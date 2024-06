3 Acciones para Comprar con un Potencial de Ganancia del 20%

"

Cuando se trata de construir riqueza en el mercado de valores, la paciencia es clave, pero también lo es entender la valoración. El crecimiento no siempre tiene que venir de acciones orientadas al crecimiento; puede provenir de acciones subvaluadas.

En el video de hoy, analizaré tres empresas, una empresa de crecimiento como Amazon (NASDAQ: AMZN) y las otras dos acciones de dividendos que están baratas.

Échale un vistazo a este breve video para aprender más. Considera suscribirte al canal y revisar la oferta especial en el enlace a continuación.

Los precios de las acciones utilizados fueron los precios de cierre del 6 de junio de 2024. El video fue publicado el 7 de junio de 2024.

John Mackey, ex CEO de Whole Foods Market, una subsidiaria de Amazon, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Mark Roussin, CPA, tiene posiciones en Alexandria Real Estate Equities, Amazon y Johnson & Johnson. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Alexandria Real Estate Equities y Amazon. The Motley Fool recomienda Johnson & Johnson. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

Mark Roussin es afiliado de The Motley Fool y puede recibir compensación por promocionar sus servicios. Si decides suscribirte a través de su enlace, ellos ganarán dinero adicional que apoya su canal. Sus opiniones siguen siendo propias y no se ven afectadas por The Motley Fool.

3 acciones para comprar con un potencial de aumento del 20% fue publicado originalmente por The Motley Fool

