3 Acciones de Dividendos Que Recientemente Aumentaron sus Pagos

No te conformes con acciones de dividendos que no aumentan sus pagos. Si una empresa que paga dividendos está en buen camino, generalmente debería tener margen para aumentar su dividendo, aunque sea en una cantidad modesta. No solo es un buen indicador de que el negocio va bien, sino que también significa más ingresos por dividendos para ti. Tres empresas que aumentaron sus pagos de dividendos este mes son Realty Income (NYSE: O), Target (NYSE: TGT) y FedEx (NYSE: FDX).

1. Realty Income

Realty Income hace pagos de dividendos de manera mensual, y el fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT) es una buena inversión diversificada en ingresos para mantener. La cartera del REIT incluye una amplia variedad de inquilinos de todos los sectores de la economía. No se enfoca solo en apartamentos u hospitales. En su lugar, tiene más de 1,500 clientes distribuidos en 89 industrias.

El REIT a menudo hace múltiples aumentos de dividendos a lo largo del año, pero dado que sus pagos se realizan mensualmente, a menudo no son muy grandes. El 11 de junio, el REIT anunció que su dividendo mensual volvería a aumentar, de $0.2625 a $0.2630. El pago, programado para julio, es un 16% más alto que lo que estaba pagando a sus inversores hace cinco años, que era de $0.2265. El rendimiento del 5.9% de la acción significa que podrías estar recibiendo más de cuatro veces lo que obtendrías con la acción promedio del S&P 500, donde el rendimiento promedio es de alrededor del 1.3%.

Este año, el REIT espera que sus fondos normalizados de operaciones por acción se sitúen entre $4.17 y $4.29, lo que estaría muy por encima de la tasa actual de su dividendo anual, que es de $3.16. Es probable que el rendimiento por dividendo elevado de Realty Income no se mantenga tan alto una vez que las tasas de interés bajen; para entonces, la acción podría estar al alza. Para los inversionistas de ingresos, ahora es tan buen momento como cualquier otro para comprar acciones de esta acción de dividendos líder.

2. Target

Entre las razones principales por las que a los inversores les encanta tener acciones de Target está el crecimiento continuo de su dividendo. Con un 3.2%, los inversores ya pueden obtener un pago por encima del promedio de las acciones minoristas. Lo que mejora el trato es que Target también es un Dividend King, habiendo aumentado su pago no solo durante años, sino durante décadas.

Por eso, el último aumento de dividendos anunciado este mes por Target fue algo normal, sin mucho bombo. La empresa dijo que estaba aumentando su dividendo a una tasa bastante modesta del 1.8%, extendiendo su racha de crecimiento de dividendos a impresionantes 53 años consecutivos. Pero Target ha realizado aumentos más grandes en años recientes, después de beneficiarse de un aumento en el tráfico de tiendas impulsado por la pandemia. El nuevo dividendo trimestral de $1.12, que se pagará en septiembre, es un 70% más alto que los $0.66 que estaba pagando a los accionistas hace cinco años.

No ha sido un gran año para las acciones de Target, ya que solo han subido un 1% desde enero. Pero con una valoración modesta de 16 veces sus ganancias acumuladas y siendo un líder en la industria minorista, esta puede ser otra acción sólida para generar ingresos que comprar y mantener a largo plazo.

3. FedEx

El mayor aumento de dividendos de esta lista proviene de la empresa de logística FedEx. La semana pasada, la empresa anunció que aumentaría su dividendo anual en un 10% a $5.52. En cinco años, la empresa ha más que duplicado sus pagos de dividendos. Sin embargo, incluso con el aumento, el rendimiento de la acción es ahora del 2.2%, que sigue siendo la tasa más baja de esta lista.

Las acciones de FedEx han bajado este año. Las condiciones económicas no han sido óptimas, y eso se ha reflejado en los resultados de la empresa, ya que las ventas han bajado debido a una demanda más débil. Durante el período de nueve meses que finalizó el 29 de febrero, los ingresos de la empresa totalizaron $65.6 mil millones y cayeron un 4% en comparación con el mismo período del año anterior.

La buena noticia es que a medida que mejoren las condiciones económicas, la empresa debería estar en mucho mejor forma en el futuro. Actualmente está siendo negociada a solo 11 veces sus ganancias futuras estimadas, y podría ser una ganga en este momento tanto para los inversionistas orientados al dividendo como para los orientados al crecimiento.

¿Deberías invertir $1,000 en Realty Income en este momento?

Antes de comprar acciones de Realty Income, considera lo siguiente:

El equipo de analistas de Motley Fool Stock Advisor acaba de identificar lo que creen que son las 10 mejores acciones para que los inversores compren ahora… y Realty Income no fue una de ellas. Las 10 acciones que fueron seleccionadas podrían producir rendimientos monstruosos en los próximos años.

Considera cuándo Nvidia apareció en esta lista el 15 de abril de 2005… si hubieras invertido $1,000 en el momento de nuestra recomendación, ¡tendrías $775,568!*

Stock Advisor proporciona a los inversores un plano fácil de seguir para el éxito, incluyendo orientación sobre cómo construir una cartera, actualizaciones regulares de los analistas y dos nuevas selecciones de acciones cada mes. El servicio Stock Advisor ha cuadruplicado el rendimiento del S&P 500 desde 2002*.

Ver las 10 acciones »

*Rendimientos de Stock Advisor hasta el 10 de junio de 2024

David Jagielski no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda FedEx, Realty Income y Target. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

3 Dividend Stocks That Recently Raised Their Payouts fue publicado originalmente por The Motley Fool