3 Acciones de Inteligencia Artificial (IA) que Estoy Comprando y Manteniendo para Siempre

Siempre que compro una acción, mi intención es mantenerla durante tres a cinco años y luego analizar si vale la pena mantenerla por más tiempo. En un marco de tiempo de esa duración, los resultados empresariales deberían convertirse en el factor clave para el rendimiento de la acción en lugar del sentimiento del mercado a corto plazo. Sin embargo, hay algunas acciones en mi cartera que no tengo intención de vender nunca, a menos que algo cambie drásticamente con sus tesis de inversión.

Tres de las acciones en esta lista de “mantener para siempre” parecen ser compras bastante sólidas hoy en día. También están muy involucradas en la carrera armamentista de la inteligencia artificial (IA) y bien posicionadas para aprovechar el enorme cambio tecnológico que estamos experimentando.

Amazon (NASDAQ: AMZN) es una parte fundamental en la vida de la mayoría de los consumidores en Estados Unidos. Casi todo el mundo ha comprado algo en su plataforma antes, y muchas personas (incluyéndome a mí) realizan una cantidad significativa de sus compras a través de su plataforma de comercio electrónico.

Sin embargo, lo que más me emociona es su negocio de computación en la nube, Amazon Web Services (AWS), que proporciona potencia informática que los clientes pueden utilizar para alojar sitios web, procesar datos o entrenar modelos de IA. La computación en la nube permite a los clientes administrar sus negocios de una manera más ligera en términos de activos, ya que pueden escalar fácilmente la cantidad de potencia de procesamiento que utilizan y no tienen que comprar ni mantener el hardware ellos mismos. AWS generó el 50% de los ingresos operativos de Amazon en el cuarto trimestre a pesar de representar solo el 15% de sus ingresos.

Grand View Research pronostica que entre ahora y 2030, el mercado de la computación en la nube crecerá a una tasa anualizada del 21% hasta alcanzar los 2,39 billones de dólares. Amazon está perfectamente posicionada para aprovechar esta enorme tendencia de crecimiento. Con Amazon teniendo un firme control sobre los mercados de bienes de consumo y computación en la nube, es una gran acción para comprar y mantener.

La tesis de inversión de Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) comparte muchas similitudes con la de Amazon. Mientras que Amazon domina el comercio electrónico en Estados Unidos, Alphabet lidera las búsquedas con el motor de búsqueda Google. Este negocio principal genera una enorme cantidad de dinero por publicidad.

Alphabet también tiene un segmento de computación en la nube, y en el cuarto trimestre, los ingresos de Google Cloud aumentaron un 30% interanual en comparación con el crecimiento del 19% de AWS. AWS sigue siendo mucho más grande, generando $28,8 mil millones en ingresos en comparación con Google Cloud, que generó $12 mil millones. Aun así, los mismos vientos favorables se aplican a ambos.

Alphabet también ha realizado inversiones significativas en IA, y su modelo generativo de IA Gemini se ha convertido en un líder destacado en este campo. Si bien algunos inversores estaban preocupados de que el sólido control de Alphabet sobre el mercado de búsquedas se debilitara a medida que la IA se integraba en los productos de sus competidores, Google ha realizado cambios similares y, hasta ahora, ha mantenido ampliamente su sólida posición en el mercado.

Historia continua

En este momento, puedes adquirir acciones de Alphabet a una valoración de oportunidad de 20,6 veces las ganancias futuras esperadas.

GOOGL Razón Precio/Ganancias (Futura) datos de YCharts.

Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM) está en mi lista de comprar y mantener para siempre principalmente debido a su dominio en el mercado de fundición de chips. Es de lejos el jugador más grande en este espacio y tiene las capacidades de fabricación más avanzadas. Gigantes tecnológicos como Nvidia y Apple encargan a TSMC la fabricación de los chips que diseñan.

Todos esos atributos la colocan en el centro de la carrera armamentista de la IA, y esa posición está teniendo un efecto masivo en sus resultados financieros. En los próximos cinco años, la gerencia espera que sus ingresos provenientes de chips relacionados con la IA crezcan a una tasa porcentual anual compuesta en el rango medio de los 40. A nivel de la compañía, esperan que la tasa de crecimiento anual compuesta de los ingresos se acerque al 20%, lo cual es particularmente impresionante considerando el gran tamaño de TSMC.

Una inversión en Taiwan Semiconductor es una apuesta a que el mundo continuará necesitando un número creciente de chips más avanzados tecnológicamente. Creo que es una predicción obvia, lo que hace de Taiwan Semiconductor una acción fantástica para comprar ahora y mantener para siempre. Con la acción cotizando a 22,6 veces las ganancias futuras, parece una buena oportunidad en este momento.

Antes de comprar acciones de Amazon, considera esto:

El equipo de analistas de Motley Fool Stock Advisor acaba de identificar lo que creen que son las 10 mejores acciones para que los inversores compren ahora… y Amazon no estaba entre ellas. Las 10 acciones que fueron seleccionadas podrían generar retornos extraordinarios en los próximos años.

Considera cuando Nvidia entró en esta lista el 15 de abril de 2005… ¡si hubieras invertido $1,000 en el momento de nuestra recomendación, tendrías $823,858!*

Ahora, vale la pena señalar que el retorno promedio total de Stock Advisor es del 917% — un rendimiento que supera al mercado en comparación con el 178% del S&P 500. No te pierdas la lista de los 10 mejores, disponible cuando te unas a Stock Advisor.

Ver las 10 acciones »

*Los retornos de Stock Advisor hasta el 21 de febrero de 2025

John Mackey, ex CEO de Whole Foods Market, una subsidiaria de Amazon, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Suzanne Frey, una ejecutiva de Alphabet, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Keithen Drury tiene posiciones en Alphabet, Amazon, Nvidia y Taiwan Semiconductor Manufacturing. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Alphabet, Amazon, Apple, Nvidia y Taiwan Semiconductor Manufacturing. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

3 Acciones de Inteligencia Artificial (IA) que estoy comprando y manteniendo para siempre fue publicado originalmente por The Motley Fool