3 Acciones de Inteligencia Artificial (IA) Fáciles de Comprar para el 2025 con $200 Ahora mismo.

Los últimos dos años han estado dominados por las acciones de inteligencia artificial (IA). La afluencia de gasto en infraestructura y desarrollo de IA, combinada con la emoción de los inversores por el potencial de cambiar varias industrias, ha impulsado los precios de las acciones de varias empresas a territorios astronómicos. Puede ser difícil encontrar una gran empresa con una acción cotizando a un precio justo por menos de $200.

Pero aún podría quedar mucho crecimiento en lo que respecta a invertir en IA. Se espera que el mercado de hardware y software de IA crezca entre un 40% y un 55% por año hasta 2027, según analistas de Bain.

Si bien muchas acciones ya tienen esas altas expectativas incorporadas en el precio, estos tres fabricantes de software y hardware ofrecen la oportunidad de comprar sus empresas a buen valor. Y la mejor parte es que cada acción cotiza a alrededor de $200, lo que las hace accesibles para casi cualquier persona interesada en comenzar a invertir en acciones de IA.

Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) es la empresa detrás de Google. Si bien muchos esperaban que los avances en IA de los competidores afectaran el negocio de Google, la dirección de Alphabet incorporó con éxito la IA en sus productos principales.

El mayor cambio en la búsqueda durante el último año es la nueva descripción general de IA. Si has escrito una pregunta en la caja de búsqueda de Google en los últimos meses, es probable que hayas visto respuestas generadas por IA con enlaces a sus fuentes.

La dirección señala que la nueva característica está aumentando el compromiso y la satisfacción entre los usuarios, ya que descubren que Google puede responder a más de sus preguntas. Mientras tanto, sus avances en IA durante los últimos 18 meses le permitieron reducir el costo de usar la IA generativa para responder esas consultas en un 90%, lo que le permitió implementar la función en todo el mundo.

La empresa también usa sus capacidades de IA para ofrecer nuevas formas de buscar en la web. Un producto, Circle to Search, permite a los usuarios rodear palabras o imágenes en una página web mientras navegan en su teléfono inteligente Android y comenzar una búsqueda. Google Lens hace que buscar en la web sea tan simple como tomar una foto. Ambos aumentaron tipos de búsqueda valiosos como el descubrimiento de productos y las compras.

Mientras tanto, Google Cloud, la división de computación en la nube de Alphabet, vio crecer sustancialmente sus ingresos a medida que los desarrolladores aprovechan su cómputo para aplicaciones de IA generativa. No solo los ingresos han crecido en los últimos dos años, sino que también ahora está generando beneficios operativos significativos para Alphabet. Google Cloud generó $1.9 mil millones en ingresos operativos el trimestre pasado, frente a $270 millones hace un año y una pérdida de $700 millones en el tercer trimestre de 2022.

Alphabet continúa innovando en IA. Lanzó la versión más reciente de su modelo de lenguaje grande (Gemini 2.0) en diciembre, junto con agentes de IA construidos en el modelo para ayudar con la navegación del navegador y la depuración del código informático. La escala y las capacidades de distribución de Alphabet le dan una ventaja en el desarrollo y la popularización de su software impulsado por IA.

Con acciones cotizando a $194 en el momento de escribir esto, la acción parece ser una gran inversión. A pesar de las expectativas de los analistas de un crecimiento de las ganancias de dos dígitos durante los próximos años, cotiza a solo 22 veces las expectativas de ganancias para 2025. Eso es una ganga en comparación con otras acciones de IA.

Qualcomm (NASDAQ: QCOM) es mejor conocido por sus patentes inalámbricas, que cubren la conectividad 3G, 4G y 5G. Cada fabricante de teléfonos inteligentes paga una licencia a Qualcomm para usar sus patentes. Esa alta rentabilidad de las patentes ha ayudado a impulsar la innovación de Qualcomm en la fabricación de chips, y es poco probable que cambie en el futuro cercano.

Qualcomm fabrica conjuntos de chips para teléfonos inteligentes, que van desde simples chips de banda base que permiten que los teléfonos se conecten a una red inalámbrica hasta la línea Snapdragon todo en uno, que incorpora un procesador de aplicaciones con una baseband o conjunto de módem. Puedes encontrar un chip Snapdragon en la mayoría de los teléfonos inteligentes de gama alta con Android.

Hasta ahora, los chips de Qualcomm no han tenido mucho que ver con la IA. Sin embargo, eso está empezando a cambiar. En 2024, Qualcomm presentó una línea de procesadores Snapdragon diseñados para PC con Windows con el objetivo de ejecutar inferencias de IA en dispositivos. Mantener los procesos de IA en el dispositivo garantiza que los datos de los usuarios permanezcan privados y permite a los usuarios aprovechar las capacidades de IA sin conexión a Internet.

Si bien la adopción de los llamados “PC de IA” alimentados por los chips de Qualcomm ha sido lenta, parece que más clientes exigirán IA en el dispositivo de sus teléfonos inteligentes en el futuro. Eso requiere procesadores de gama alta, como los Snapdragon de Qualcomm. Como resultado, Qualcomm podría terminar ganando más cuota de mercado en teléfonos inteligentes en los próximos años.

Mientras tanto, Qualcomm también tiene un segmento incipiente de chips para automóviles. A medida que las computadoras automotrices se vuelven cada vez más complejas y dependientes de un rápido procesamiento de IA en el dispositivo, Qualcomm podría resultar un proveedor valioso para los fabricantes de automóviles en los próximos años. En su día del inversor en noviembre, la dirección dijo que tenía $45 mil millones en acuerdos de diseño en su tubería automotriz. Para referencia, el segmento generó $2.9 mil millones en ingresos durante el año fiscal 2024.

El precio de las acciones de Qualcomm, de menos de $160, lo convierte en una excelente forma de jugar el futuro de la IA en el dispositivo a través de teléfonos inteligentes y PC, algo que no se debe pasar por alto, además del enorme potencial en el sector automotriz. Los analistas esperan un crecimiento de las ganancias de alrededor del 10% para cada uno de los próximos dos años, mientras que las acciones cotizan a solo 14 veces las estimaciones de ganancias futuras. El potencial de Qualcomm para expandir su cuota en múltiples dispositivos lo convierte en una acción atractiva a este precio.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (NYSE: TSM), también conocida como TSMC, es el mayor fabricante de chips del mundo. Contrata con los mayores diseñadores de chips, incluidos Nvidia, Apple y Broadcom para fabricar los chips de IA más avanzados del mercado. Es una fuerza dominante, que controla más del 60% de todo el gasto en fundiciones de semiconductores.

TSMC tiene una fuerte participación en el mercado debido a sus capacidades tecnológicas avanzadas. El CEO de Nvidia, Jensen Huang, elogió a TSMC en septiembre, calificándola como la mejor de la industria “por un margen increíble”. Gracias a su enorme participación en el mercado, TSMC debería poder mantener esa ventaja tecnológica. Eso le da mucho más dinero que a sus competidores para invertir en el desarrollo de la próxima generación de tecnología, creando un ciclo virtuoso.

TSMC ha sido un claro ganador a medida que la demanda de chips de IA se dispara. Los ingresos aumentaron un 39% en el tercer trimestre, y las ganancias se dispararon un 54% a medida que sus márgenes se expandieron debido a la demanda. La demanda fue impulsada principalmente por los chips relacionados con la IA, pero los sólidos pedidos de teléfonos inteligentes también ayudaron a mover la aguja. Se espera que los ingresos del cuarto trimestre crezcan un 31%, así como sólidos márgenes.

Los inversores deben esperar que los márgenes de beneficio se contraigan a medida que TSMC lance la próxima generación de sus procesos a fines de 2025. Aún así, deberían expandirse con el tiempo a medida que la empresa aumente la producción, especialmente si la demanda de chips de IA sigue siendo fuerte. Con una creciente necesidad de capacidades de procesamiento de alta gama en dispositivos, TSMC debería poder capturar una cuota aún mayor en la producción de semiconductores en los próximos años a pesar de tener ya una posición dominante. Como tal, los ingresos deberían crecer más rápido que la industria en general.

A su precio actual de alrededor de $200, las acciones cotizan a unas 23 veces las ganancias futuras. Dicho esto, los márgenes sólidos y el crecimiento de los ingresos hacen que la estimación de consenso de los analistas para el crecimiento de las ganancias en 2025 sea del 27%. Si bien TSMC podría no mantener esa tasa de crecimiento, no descenderá desde allí muy rápidamente, ya que sigue siendo una pieza clave en el avance continuo de la inteligencia artificial. Con un potencial de crecimiento tan fuerte, TSMC es una opción obvia por $200.

