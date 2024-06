3 Acciones de Inteligencia Artificial (IA) para Comprar Ahora y Mantener por Décadas

La inteligencia artificial (IA) es una tecnología transformadora, y muchas empresas se están apresurando a capturar una parte de este mercado en expansión rápida. La firma de investigación Statista pronostica que la industria de la IA crecerá de 136 mil millones de dólares en 2023 a 827 mil millones de dólares para 2030.

En esta etapa temprana de la revolución de la IA, puede ser desafiante identificar qué empresas podrán capitalizar con éxito las oportunidades a largo plazo. Sin embargo, entre la multitud de negocios que compiten por la dominancia en este espacio, tres destacan como acciones de IA convincentes para comprar y mantener durante años a medida que crece este mercado: Amazon (NASDAQ: AMZN), Alphabet (NASDAQ: GOOGL)(NASDAQ: GOOG) y Palantir Technologies (NYSE: PLTR).

1. Amazon

Amazon puede ser más conocida por su negocio de comercio electrónico, pero su uso de IA es clave para su éxito continuo. Por ejemplo, el gigante del comercio electrónico creó una herramienta de IA para facilitar a los vendedores externos la lista de sus productos en Amazon. Simplemente ingresan la URL de la página apropiada de su sitio web en la herramienta, y la IA extrae automáticamente los productos para volver a publicarlos en el sitio de Amazon.

Ayudar a los vendedores externos es importante ya que Amazon genera una parte sustancial de sus ingresos a través de ellos. En el primer trimestre, las diversas tarifas que Amazon recopiló de estos vendedores ascendieron a 34,6 mil millones de dólares de sus 143,3 mil millones de dólares en ingresos.

La empresa también se apoya en la IA a medida que desarrolla nuevas tecnologías. Por ejemplo, Amazon utilizó la IA para desarrollar un sistema que puede identificar con precisión a las personas basándose en las estructuras de venas de sus manos, por lo que los clientes ahora pueden escanear sus manos y luego usar sus palmas para pagar al comprar en sus tiendas de Amazon Fresh y Whole Foods. Otro ejemplo es su asistente virtual Alexa, que se basa en la IA para entender el habla humana y ejecutar tareas.

La división de computación en la nube de la empresa, Amazon Web Services (AWS), proporciona a otras empresas la tecnología para construir y ejecutar modelos de IA. Los clientes están aprovechando cada vez más estas capacidades de IA, lo que ayudó a AWS a lograr un crecimiento de ventas del 17% interanual a 25 mil millones de dólares en el primer trimestre.

Los éxitos de Amazon en la utilización de la IA ya le han permitido alcanzar una tasa de ingresos de varios miles de millones de dólares derivada de la IA, lo que sugiere que estas tecnologías podrían impulsar su negocio en los próximos años.

2. Alphabet

Alphabet ha perseguido agresivamente la IA durante años. De hecho, como ha afirmado el CEO Sundar Pichai, “Hemos reorientado la compañía en torno a la IA”.

La inteligencia artificial es parte de la estrategia de la empresa para frenar la competencia y mantener su dominio en áreas como la publicidad digital, donde tiene alrededor del 40% del mercado en comparación con el 7% de Amazon.

Al igual que Amazon, Alphabet está utilizando la IA para mejorar sus productos y ayudar a otras empresas a crear modelos de IA. Por ejemplo, la IA se ha integrado en Google Search, Google Docs y Google Cloud para mejorar estos productos y proporcionar nuevas capacidades, como ayudar a las personas a escribir correos electrónicos.

Pero lo que realmente hace a Alphabet una inversión atractiva en IA son los esfuerzos de la compañía por crear nuevas tecnologías sorprendentes para resolver los mayores desafíos de la sociedad. Un ejemplo es su uso de la IA en sus esfuerzos por construir la tecnología necesaria para aprovechar la fusión nuclear. Resolver este problema proporcionaría a la humanidad una fuente de energía limpia casi ilimitada.

Alphabet es capaz de financiar este tipo de investigación porque genera cantidades tremendas de ingresos y flujo de efectivo libre. En el primer trimestre, sus ventas aumentaron un 15% interanual a 80,5 mil millones de dólares, y produjo 16,8 mil millones de dólares en flujo de efectivo libre.

Gracias a su enorme flujo de efectivo libre, Alphabet puede permitirse fácilmente un dividendo, y finalmente recompensó a los inversores con el primero en el primer trimestre: una distribución de 0,20 dólares por acción. Los dividendos aumentan el rendimiento de sus inversiones y pueden proporcionar fuentes de ingresos pasivos también.

3. Palantir Technologies

Como empresa centrada en análisis de datos, Palantir está en una posición sólida para sacar el máximo provecho de la IA. Esto se debe a que la IA requiere mucha información para tomar decisiones con éxito.

Pero aprovechar la IA no se trata solo de tener un tesoro masivo de datos. La IA requiere que esos datos estén organizados y sean precisos. ¿Cómo puede una organización lograr eso?

La solución de Palantir es su sistema Foundry Ont…

