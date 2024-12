3 Acciones Fantásticas Que Podrían Disfrutar de un Rally de Santa Claus

Santa Claus pronto estará en camino entregando regalos a los niños de todo el mundo. Pero ¿podría el alegre repartidor de regalos traer algo para los inversionistas también? Los llamados “rallys de Santa Claus” pueden ocurrir cerca del final del año.

Tres colaboradores de Motley Fool creen haber identificado acciones fantásticas que podrían estar en una buena posición para beneficiarse de un rally de Santa Claus. Aquí te explicamos por qué eligieron a AbbVie (NYSE: ABBV), Novo Nordisk (NYSE: NVO) y Vertex Pharmaceuticals (NASDAQ: VRTX).

David Jagielski (AbbVie): A medida que nos acercamos al final del año, una acción de crecimiento que podría estar lista para un rally es AbbVie. La empresa farmacéutica tiene mucho potencial a largo plazo y puede ser una de las mejores acciones para comprar a medida que el año llega a su fin. La acción ha tenido un año tibio ya que sus acciones han subido solo un 11% (hasta el cierre del lunes), lo cual palidece en comparación con el impresionante rally del 27% del S&P 500 hasta ahora.

Los inversionistas han sido pesimistas sobre la acción después de que la compañía anunciara que su medicamento para la esquizofrenia, emraclidine, no logró alcanzar su objetivo principal en los ensayos de fase 2, lo que provocó una venta masiva de la acción en noviembre.

Pero esto podría crear una gran oportunidad para comprar la acción a un precio rebajado en este momento, especialmente después de que reportara algunas noticias alentadoras de un ensayo diferente. A principios de este mes, la empresa anunció resultados positivos para tavapadon, que cumplió tanto los objetivos primarios como secundarios en un ensayo de fase 3 para tratar la enfermedad de Parkinson en etapa temprana. La compañía presentará una nueva solicitud de medicamento el próximo año, lo que podría llevar a otra aprobación relacionada con la enfermedad. En octubre, los reguladores otorgaron la aprobación para Vyalev, un tratamiento para la enfermedad de Parkinson avanzada.

No todos los medicamentos en la cartera de AbbVie van a ser un éxito. Pero esta sigue siendo una acción de crecimiento sólida para poseer y los inversionistas parecen estar excesivamente pesimistas respecto a un resultado decepcionante del ensayo para emraclidine. Con más de 90 compuestos en su cartera, habrá resultados buenos y malos en el camino.

Hay buen valor aquí para los inversionistas que estén dispuestos a ser pacientes. Cotizando a solo 15 veces las ganancias futuras estimadas del próximo año (según las estimaciones de los analistas), puede ser solo cuestión de tiempo antes de que las acciones de AbbVie comiencen a despegar nuevamente.

Prosper Junior Bakiny (Novo Nordisk): Varios factores pueden causar un rally del mercado de valores a fin de año, incluida la optimismo sobre el año próximo. Es difícil predecir qué empresas, si las hay, se beneficiarán yendo hacia 2025, pero Novo Nordisk es una buena elección por varias razones. Consideremos dos. Primero, aunque tuvo un buen desempeño en la primera mitad del año, la empresa farmacéutica ha tenido dificultades desde entonces. En los últimos seis meses, las acciones de Novo Nordisk han caído un 24%.

Esto a pesar de que la compañía informó de un fuerte crecimiento de ingresos y ganancias gracias a sus medicamentos para la diabetes y la obesidad. Es discutible que el mercado esté subestimando a Novo Nordisk. Segundo, la compañía podría lograr un progreso clínico significativo el próximo año. Novo Nordisk tiene varios programas en etapa avanzada en desarrollo. Quizás publique datos para CagriSema, un medicamento investigacional para la pérdida de peso que podría generar $20 mil millones para 2030, según algunas estimaciones.

Novo Nordisk también podría publicar resultados para semaglutide, el principio activo de Wegovy y Ozempic, en el tratamiento de pacientes con Alzheimer y esteatohepatitis asociada a disfunción metabólica, dos áreas con altas necesidades no satisfechas. El desempeño relativamente pobre de Novo Nordisk desde junio y los posibles catalizadores que podría experimentar en 2025 podrían llevar a un rally de Santa Claus para la acción. Sin embargo, incluso si no lo hace, la empresa farmacéutica sigue siendo una de las mejores opciones en la industria. Novo Nordisk es una empresa innovadora que genera consistentemente fuertes resultados financieros y tiene una cartera profunda y emocionante.

Rally de Santa Claus o no, la empresa vale la pena invertir a largo plazo.

Keith Speights (Vertex Pharmaceuticals): Las acciones de Vertex Pharmaceuticals se desplomaron el jueves después de que la compañía anunciara resultados de un estudio clínico de fase 2 evaluando suzetrigine en el tratamiento de la radiculopatía lumbosacra dolorosa (LSR), un tipo de ciática. Sin embargo, creo que es probable que haya un rebote a fin de año.

Por un lado, la venta exagerada, en mi opinión. Los inversionistas estaban preocupados de que suzetrigine no funcionara estadísticamente mejor que el placebo en el estudio de fase 2. Sin embargo, lo importante es que el medicamento para el dolor no opioide cumplió con el objetivo principal del estudio de reducción del dolor en la escala de calificación del dolor numérico (NPRS). Vertex planea hablar con los reguladores sobre avanzar con suzetrigine a pruebas de fase avanzada para LSR.

No es raro que la respuesta al placebo sea inesperadamente alta en ensayos clínicos de medicamentos para el dolor. Los análisis post hoc de Vertex sugirieron que un diseño de ensayo diferente podría controlar mejor este problema en las pruebas de fase 3.

La historia más importante para Vertex es que está esperando no una, sino dos decisiones de aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) en las próximas semanas. La FDA tiene programado anunciar su decisión sobre la aprobación de la combinación de triple medicamento vanzacaftor en el tratamiento de la fibrosis quística para el 2 de enero de 2025. La agencia estableció una fecha PDUFA el 30 de enero de 2025, para su decisión sobre suzetrigine en el tratamiento del dolor agudo. (Por cierto, los resultados de la fase avanzada de este medicamento en esta indicación se vieron geniales sin banderas amarillas).

Espero que la FDA apruebe ambos medicamentos. También predigo que la combinación triple de vanzacaftor y suzetrigine se convertirán en grandes éxitos comerciales para Vertex. Santa fácilmente podría traer un rally para esta acción biotecnológica.

