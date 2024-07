3 Acciones de Energía de Alto Rendimiento que son Compras Imperdibles en Julio.

"

Encontrar acciones de alto rendimiento cuando el índice S&P 500 está rindiendo apenas un 1,3% puede sonar como una tarea desalentadora, pero no lo es. Simplemente necesitas ser más exigente de lo habitual al buscar rendimientos masivos, que a menudo vienen acompañados de riesgos masivos. Aquí hay tres altos rendimientos que son atractivamente altos y no cargados de riesgo.

1. Enterprise Products Partners es una roca en mares tormentosos

No hay forma de evitarlo. El petróleo y el gas natural son commodities altamente volátiles. Pero solo porque una empresa opere en la industria del petróleo y gas no significa que sea riesgosa.

Enterprise Products Partners (NYSE: EPD), y su generoso rendimiento de distribución del 7%, es un ejemplo perfecto. Esta sociedad de responsabilidad limitada maestra (MLP) posee la vital infraestructura energética que ayuda a mover el petróleo y el gas natural en todo el mundo. Cobra tarifas por el uso de sus activos, por lo que la demanda de energía es más importante que los precios de la energía. La demanda de energía tiende a ser alta independientemente de dónde se encuentren los precios del petróleo.

Esa es la historia detrás de la racha de 25 aumentos anuales consecutivos en la distribución de Enterprise. También tiene una hoja de balance calificada con grado de inversión. Y su flujo de efectivo distribuible cubre su distribución 1.7 veces, lo que significa que hay mucho margen de maniobra ante la adversidad antes de que la distribución esté en riesgo.

Enterprise no es perfecto; el rendimiento va a componer la mayor parte de la rentabilidad de un inversionista. Pero un crecimiento lento y constante, junto con ese rendimiento ultra alto, probablemente será un resultado muy gratificante para aquellos que buscan maximizar los ingresos que generan sus carteras.

2. Los activos regulados de WEC Energy están cambiando de forma

WEC Energy (NYSE: WEC) es una empresa de servicios públicos regulada que provee electricidad y gas natural a 4.7 millones de clientes en partes de Wisconsin, Illinois, Michigan y Minnesota. La acción tiene un rendimiento de dividendos del 4.2% respaldado por más de dos décadas de aumentos anuales de dividendos. El pago ha crecido a un atractivo ritmo del 7% en la última década, lo que, la compañía explica con agrado, la coloca en el décimo decil de la industria.

La hoja de balance de WEC Energy tiene una calificación crediticia de grado de inversión, por lo que es financieramente sólida. Si bien esto es importante en el frente del dividendo, lo más notable aquí es el potencial de crecimiento del negocio.

La empresa está trabajando actualmente en su plan de inversión de capital más grande hasta la fecha, con la expectativa de gastar $23.7 mil millones en los próximos cinco años. Eso debería ayudar a un crecimiento de las ganancias entre el 6.5% y el 7%, con el dividendo probablemente siguiendo ese crecimiento. Y uno de los mayores impulsores del gasto de capital de la compañía es su cambio a largo plazo lejos del carbón hacia fuentes de energía más limpias, lo que está en línea con las tendencias más amplias en la industria de servicios públicos.

Es importante destacar que el rendimiento de WEC Energy está cerca de sus niveles más altos en una década, lo que sugiere que está en oferta. Si estás buscando una acción aburrida de alto rendimiento que pueda proporcionarte una atractiva combinación de rendimiento y crecimiento de dividendos, WEC Energy es una empresa en la que debes estar mirando en este momento.

3. TotalEnergies mezcla petróleo y renovables mejor que sus competidores

Pero ¿qué pasa si realmente deseas una exposición directa al petróleo y al gas natural? Aquí es donde entra en juego TotalEnergies (NYSE: TTE) y su rendimiento de dividendos del 5%. TotalEnergies es un importante conglomerado energético integrado y tiene uno de los rendimientos más altos entre sus competidores más cercanos.

Pero lo que realmente distingue a la empresa es su agresiva apuesta por diversificarse en opciones de energía más limpias, como la energía solar y eólica. Al mismo tiempo está mejorando su juego en el gas natural, un combustible de transición, y ajustando su exposición al petróleo, centrándose solo en sus mejores activos. En resumen, está utilizando hábilmente su negocio histórico para llevarlo hacia el futuro.

Y lo está haciendo mejor que cualquiera de sus competidores más cercanos. ExxonMobil y Chevron están realmente apostando fuerte por el petróleo y el gas. BP y Shell hicieron anuncios llamativos sobre ir en la dirección verde, pero acompañaron ese cambio de dirección con recortes de dividendos.

Y ninguno de esos dos competidores europeos ha empujado tan fuerte como TotalEnergies, que no recurrió a un recorte de dividendos. De hecho, el dividendo de TotalEnergies sobrevivió fácilmente la profunda caída del sector energético que acompañó a los cierres económicos en los primeros días de la pandemia de coronavirus.

El desempeño de TotalEnergies estará vinculado al precio del petróleo y el gas natural. Pero si buscas ese tipo de exposición, con un poco de cobertura de energía limpia, este podría ser el gigante energético integrado para ti.

Asegúrate de entender la historia

Hay empresas que tienen rendimientos enormes porque sus negocios están en apuros. Luego están las empresas que son incomprendidas por alguna razón, que ofrecen rendimientos atractivos respaldados por negocios sólidos. Eso es lo que obtendrás con Enterprise, WEC Energy y TotalEnergies. No te demores: los tres lucen atractivos a medida que julio comienza.

