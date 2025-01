3 Acciones de Inteligencia Artificial (IA) que los multimillonarios no pueden dejar de comprar antes del 2025

Durante los últimos dos años, ninguna tendencia ha generado más entusiasmo en Wall Street que el auge de la inteligencia artificial (IA). La capacidad de los software y sistemas impulsados por IA para volverse más proficientes en sus tareas, así como evolucionar para aprender nuevos trabajos sin necesidad de intervención humana, otorga a esta tecnología un techo a largo plazo prácticamente ilimitado.

Aunque las estimaciones de crecimiento varían ampliamente, los analistas de PwC ven un mercado potencial para la IA de $15.7 billones para el 2030. Según el informe de PwC “Sizing the Prize”, el aumento de la productividad impulsará el producto interno bruto mundial en $6.6 billones, con efectos en el lado del consumo agregando otros $9.1 billones.

Este pronóstico de rendimiento superior y techo casi ilimitado para la inteligencia artificial no pasa desapercibido en Wall Street ni entre sus principales inversores. Gracias a los Formularios 13F presentados trimestralmente, los inversores pueden rastrear qué acciones relacionadas con la IA los gestores de fondos más importantes han estado comprando y vendiendo.

Basándose en la última ronda de 13Fs, que cubren la actividad comercial hasta finales de septiembre, hay tres acciones relacionadas con la IA que claramente los multimillonarios inversores quieren poseer entrando en el 2025.

La primera acción relacionada con la IA de la que los multimillonarios no pueden tener suficiente al avanzar hacia un nuevo año es el especialista en soluciones de red Broadcom (NASDAQ: AVGO). Según los 13Fs del trimestre que finalizó en septiembre, los multimillonarios Philippe Laffont de Coatue Management (1,488,666 acciones compradas) y Stanley Druckenmiller de Duquesne Family Office (239,980 acciones compradas) fueron compradores.

Así como Nvidia (NASDAQ: NVDA) se ha convertido en la opción indiscutible como proveedor de unidades de procesamiento gráfico (GPUs) para empresas que quieren desarrollar centros de datos acelerados por IA, Broadcom se ha convertido en un proveedor clave de soluciones de red dentro de esos centros de datos. El tejido Jericho3-AI de la empresa es capaz de conectar hasta 32,000 GPUs, lo cual es esencial para maximizar las capacidades de computación de GPU y reducir la latencia.

Además, Broadcom está idealmente posicionado para beneficiarse de la demanda empresarial de sus chips de IA personalizados. Para el año fiscal 2027, el CEO Hock Tan cree que los ingresos por IA de la empresa podrían dispararse a entre $60 mil millones y $90 mil millones desde los $12.2 mil millones reportados en el año fiscal 2024 (su año fiscal finalizó el 3 de noviembre). La demanda de los principales clientes hiperscale de la empresa debería impulsar este crecimiento.

Quizás el aspecto más atractivo de Broadcom para Laffont y Druckenmiller es que es mucho más que solo una acción relacionada con la IA. Es un importante proveedor de chips y accesorios inalámbricos utilizados en teléfonos inteligentes, proporciona una larga lista de sensores ópticos al sector industrial y tiene un conjunto de soluciones de ciberseguridad. Si se formara una burbuja de IA, Broadcom estaría mucho mejor posicionada que Nvidia para sobrellevar la tormenta.

La gran pregunta para estos dos multimillonarios es, “¿Puede Broadcom mantener su valoración de billones de dólares?” Aunque un crecimiento sostenible de dos dígitos parece probable, Broadcom está cotizando a un múltiplo precio/ventas que está bastante por encima de su promedio histórico. Es posible que veamos que la acción de la empresa decaiga hasta que su valoración se vuelva más aceptable.

Una segunda acción relacionada con la IA que los gestores de fondos multimillonarios no pueden dejar de comprar antes del 2025 es la principal empresa de fabricación de chips de Taiwán Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM). Durante el tercer trimestre, el multimillonario Chase Coleman de Tiger Global Management adquirió 564,090 acciones, mientras que el jefe de Duquesne, Stanley Druckenmiller, compró 57,355 acciones.

Se cuenta con que Taiwan Semi sea respaldada por las principales empresas de la industria de la IA, incluyendo a Nvidia, para aumentar drásticamente la producción de GPUs. Basándose en objetivos actualizados recientemente tras la victoria de Donald Trump en noviembre, Taiwan Semi tiene como objetivo alcanzar una capacidad mensual de chip-en-sustrato (CoWoS) de 35,000 en 2024, 75,000 unidades en 2025 y 135,000 unidades en 2026. CoWoS es una necesidad para empacar la memoria de alta velocidad que soporta los centros de datos acelerados por IA.

Taiwán Semiconductor Manufacturing también debería seguir beneficiándose de largas listas de pendientes de chips de IA. Mientras persista la escasez de AI-GPU, el flujo de efectivo operativo de la empresa puede permanecer altamente predecible.

La gran pregunta que los multimillonarios Coleman y Druckenmiller tendrán que hacerse es, “¿Qué impacto tendrán las políticas comerciales de Trump en la empresa?” El enfoque de América primero del presidente entrante y su esperada dependencia de aranceles podrían generar desafíos para Taiwan Semi, que tiene entre el 80% y el 90% de su capacidad de producción en Taiwán. Las restricciones a la exportación de chips y equipos de AI a China impuestas por la administración Biden también pueden representar un desafío.

Al igual que Broadcom, Taiwan Semiconductor Manufacturing ya no es la ganga fundamental fenomenal que ha sido durante años. Su relación precio/ventas está un 45% por encima de su lectura promedio de los últimos cinco años, mientras que su relación precio/ganancias futuras de 23 representa su lectura más alta desde el 2020. Es una valoración algo agresiva para una industria altamente cíclica.

La tercera acción relacionada con la inteligencia artificial que los inversores multimillonarios no pueden dejar de comprar antes del nuevo año es el coloso del comercio electrónico Amazon (NASDAQ: AMZN). Cuatro multimillonarios fueron compradores en el trimestre que terminó en septiembre, incluidos (total de acciones compradas entre paréntesis):

Stephen Mandel de Lone Pine Capital (1,033,987 acciones)

Philippe Laffont de Coatue Management (496,218 acciones)

Larry Robbins de Glenview Capital Management (125,000 acciones)

Chase Coleman de Tiger Global Management (94,408 acciones)

Los lazos de Amazon con la IA se basan principalmente en la utilización. Amazon Web Services (AWS) es la principal plataforma de infraestructura de servicios en la nube del mundo, y ha estado incorporando agresivamente soluciones de IA generativa. La IA generativa en AWS puede ayudar a las empresas a construir aplicaciones de IA, desplegar chatbots virtuales y asistentes de IA, y construir/ejecutar grandes modelos de lenguaje.

Entre los numerosos segmentos operativos de Amazon, ninguno es más importante para su generación de flujo de efectivo o beneficios que AWS. Durante los primeros nueve meses del 2024, AWS representó el 17.5% de las ventas netas de Amazon, pero casi el 62% de sus ingresos operativos. Los márgenes jugosos que típicamente acompañan a las suscripciones en la nube jugarán un papel clave en el aumento del flujo de efectivo de la empresa con el tiempo.

Amazon también está desarrollando sus propios chips de IA, conocidos como Trainium2 e Inferentia. Aunque Amazon ya está utilizando las GPUs de primera categoría de Nvidia, y es poco probable que sus propios chips rivalicen con Nvidia en términos de velocidad de computación, el Trainium2 e Inferentia deberían ser notablemente más baratos y de acceso más fácil que el hardware buscado de Nvidia.

Al igual que Broadcom y Taiwan Semi, la gran preocupación para Mandel, Laffont, Robbins y Coleman es si la acción de Amazon sigue siendo una ganga después de alcanzar un máximo histórico. Si bien herramientas fundamentales tradicionales como la relación precio/ganancias sugerirían que Amazon está más que totalmente valorada, la relación precio/flujo de efectivo de la empresa implica que aún ofrece potencial alcista. A 16 veces el flujo de efectivo estimado para el 2025, Amazon todavía está muy por debajo de la múltiplo de 23 a 37 veces el flujo de efectivo que los inversores regularmente pagaron por su acción a lo largo de la década de 2010.

¿Alguna vez has sentido que te perdiste la oportunidad de comprar acciones de las más exitosas? Entonces querrás escuchar esto.

En raras ocasiones, nuestro equipo de analistas expertos emite una recomendación de “Reforzar” para empresas que creen que están a punto de despegar. Si te preocupa que ya hayas perdido la oportunidad de invertir, ahora es el mejor momento para comprar antes de que sea demasiado tarde. Y los números hablan por sí solos:

Nvidia: si hubieras invertido $1,000 cuando reforzamos en el 2009, ¡tendrías $355,269!*

Apple: si hubieras invertido $1,000 cuando reforzamos en el 2008, ¡tendrías $48,404!*

Netflix: si hubieras invertido $1,000 cuando reforzamos en el 2004, ¡tendrías $489,434!*

En este momento, estamos emitiendo alertas de “Reforzar” para tres empresas increíbles, y puede que no haya otra oportunidad como esta en un futuro cercano.

Ver 3 acciones de “Reforzar” »

*Rendimientos de Stock Advisor hasta el 30 de diciembre de 2024

John Mackey, ex CEO de Whole Foods Market, una subsidiaria de Amazon, es miembro del consejo de administración de The Motley Fool. Sean Williams tiene posiciones en Amazon. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Amazon, Nvidia y Taiwan Semiconductor Manufacturing. The Motley Fool recomienda Broadcom. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

3 Acciones de Inteligencia Artificial (IA) que los multimillonarios no pueden dejar de comprar antes del 2025 fue publicado originalmente por The Motley Fool