3 Acciones de Inteligencia Artificial que Puedes Comprar y Mantener por la Próxima Década

Invertir en inteligencia artificial (IA) parece haberse vuelto más desafiante en los últimos meses. Más de un año después de que la IA generativa despertara la emoción de los inversores tecnológicos, acciones específicas como Nvidia, Super Micro y CrowdStrike parecen haber atraído la mayor parte del interés y haber alcanzado valoraciones estratosféricas.

Afortunadamente para los inversores que sienten que se perdieron estas acciones, es probable que la IA sea más que una moda pasajera. Por lo tanto, se puede comprar y mantener acciones específicas de IA durante la próxima década con una expectativa razonable de obtener rendimientos significativos. Estas tres acciones deberían ofrecer un buen desempeño para los inversores.

1. Palantir Technologies

A primera vista, los inversores podrían asumir que se perdieron la oportunidad de invertir en Palantir Technologies (NYSE: PLTR). La acción ha subido cuatro veces desde su mínimo a fines de 2022. Además, el crecimiento de ingresos reciente es improbable que impresione a los inversores de crecimiento.

Sin embargo, los inversores aún podrían no haberse dado cuenta del potencial revolucionario de su producto de IA generativa: la Plataforma de Inteligencia Artificial (AIP). AIP se basa en las capacidades de análisis de sus plataformas anteriores Gotham y Foundry. Si bien esas plataformas también dependían de la IA, las ganancias de productividad informadas por los usuarios de AIP han dado resultados asombrosos.

Después de asistir a campamentos de AIP, las empresas parecen encontrar múltiples casos de uso. Un cliente potencial logró más en un día a través de AIP de lo que un hiperescalar (como Amazon Web Services) podría haber logrado en cuatro meses, mientras que otro afirmó construir 10 veces más rápido con tres veces menos recursos. Tales resultados parecen llevar rápidamente a nuevos acuerdos de siete cifras para Palantir.

Como se mencionó, es posible que los resultados requieran tiempo. En el primer trimestre de 2024, los ingresos de $634 millones aumentaron un 21%, lo que parece modesto al comparar el crecimiento con su ratio precio/ventas (P/S) de 24.

No obstante, su beneficio neto de $106 millones ha aumentado más de seis veces con respecto a los niveles del año anterior. Si el crecimiento de los ingresos comienza a reflejar las ganancias de productividad y el aumento de los volúmenes de acuerdos impulsados por AIP, el crecimiento del precio de la acción debería acelerarse significativamente en los próximos años.

2. Alphabet

Además de las empresas emergentes de IA, los inversores también pueden querer mirar a uno de los pioneros en este campo: Alphabet, la empresa matriz de Google (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG). Alphabet comenzó a utilizar la tecnología en 2001 y se convirtió en una empresa orientada a la IA en 2016, empleando la tecnología en todos los lanzamientos de productos posteriores.

Sin embargo, el surgimiento de ChatGPT dejó a los inversores con la impresión de que Alphabet se había quedado atrás de sus competidores. Por primera vez en décadas, el dominante motor de búsqueda de Google enfrentaba una amenaza competitiva creíble.

Sin embargo, antes de descartar a Alphabet, los inversores deberían recordar que ha lanzado su propia herramienta de IA generativa en forma de Google Gemini. Además, Google Cloud, que es la tercera mayor empresa de servicios en la nube, asegura que jugará un papel crítico en la implementación de esta tecnología para los clientes.

Además, Alphabet combinó sus equipos de investigación en abril de 2023 para formar Google DeepMind. Con $108 mil millones en liquidez respaldando sus esfuerzos, es poco probable que Alphabet se quede atrás en este campo.

Finalmente, con una relación precio/beneficios de 28, es más barato que sus competidores tecnológicos mega. Entre su amplia experiencia en IA y su tremenda base de recursos, la empresa matriz de Google probablemente seguirá siendo una fuerza en la industria de la IA durante mucho tiempo.

3. VanEck Semiconductor ETF

Los inversores que prefieren no arriesgar su capital precioso en las fortunas de una empresa en particular pueden simplemente querer invertir en la mayoría de las principales acciones de chips a través del VanEck Semiconductor ETF (NASDAQ: SMH). La mayoría de las empresas dentro del fondo cotizado en bolsa (ETF) diseñan o fabrican chips listos para la IA. Sin esta tecnología, la IA no habría sido posible.

Este ETF invierte alrededor del 20% de sus activos en Nvidia, con un 13% adicional en el principal fabricante de chips Taiwan Semiconductor Manufacturing. El resto de sus participaciones representan menos del 10% del fondo cada una, aunque Broadcom, Advanced Micro Devices y Micron se encuentran entre las 26 acciones mantenidas.

Además, reportó rendimientos del 28% anual durante los últimos 10 años. En comparación, el índice de referencia SPDR S&P 500 informó un rendimiento anual promedio del 13% durante el mismo período, menos de la mitad del rendimiento del ETF VanEck.

Además, la ratio de gastos del ETF de VanEck es del 0,35%, ligeramente por debajo de la ratio de gastos promedio, que es del 0,37%, según Morningstar. Por lo tanto, el fondo ha ofrecido estos rendimientos destacados a un precio asequible.

De hecho, el fondo no garantiza que pueda igualar el rendimiento anual promedio del 28% durante los últimos 10 años. Sin embargo, si uno quiere rendimientos destacados con un riesgo menor y sin el trabajo involucrado en encontrar tales acciones, probablemente encontrará ambos en el ETF VanEck Semiconductor.

¿Deberías invertir $1,000 en Alphabet en este momento?

Antes de comprar acciones en Alphabet, considera lo siguiente:

El equipo de analistas de Motley Fool Stock Advisor acaba de identificar lo que creen que son las 10 mejores acciones para que los inversores compren ahora… y Alphabet no estaba entre ellas. Las 10 acciones que fueron seleccionadas podrían producir retornos enormes en los próximos años.

Considera cuando Nvidia hizo parte de esta lista el 15 de abril de 2005… ¡si hubieras invertido $1,000 en el momento de nuestra recomendación, tendrías $759,759!*

Stock Advisor brinda a los inversores un plan fácil de seguir para el éxito, que incluye orientación sobre cómo construir una cartera, actualizaciones regulares de los analistas y dos nuevas recomendaciones de acciones cada mes. El servicio Stock Advisor ha más que cuadruplicado el retorno del S&P 500 desde 2002*.

Ver las 10 acciones »

*Rendimientos de Stock Advisor hasta el 24 de junio de 2024

John Mackey, ex CEO de Whole Foods Market, subsidiaria de Amazon, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Suzanne Frey, ejecutiva de Alphabet, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Will Healy tiene posiciones en Advanced Micro Devices, CrowdStrike y Palantir Technologies. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Advanced Micro Devices, Alphabet, Amazon, CrowdStrike, Microsoft, Nvidia, Oracle, Palantir Technologies, Salesforce, Taiwan Semiconductor Manufacturing y Tencent. The Motley Fool recomienda Alibaba Group, Broadcom, International Business Machines y recomienda las siguientes opciones: calls long enero 2026 $395 en Microsoft y calls short enero 2026 $405 en Microsoft. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

3 Acciones de Inteligencia Artificial que Puedes Comprar y Mantener durante la Próxima Década fue publicado originalmente por The Motley Fool