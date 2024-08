3 Acciones de dividendos fenomenales para comprar antes de que sea demasiado tarde

El mercado de valores ha establecido varios nuevos máximos históricos este año. Debido a eso, la mayoría de las acciones han subido fuertemente, lo que deja menos gangas.

Sin embargo, hay algunas acciones que siguen pareciendo excelentes ofertas. American Water Works (NYSE: AWK), Enbridge (NYSE: ENB) y Clearway Energy (NYSE: CWEN)(NYSE: CWEN.A) destacan para tres colaboradores de Fool.com en este momento debido a su convincente potencial de inversión. Sin embargo, eso podría no durar, por lo que los inversores podrían querer aprovechar estas acciones de dividendos fenomenales antes de que sea demasiado tarde.

Una poderosa acción de crecimiento de dividendos

Neha Chamaria (American Water Works): Las acciones de American Water Works rinden un poco más del 2%. Ese rendimiento de dividendos puede decepcionar a los inversores de ingresos, pero incluso las acciones de bajo rendimiento pueden ser excelentes inversiones si están pagando dividendos regulares y en constante aumento respaldados por el crecimiento de las ganancias y el flujo de efectivo. ¡Te sorprendería saber que con dividendos reinvertidos, las acciones de American Water Works han triplicado el dinero de los inversores en solo 10 años!

Así de poderosas pueden ser las acciones de crecimiento de dividendos. Y, con el rendimiento de las acciones de American Water Works plano en el último año en el momento de escribir esto, es posible que desees comprar algunas acciones antes de que sea demasiado tarde. Después de todo, su modelo de negocio estable y sus atractivas metas financieras a largo plazo son demasiado convincentes para ignorarlas.

American Water Works ha estado presente por más de 135 años y es la empresa de servicios públicos de agua y aguas residuales regulada más grande de América del Norte en la actualidad. Sirve a casi 14 millones de personas en 14 estados y en 18 instalaciones militares. Dado que se trata de un negocio regulado, American Water Works puede generar flujos de efectivo estables y predecibles. Y para hacer crecer sus flujos de efectivo, todo lo que tiene que hacer es invertir regularmente en su infraestructura para obtener aprobaciones de incrementos de tarifas mientras aprovecha oportunidades de adquisición sobre la marcha. Por ejemplo, la empresa espera invertir $3.1 mil millones en mejoras de infraestructura este año y tiene adquisiciones inminentes por un valor de casi $483 millones.

Respaldada por un crecimiento estable de tarifas y adquisiciones, American Water Works espera hacer crecer sus ganancias por acción (EPS) a una tasa de crecimiento anual compuesto del 7% al 9% a largo plazo. Aquí está la mejor parte: la empresa también tiene como objetivo hacer crecer su dividendo al ritmo de las EPS, o un 7% al 9% por acción cada año. Ahora eso es un sólido crecimiento de dividendos, y viniendo de una empresa de servicios públicos, debería ser seguro y fiable también.

Enbridge está proporcionando la energía que se necesita

Reuben Gregg Brewer (Enbridge): Enbridge suele ser agrupado con empresas de transporte. Esto es perfectamente apropiado ya que el 75% de su beneficio antes de impuestos, intereses, depreciación y amortización (EBITDA) proviene de tuberías de petróleo y gas natural. Sin embargo, esto realmente no hace justicia al negocio, ya que el objetivo de Enbridge es proporcionar al mundo la energía que necesita.

De hecho, el 25% restante del EBITDA proviene de utilidades de gas natural (22%) y energía renovable (3%). Se espera que el gas natural sea un combustible de transición a medida que el mundo se aleje de formas de energía más contaminantes, como el carbón y el petróleo. La energía renovable, como la solar y la eólica, es claramente la dirección a largo plazo del sector energético, aunque sigue siendo un contribuyente relativamente modesto a la red global en la actualidad. El plan es seguir cambiando la mezcla hacia alternativas más limpias a medida que aumenta la demanda.

ENB Chart

Ese es el negocio que respalda el dividendo de Enbridge, que actualmente rinde un 6.8% y está respaldado por una hoja de balance con calificación de grado de inversión y una ratio de pago de flujo de efectivo distribuible que se encuentra cómodamente dentro del rango objetivo de la dirección. El modelo de negocio ha respaldado los 29 aumentos anuales de dividendos que la empresa ha acumulado. Aquí está la cosa, el rendimiento de Enbridge había estado por encima del 7.5% hace muy poco, antes de que las acciones comenzaran a subir. Básicamente, los inversores están comenzando a apreciar un poco más el enfoque empresarial de Enbridge. Si eso continúa, el rendimiento aún atractivamente alto aquí podría no durar mucho más.

Esta venta podría estar a punto de terminar

Matt DiLallo (Clearway Energy): Las acciones de Clearway Energy actualmente se encuentran aproximadamente un 30% por debajo de su máximo a principios de 2022, justo antes de que la Reserva Federal comenzara a subir las tasas de interés. Las tasas más altas han hecho más costoso para las empresas tomar prestado dinero, lo que ha frenado el crecimiento. Las tasas crecientes también han pesado sobre el valor de las acciones de dividendos más altos como Clearway. Sus precios de acciones disminuyen para que sus rendimientos de dividendos aumenten y sean más atractivos en comparación con opciones de menor riesgo como los bonos. En el caso de Clearway, su venta ha impulsado su rendimiento de dividendos a casi un 6%.

Ese alto rendimiento podría no durar mucho más. La Reserva Federal parece dispuesta a comenzar a bajar las tasas de interés. A medida que lo hace, los precios de las acciones de alto rendimiento como Clearway deberían subir a medida que ganen favor entre los inversores, lo que hará que sus rendimientos disminuyan.

Ese catalizador se suma al convincente potencial de retorno total a largo plazo de Clearway. El productor de energía limpia planea hacer crecer su dividendo hacia el extremo superior de su rango objetivo anual del 5% al 8% hasta 2026, una tasa de crecimiento fenomenal para una acción de alto rendimiento. Para impulsar ese plan está su estrategia de reciclaje de capital. Vendió su negocio de termal distrital hace unos años y ha estado reinvirtiendo los ingresos en inversiones en energías renovables de mayor rendimiento. Recientemente firmó acuerdos para desplegar los ingresos restantes de esa venta, dándole una clara visibilidad para alcanzar su actual objetivo de crecimiento de dividendos.

La empresa ya está trabajando para extender su visibilidad de crecimiento hasta 2027 y más allá. Las renovaciones de contratos recientes para sus plantas de energía de gas natural están llegando a un nivel que podría impulsar el crecimiento del dividendo hacia el extremo bajo de su objetivo para 2027. Además, la empresa ha realizado ofertas para adquirir activos adicionales de energía renovable que puede financiar con su capacidad financiera existente. Mientras tanto, si las tasas de interés bajan, puede financiar externamente adquisiciones nuevamente, lo que le permitiría crecer más rápido en el futuro.

Los inversores actualmente tienen la oportunidad de asegurar el alto rendimiento de dividendos de Clearway mientras las tasas de interés sigan altas. Además, Clearway ofrece un alto potencial alcista de una futura recuperación en su precio de acciones a medida que las tasas bajan, y puede acelerar su tasa de crecimiento.

¿Deberías invertir $1,000 en Enbridge en este momento?

Antes de comprar acciones de Enbridge, considera lo siguiente:

El equipo de analistas de Motley Fool Stock Advisor identificó lo que creen que son las 10 mejores acciones para que los inversores compren ahora… y Enbridge no estaba entre ellas. Las 10 acciones que lograron el corte podrían producir retornos monstruosos en los próximos años.

Considera cuando Nvidia apareció en esta lista el 15 de abril de 2005… ¡si hubieras invertido $1,000 en el momento de nuestra recomendación, tendrías $758,227!

Stock Advisor proporciona a los inversores un plan fácil de seguir para el éxito, que incluye orientación sobre cómo construir una cartera, actualizaciones regulares de analistas y dos nuevas selecciones de acciones cada mes. El servicio Stock Advisor ha más que cuadruplicado el rendimiento del S&P 500 desde 2002.

Ver las 10 acciones »

*Los retornos de Stock Advisor hasta el 22 de agosto de 2024

Matt DiLallo tiene posiciones en Clearway Energy y Enbridge. Neha Chamaria no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. Reuben Gregg Brewer tiene posiciones en Enbridge. The Motley Fool tiene posiciones y recomienda Enbridge. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

3 Acciones de Dividendos Fenomenales para Comprar Antes de Que Sea Demasiado Tarde fue publicado originalmente por The Motley Fool