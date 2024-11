3 Acciones que Acaba de Comprar

Muchos administradores de dinero pueden haber tomado el miércoles libre antes del feriado de Acción de Gracias, pero Cathie Wood no desperdicia ni un solo día de negociación. La co-fundadora, CEO, y seleccionadora de acciones de Ark Invest estuvo ocupada realizando movimientos en su cartera de fondos cotizados en bolsa de crecimiento agresivo.

¿Qué estaba comprando Wood el miércoles? Añadió posiciones en Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD), Amazon (NASDAQ: AMZN) y Pinterest (NYSE: PINS). Veamos más de cerca algunas de las compras que Wood espera que den frutos en la víspera de Acción de Gracias.

La empresa más valiosa del país por capitalización de mercado es una empresa de chips que a todos les encanta como líder en inteligencia artificial (IA), pero desafortunadamente no es Advanced Micro Devices. En un año fuerte para la mayoría de las acciones tecnológicas, las acciones de AMD están operando un 8% más bajas en 2024.

AMD es una empresa de chips que está tratando de hacerse un lugar en un mercado ávido de procesadores de IA. Su negocio en centros de datos está en auge, pero el resto de sus operaciones están en reversa. A pesar de su acción lenta en el mercado, no es exactamente barata. Se negocia a 27 veces las ganancias futuras. Sin embargo, acaba de registrar su mayor crecimiento de ingresos en dos años. ¿Está a punto este rezagado del mercado de convertirse en líder?

Después de cuatro trimestres sin superar un crecimiento interanual de ingresos del 10%, AMD vio cómo sus ingresos aumentaban un 18% a $6.800 millones en el tercer trimestre. Su segmento de centros de datos vio sus ingresos dispararse un 122%, y con $3.500 millones en el trimestre, ahora representa más de la mitad de su negocio. La revolución de la IA está cocinando para AMD justo allí. Desafortunadamente, esto significa naturalmente que el resto de su negocio está luchando. Sus segmentos de juegos y embebidos vieron cómo sus ingresos caían un 69% y un 25%, respectivamente. Su segmento de clientes logró crecer a un ritmo del 29%, pero el argumento alcista para AMD descansa en su negocio de centros de datos en rápido crecimiento. La rentabilidad se más que duplicó. Es el tercer trimestre consecutivo en el que AMD ha superado por poco los objetivos de beneficios de los analistas.

Los ingresos deberían seguir acelerando. La guía para el trimestre actual prevé $7.500 millones en ingresos en el punto medio, un aumento del 22%. Será el tercer informe consecutivo en el que los aumentos en los ingresos están acelerando el ritmo. Los profesionales de Wall Street prevén un aumento del 27% en los ingresos para todo el 2025. AMD ha sido una decepción para los inversores este año después de más que duplicarse en 2023. Los ingredientes podrían estar cayendo en su lugar para que las acciones suban en 2025.

La historia continúa

Al igual que Wood, Amazon no se está tomando en serio esta semana de vacaciones. El Viernes Negro marca el inicio de la potente temporada de compras navideñas, y Amazon estará ocupado. El crecimiento se ha desacelerado para el principal minorista en línea del país. El crecimiento de los ingresos no ha superado el 15% en los últimos doce trimestres. Los inversores se están preparando para otro año de crecimiento en ventas en los preadolescentes para el 2025. La competencia se está intensificando a medida que las cadenas de tiendas físicas mejoran en el servicio a los consumidores en casa y las startups chinas atraen a buscadores de ofertas con precios sorprendentes.

Amazon está respondiendo. Recientemente lanzó Haul en versión beta, un centro de descuentos donde la mayoría de sus ofertas se venden por $10 o menos. Tampoco se está quieto. Esta semana, su división Amazon Web Services fue premiada con un gran contrato militar. En el ámbito del comercio electrónico, acaba de conseguir a un importante minorista de calzado para adoptar la opción “Comprar con Prime” que permite a Amazon gestionar el proceso de transacción como socio tercero.

El crecimiento puede estar aumentando para AMD, pero se está frenando en Pinterest. El motor de descubrimiento visual ha visto cómo su crecimiento de ingresos pasaba del 23% en el primer trimestre al 21% en el segundo trimestre. A principios de este mes, registró un avance de ingresos del 18% en el tercer trimestre. Para empeorar las cosas, su guía para el periodo actual prevé un aumento del 15% al 17% en los ingresos para el cuarto trimestre.

La popularidad de Pinterest sigue creciendo como una plataforma de medios sociales diferenciada. Está atrayendo a 537 millones de usuarios activos mensuales en todo el mundo, un aumento del 11% en el último año. El ingreso medio por usuario continúa aumentando. La línea de fondo está creciendo aún más rápido. Las ganancias ajustadas por acción aumentaron un 43%, muy por encima de las expectativas. A pesar del crecimiento de ingresos en desaceleración, Pinterest ha registrado constantemente superaciones de dos dígitos en el último año.

Las acciones de Pinterest se dirigen al Viernes Negro con la acción comercializando un 18% más bajo en 2024. Al igual que con AMD, Wood está comprando un nombre de calidad que ahora es más barato que al comienzo del año. Todos están buscando ofertas en esta época del año. Wood probablemente piensa que encontró algunas el miércoles.

Antes de comprar acciones en Advanced Micro Devices, considera esto:

El equipo de analistas de Motley Fool Stock Advisor identificó recientemente lo que creen que son las 10 mejores acciones para que los inversores compren ahora… y Advanced Micro Devices no estaba entre ellas. Las 10 acciones que fueron seleccionadas podrían generar rendimientos extraordinarios en los próximos años.

Considera cuando Nvidia apareció en esta lista el 15 de abril de 2005… si hubieras invertido $1.000 en el momento de nuestra recomendación, ¡tendrías $829.378!*

Stock Advisor brinda a los inversores un plan fácil de seguir para lograr el éxito, que incluye orientación sobre cómo construir una cartera, actualizaciones regulares de los analistas y dos nuevas selecciones de acciones cada mes. El servicio Stock Advisor ha más que cuadruplicado el rendimiento del S&P 500 desde 2002*.

Mira las 10 acciones »

*Rendimientos de Stock Advisor hasta el 25 de noviembre de 2024

John Mackey, ex CEO de Whole Foods Market, una subsidiaria de Amazon, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Rick Munarriz no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Advanced Micro Devices, Amazon y Pinterest. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

Cathie Wood va de caza de gangas: 3 acciones que acaba de comprar fue publicado originalmente por The Motley Fool