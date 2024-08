3 Acciones Dividendos Magníficos de Dow para Comprar Ahora, Con una Caída del 12% al 24% Desde sus Máximos de 52 Semanas

El Dow Jones Industrial Average es conocido por contener 30 componentes líderes en la industria de una variedad de sectores del mercado de valores. Pero incluso las acciones del Dow pueden experimentar fuertes caídas.

Los componentes del Dow, Salesforce (NYSE: CRM), Chevron (NYSE: CVX) y Home Depot (NYSE: HD), han bajado entre un 12% y un 24% desde sus máximos de 52 semanas y todos han disminuido en lo que va del año a pesar de las ganancias en los índices más amplios como el Dow, S&P 500 y Nasdaq Composite.

Aquí te presentamos tres acciones con dividendos que destacan como sólidas compras para inversores pacientes.

Imagen fuente: Getty Images.

Salesforce es una compra equilibrada

Puede haber sorprendido a los inversores cuando Salesforce, una acción de crecimiento, se agregó al Dow en agosto de 2020. En ese momento, Salesforce era inconsistente en cuanto a la rentabilidad y no pagaba dividendos. Pero Salesforce ha madurado mucho como empresa en los últimos años. Hoy en día, ya no se centra puramente en los ingresos y en reinvertir todo de nuevo en el negocio. La empresa es altamente rentable, anunció su primer dividendo trimestral a principios de este año y está recomprando una gran cantidad de sus acciones.

Empresas como Salesforce recompensan a los empleados con compensación basada en acciones, lo que puede diluir a los accionistas existentes. En la última década, el número de acciones sobresalientes de Salesforce ha aumentado un 54%. Sin embargo, ha recomprado acciones en los últimos años para compensar la compensación basada en acciones y ha reducido su número de acciones en un 1% durante los últimos tres años.

Salesforce ha tomado una página del libro de jugadas de Microsoft. Microsoft pagó un récord de $10.7 mil millones en compensación basada en acciones durante los últimos 12 meses — un aumento del 123% en cinco años, pero ha logrado reducir su número de acciones sobresalientes en un 2.6% en ese tiempo gracias a las recompras. Se necesita un negocio altamente rentable para ejecutar este tipo de estrategia. Pero si se hace correctamente, puede ayudar a las empresas a reclutar y retener talento de primer nivel sin diluir a los accionistas.

Salesforce se destaca como una de las acciones tecnológicas más equilibradas. El rendimiento de dividendos es solo del 0.7% — pero nuevamente la empresa recién comenzó a pagar dividendos. El precio/beneficio adelantado (P/E) es solo de 24.5 — lo que sugiere que Salesforce es bastante económico en comparación con su valoración histórica. La mayor advertencia con Salesforce es que el crecimiento se ha ralentizado y la empresa no ha hecho un buen trabajo monetizando la inteligencia artificial. Sin embargo, sería un error pasar por alto la posición líder de Salesforce en la industria y las perspectivas de crecimiento a largo plazo en el software empresarial.

Hay muchas otras acciones tecnológicas que están de moda — pero muchas de ellas tienen precios elevados. Salesforce se destaca como una buena compra si estás buscando una valoración más razonable y una empresa que no está yendo a toda velocidad en el crecimiento, sino que está más enfocada en ser rentable y devolver capital a los accionistas a través de recompras y dividendos.

La historia continúa

Chevron sigue siendo una de las mejores opciones en el sector petrolero

A pesar de los sólidos resultados, Chevron está rondando un mínimo de 52 semanas. Los precios del petróleo son parcialmente culpables.

Los precios del petróleo West Texas Intermediate (WTI) — el punto de referencia de Estados Unidos — han pasado la mayor parte del año por encima de los $75 por barril. Sin embargo, los precios del petróleo han estado cayendo recientemente y los precios del WTI están ahora por debajo de ese nivel.

Gráfico de precios del Petróleo Crudo WTI

El par más cercano de Chevron — ExxonMobil — ha subido considerablemente en el año y está a solo un 5% aproximadamente de un máximo histórico. Aunque son negocios similares, ExxonMobil y Chevron tienen algunas diferencias distintas, especialmente en cuanto a su actividad de fusiones y adquisiciones.

Mientras que Exxon completó su adquisición de Pioneer Natural Resources en mayo, Chevron todavía no ha avanzado en su adquisición de Hess. Han pasado 10 meses desde que Chevron anunció por primera vez la compra de la compañía de exploración y producción por $53 mil millones, pero una variedad de obstáculos se interponen en su camino.

Aunque Chevron no está tan impecable como Exxon en este momento, se destaca como una compra especialmente convincente. Aumentos consistentes de dividendos junto con una caída en el precio de la acción han llevado el rendimiento de Chevron al 4.6%. En los últimos dos años, Chevron ha devuelto $50 mil millones a los accionistas a través de dividendos y recompras — ilustrando la magnitud de sus ganancias sobresalientes.

Chevron puede financiar sus operaciones y dividendos incluso cuando el petróleo está a $50 por barril, lo que le otorga un buen margen de error en relación con los precios actuales del petróleo. Sumémoslo todo y Chevron es una acción de calidad con dividendos que vale la pena comprar ahora.

Home Depot puede surgir de una desaceleración de la industria aún más fuerte

Home Depot está más o menos estable en el año por una variedad de razones válidas. Para empezar, el crecimiento de Home Depot se ha estancado. La compañía es sensible a las fluctuaciones en la economía en general. Hasta ahora, en esta temporada de ganancias, varias compañías han indicado que los consumidores siguen siendo selectivos en cuanto al gasto, especialmente en bienes discrecionales.

Home Depot se beneficia de una economía fuerte y un mercado inmobiliario activo. Las tasas de interés más bajas son excelentes noticias para Home Depot porque significan costos de endeudamiento más baratos, tasas hipotecarias más bajas y financiamiento menos costoso para proyectos de mejora del hogar. Desafortunadamente, ese no es el entorno en el que estamos hoy en día.

Sin embargo, existen grados de empresas cíclicas. Por ejemplo, algunas compañías son verdaderamente de auge o declive basadas en factores económicos o precios de materias primas. Pero Home Depot es más de auge o estancamiento.

En la última década, las ventas de Home Depot casi se han duplicado y las ganancias diluidas por acción se han triplicado más que eso. Pero en los últimos años, se puede ver que las ganancias y las ventas de Home Depot están ligeramente a la baja.

Gráfico de Ingresos de HD (TTM)

Aunque el desempeño de Home Depot podría seguir decepcionando en el corto plazo, no hay motivo para creer que algo haya cambiado acerca de la tesis de inversión subyacente. A principios de este año, Home Depot realizó una adquisición masiva de $18 mil millones porque tenía el capital disponible necesario para invertir sin importar el ciclo del mercado. También vale la pena entender que el dividendo de Home Depot es asequible, ya que la ratio de pago de la empresa es saludable, del 57%.

Con un P/E de 23.2 y un rendimiento del 2.5%, Home Depot es un negocio equilibrado y líder en la industria que vale la pena comprar ahora.

Amplía la visión y piensa a largo plazo

Salesforce, Chevron y Home Depot pueden operar en industrias completamente diferentes. Pero las tres compañías son similares en el sentido de que están experimentando un crecimiento más lento o incluso negativo (en el caso de Home Depot).

Los inversores centrados en el corto plazo pueden pasar rápidamente por alto a las tres compañías, pero los inversores a largo plazo se centran en dónde estará una empresa dentro de varios años en lugar de dónde está hoy. Salesforce, Chevron y Home Depot no muestran signos de perder sus posiciones líderes en la industria — lo que hace que las tres acciones valgan la pena considerar en este momento.

