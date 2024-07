3 Acciones de Energía para Comprar y Mantener para un Gran Potencial a Largo Plazo

La economía global ha estado en transición constante hacia la energía renovable a lo largo de los años. El ritmo se ha acelerado en los últimos años, impulsado por la caída de los costos y los incentivos gubernamentales. La demanda de energías renovables podría acelerarse aún más en el futuro, alimentada por la creciente necesidad de energía por parte de las empresas tecnológicas para la computación en la nube y aplicaciones de inteligencia artificial (IA).

Estas tendencias juegan a favor de los principales productores de energía renovable NextEra Energy (NYSE: NEE), Brookfield Renewable (NYSE: BEPC) (NYSE: BEP) y Clearway Energy (NYSE: CWEN) (NYSE: CWEN. A). Los convierten en excelentes acciones energéticas para comprar y mantener por su potencial de retorno total a largo plazo.

Un creador de riqueza poderoso

NextEra Energy ha sido una máquina creadora de riqueza a lo largo de los años. La principal empresa de servicios públicos de EE. UU. ha generado un rendimiento total anualizado del 11.4% en los últimos 15 años. Eso ha superado a otras empresas de servicios públicos (rendimiento total anualizado del 6.8%) y al S&P 500 (10.5%).

Impulsando sus retornos ha sido su constante aumento de ganancias y dividendos. Su beneficio ajustado por acción ha aumentado a una tasa anual compuesta del 9% en la última década, mientras que su dividendo ha crecido a una tasa anual compuesta del 10%. NextEra se ha beneficiado del constante crecimiento de la demanda de energía de los clientes de servicios públicos en Florida, de sus inversiones en energía renovable y de adquisiciones beneficiosas.

Esos catalizadores deberían seguir impulsando un crecimiento por encima del promedio. NextEra espera aumentar su beneficio ajustado por acción alrededor del extremo superior de su rango objetivo anual del 6% al 8% al menos hasta 2027. Mientras tanto, espera aumentar su dividendo (que rinde casi un 3%) a una tasa anual del 10% hasta 2026.

Su perspectiva a largo plazo es igualmente brillante, dada la inmensa necesidad de energía renovable en el futuro. Espera que las nuevas adiciones de capacidad de energías renovables y almacenamiento sean tres veces mayores en los próximos siete años, en comparación con los últimos siete años.

Potencial de crecimiento de alto poder

Brookfield Renewable ha crecido rápidamente a lo largo de los años. La principal empresa global de energía renovable ha entregado un crecimiento anual compuesto del 12% en sus fondos de operaciones (FFO) por acción desde 2016. Mientras tanto, ha aumentado su dividendo a una tasa anual compuesta del 6% en las últimas dos décadas.

La empresa debería seguir generando un crecimiento de ganancias e ingresos de alto poder. Brookfield Renewable espera que un trío de impulsores orgánicos (aumentos de tarifas indexados a la inflación, actividades de mejora de márgenes y su vasto pipeline de desarrollo) impulsen un crecimiento del FFO por acción del 7% al 12% anual hasta 2028.

Mientras tanto, espera que adquisiciones beneficiosas impulsen su tasa de crecimiento del FFO a números de dos dígitos. La empresa recientemente acordó adquirir un desarrollador europeo de energías renovables con una gran cartera de proyectos en diversas etapas de desarrollo. Estos impulsores de crecimiento le darán a Brookfield suficiente poder para lograr su objetivo de aumentar su dividendo (que rinde alrededor del 5%) en un 5% a un 9% cada año.

Crecimiento futuro de dividendos de alta calidad por delante

Clearway Energy es uno de los mayores productores de energía renovable del país. También cuenta con una cartera de instalaciones de generación de energía a base de gas natural más limpio. Estos activos generan mucha fluidez de efectivo estable, que Clearway paga a través de un dividendo de alto rendimiento (que recientemente alcanzó el 6%).

La empresa espera aumentar su pago hacia el extremo superior de su rango objetivo anual del 5% al 8% hasta 2026. Ya ha asegurado y financiado casi todo ese crecimiento. Clearway vendió sus activos térmicos hace unos años y ha estado reinvertiendo los ingresos en inversiones de energía renovable de mayor rendimiento. La empresa se ha comprometido a desplegar o tiene visibilidad suficiente sobre nuevas inversiones para cumplir con su objetivo de crecimiento de dividendos.

Mientras tanto, Clearway tiene una mayor visibilidad sobre su capacidad para aumentar su dividendo más allá de 2026. Ha estado renovando contratos en sus plantas de energía de gas natural a tasas suficientemente altas para respaldar un crecimiento de dividendos en el extremo inferior en 2027. Además, ve varias oportunidades para agregar almacenamiento de baterías a sus proyectos existentes de energía eólica y solar. Además, tiene una relación estratégica con un destacado desarrollador de energía renovable, que debería seguir proporcionándole nuevas oportunidades de inversión.

Conectados a una poderosa megatendencia de crecimiento

La demanda de energía renovable debería seguir creciendo rápidamente en las próximas décadas. Esto permitirá a NextEra Energy, Brookfield Renewable y Clearway Energy aumentar sus ganancias y dividendos a tasas saludables.

Estos impulsores de crecimiento posicionan a estas principales acciones energéticas para generar fuertes rendimientos totales para los inversores a largo plazo. Eso las convierte en excelentes acciones para comprar y mantener por su potencial a largo plazo.

Matt DiLallo tiene posiciones en Brookfield Renewable, Brookfield Renewable Partners, Clearway Energy y NextEra Energy. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Brookfield Renewable y NextEra Energy. The Motley Fool recomienda Brookfield Renewable Partners. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

3 acciones energéticas para comprar y mantener por su gran potencial a largo plazo fue publicado originalmente por The Motley Fool