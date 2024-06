3 Acciones de IA para la Segunda Mitad del 2024

"

El auge del mercado tecnológico impulsado por las innovaciones en IA generativa en 2023 continuó en la primera mitad de 2024. Incluso centrándose en la tecnología en general en lugar de en los mejores valores de la industria, el índice compuesto Nasdaq, de gran peso tecnológico, generó un retorno total de casi el 19%.

Teniendo eso en cuenta, los inversores pueden preguntarse qué acciones podrían liderar el camino en la segunda mitad del año. Aunque el mercado no ofrece garantías, los últimos dos trimestres del año podrían ser el momento en que algunas acciones comiencen a subir de forma significativa. En este artículo, tres colaboradores de Motley Fool ofrecen ideas sobre acciones que creen que los inversores deberían vigilar durante el resto del año.

Alphabet está posicionada para aprovechar su dominio en el mercado de búsqueda en riquezas de IA

Jake Lerch (Alphabet): Mi elección es Alphabet (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG), la empresa matriz de Google. Lo que realmente me gusta de Alphabet es que la compañía combina dos de las características más críticas de cualquier acción sobresaliente: potencial, mejor representado por sus herramientas de inteligencia artificial (IA), y resultados, como se ve en su desempeño financiero consistente.

Veamos primero su potencial. En cuanto a la IA, el cielo es el límite para Alphabet. El asistente personal de IA más reciente de la compañía, Google Assistant, ofrece muchas funciones para ayudar a las personas a lograr más. A través de comandos de voz solamente, los usuarios pueden:

Establecer temporizadores, crear listas y guardar ubicaciones y contraseñas.

Llamar, enviar mensajes de texto y leer correos electrónicos en voz alta.

Obtener información local, como el clima, el tráfico y direcciones.

Responder preguntas generales, como "cuántos gramos hay en una onza" o "cuánto es el 18% de $57".

Encontrar y reproducir música, películas o podcasts.

Además, Alphabet puede aprovechar su enorme base de usuarios. Como el sitio web más visitado en el mundo, Google procesa más de 8.5 mil millones de búsquedas al día, aproximadamente una por cada persona en el planeta. Como tal, Alphabet tiene una oportunidad significativa de convertir a Google Assistant en el asistente de IA preferido. Esto podría llevar a beneficios sustanciales para Alphabet en el futuro a medida que explore formas de monetizar Google Assistant a través de un modelo de suscripción donde los usuarios paguen una tarifa mensual por funciones premium o un modelo publicitario donde las empresas paguen para que sus productos o servicios sean recomendados por el asistente.

Mientras tanto, Alphabet puede confiar en sus negocios ya establecidos, como Google Cloud, YouTube y Android, para seguir "trayendo a casa el tocino". Estos negocios muestran un crecimiento y rentabilidad consistentes, sumándose a la estabilidad general y al potencial de inversión de Alphabet.

En resumen, Alphabet podría ser la acción de IA para observar en la segunda mitad de 2024, y más allá. Los inversores que buscan una acción con una combinación imbatible de potencial y resultados serían sabios al considerarla.

La acción de Meta no ha terminado de montar la ola de la IA

Justin Pope (Meta Platforms): El gigante de las redes sociales Meta Platforms (NASDAQ: META) ha estado en una trayectoria ascendente como un cohete. Las acciones han subido un 45% desde enero y un asombroso 326% desde enero de 2023 cuando la inteligencia artificial comenzó a cobrar fuerza. En solo 18 meses, la acción de Meta creó la magnitud de riqueza que generalmente el mercado más amplio tarda décadas en lograr. Entiendo si la gente se siente escéptica de que Meta tenga más potencial.

Sin embargo, los fundamentos indican que Meta podría mantener su impulso actual a lo largo de la segunda mitad de este año. Eso se debe principalmente a un fuerte desempeño operativo y una valoración de la acción que todavía es casi barata. El negocio principal de Meta es la publicidad hacia sus miles de millones de usuarios de redes sociales. Meta sigue ganando usuarios de manera impresionante a pesar de que tantas personas ya usan sus aplicaciones. La familia de aplicaciones de Meta, que incluyen Facebook, Instagram y WhatsApp, creció hasta alcanzar los 3.24 mil millones de usuarios activos diarios en el primer trimestre, un aumento del 7% interanual.

La publicidad digital continúa ganando cuota de mercado a los formatos de medios tradicionales como la televisión y la prensa, por lo que Meta también está disfrutando de vientos favorables en ese sentido. El volumen de anuncios de Meta aumentó un 20% interanual en el primer trimestre. Por último, Meta ha comenzado a utilizar la IA para ayudar a las empresas a publicitar de forma más eficiente, lo que contribuyó a aumentar el precio por anuncio de Meta en un 6% en el primer trimestre. En otras palabras, Meta se beneficia de múltiples variables que impulsan su negocio principal.

Los inversores deberán ver cómo continúa desempeñándose Meta en los próximos trimestres. Los analistas son muy optimistas; las estimaciones de ganancias por acción de 2024 de $20.16 representarían un crecimiento del 35.5% respecto a 2023. Mientras tanto, los analistas creen que Meta aumentará las ganancias en promedio más del 19% anual durante los próximos tres a cinco años. Dado ese saludable panorama de crecimiento, la acción de Meta sigue siendo, en teoría, barata con un ratio precio-ganancias (P/E) a futuro de 25.

Meta es un negocio de clase mundial que experimentó dificultades severas en 2022. La recuperación ha creado retornos sorprendentes. Si bien la ascensión meteórica de Meta significa que probablemente hay mucho menos potencial alcista que antes, los inversores no deberían abandonar el barco demasiado pronto. Todavía hay mucho viento en sus velas.

En el espacio de los chips de IA, una marea creciente podría elevar a AMD

Will Healy (Advanced Micro Devices): Dada la dominancia de Nvidia en el espacio de los chips de IA, es fácil descartar a competidores potenciales a primera vista.

Sin embargo, según Allied Market Research, se espera que la industria de chips de IA crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 38% hasta 2032. Con Nvidia aparentemente luchando por satisfacer la demanda actual, deja una oportunidad para competidores como Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD).

Aunque Nvidia lidera en la batalla de la innovación, AMD tiene un historial de alcanzar y a veces superar a sus competidores. Además, mientras un chip de IA de Nvidia cuesta alrededor de $30,000 a $40,000, los semiconductores de $10,000 a $15,000 de AMD probablemente atraerán a clientes que están ansiosos por adquirir cualquier chip de IA que puedan encontrar.

Más recientemente, los inversores pasaron por alto en gran medida a AMD, ya que sus ingresos de $5.5 mil millones en el primer trimestre de 2024 crecieron solo un 2% interanual. Sin embargo, los ingresos del centro de datos de $2.3 mil millones aumentaron un 80% en el mismo período. Además, representaron el 42% de los ingresos totales de la empresa, un nivel comparable al porcentaje de ingresos del centro de datos de Nvidia al final del año fiscal 2022 (finalizado el 30 de enero de 2022) del 39%.

Avancemos hacia el primer trimestre del año fiscal 2025 (finalizado el 28 de abril), y el 87% de los ingresos de Nvidia provenían de su segmento de centros de datos. Con el mencionado crecimiento del 80% en el centro de datos de AMD, la historia reciente de Nvidia muestra cómo AMD podría seguir sus pasos a medida que las ventas de chips de IA se convierten en su principal fuente de ingresos.

Además, AMD tiene una ventaja de valoración significativa si miramos más allá de su P/E engañoso de 232. La compañía cotiza actualmente a alrededor de 4.5 veces su valor en libros. En comparación, Nvidia cotiza a 63 veces su valor en libros. Esta diferencia hace que la acción de AMD sea una ganga relativa, dando a la acción espacio para crecer a medida que la venta de chips de IA se convierte en una corriente de ingresos más crítica.

Randi Zuckerberg, ex directora de desarrollo de mercado y portavoz de Facebook y hermana de Mark Zuckerberg, CEO de Meta Platforms, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Suzanne Frey, ejecutiva en Alphabet, es miembro de la junta directiva de Motley Fool. Jake Lerch tiene posiciones en Alphabet y Nvidia. Justin Pope no tiene posiciones en ninguna de las acciones mencionadas. Will Healy tiene posiciones en Advanced Micro Devices. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Advanced Micro Devices, Alphabet, Meta Platforms y Nvidia. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

3 Acciones de IA para la Segunda Mitad de 2024 fue publicado originalmente por The Motley Fool

