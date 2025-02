3 Acciones de Dividendos Fabulosas para Comprar en Febrero

Febrero es el mes más corto, pero eso no significa que los inversores de ingresos no tengan mucho tiempo para encontrar grandes acciones. Tres colaboradores de Motley Fool creen haber identificado fabulosas acciones de dividendos para comprar este mes. Aquí les mostramos por qué les gustan AbbVie (NYSE: ABBV), Amgen (NASDAQ: AMGN) y Gilead Sciences (NASDAQ: GILD).

Keith Speights (AbbVie): AbbVie ha sido desde hace tiempo una favorita de los inversores de ingresos. Sus 52 años consecutivos de aumentos de dividendos (incluyendo cuando formaba parte de Abbott) lo califican como un Rey de Dividendos. Su rendimiento de dividendos futuro es un jugoso 3.4%.

Sin embargo, durante un tiempo, AbbVie quizás no era vista como una selección fabulosa por muchos inversores. Humira, la droga más vendida de la compañía durante años, perdió la exclusividad de patente en Estados Unidos a principios de 2023. Como resultado, los ingresos y beneficios comenzaron a disminuir.

Sin embargo, hoy la situación es muy diferente. El negocio está en auge para los dos sucesores de Humira, Skyrizi y Rinvoq. Estas dos drogas generaron ventas combinadas en 2024 que superaron las ventas anuales máximas de Humira. AbbVie proyecta que generarán ventas de más de $31 mil millones en 2027.

El fabricante de medicamentos también tiene otros impulsores importantes de crecimiento. Qulipta y Ubrelvy destacan especialmente, con ventas de las dos terapias para la migraña aumentando un 76% y un 30% interanual, respectivamente, en el cuarto trimestre de 2024.

El pipeline de AbbVie también se ve prometedor. La compañía tiene más de 50 programas en desarrollo clínico de etapa intermedia o avanzada. Tavapadon es un candidato a seguir a corto plazo. Recientemente informó resultados positivos de etapa avanzada para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson temprana.

Prosper Junior Bakiny (Amgen): ¿Qué hacer cuando las acciones de una biotecnológica caen en picada después de decepcionantes resultados de ensayos clínicos de fase 2? Si las perspectivas de la compañía no se ven afectadas en gran medida, es una buena oportunidad para comprar acciones.

Eso nos lleva a Amgen. En noviembre, reportó resultados de ensayos clínicos de etapa intermedia para MariTide, un tratamiento investigacional para la pérdida de peso, y el mercado respondió enviando las acciones a la baja más del 12%.

Aunque Amgen ha recuperado gran parte de esa pérdida, las acciones siguen a la baja en el período de los últimos 12 meses. Los inversores a largo plazo deberían aprovechar la oportunidad para comprar sus acciones, ya que sus perspectivas y programa de dividendos siguen siendo sólidos.

La cartera de la compañía cuenta con 13 productos que generan más de $1 mil millones en ventas. Muchos de ellos siguen siendo impulsores de crecimiento, incluyendo Repatha, para tratar el colesterol alto; el tratamiento de la osteoporosis posmenopáusica Evenity; y Tepezza, para la enfermedad tiroidea de los ojos.

Amgen tiene varios otros medicamentos que aún no generan $1 mil millones en ventas anuales pero que pronto lo harán, especialmente Tezspire, que trata el asma.

El pipeline de la empresa sigue siendo muy extenso y cuenta con varios docenas de programas. A pesar de que MariTide no cumplió del todo las expectativas en los ensayos clínicos de etapa intermedia, aún podría llegar a ser exitoso en los mercados de pérdida de peso y obesidad.

Por último, Amgen ha aumentado sus pagos en un 201% en la última década y ofrece un rendimiento futuro del 3.3%, en comparación con el promedio del S&P 500 de alrededor del 1.3%. Puede que haya quedado rezagado en el mercado en el último año, pero las acciones siguen siendo una excelente opción para buscadores de dividendos.

David Jagielski (Gilead Sciences): La empresa biofarmacéutica Gilead Sciences puede ser una acción de dividendos increíble para comprar y mantener en este momento. Rinde un 3.2%, más del doble del promedio del S&P 500.

La compañía también ha estado aumentando su dividendo. En cinco años, el pago trimestral de Gilead ha aumentado de $0.63 a $0.77 por acción, lo que representa un incremento del 22%. Para los inversores, puede ser crucial encontrar una empresa que tenga probabilidades de aumentar sus pagos, ya que eso puede ayudar a compensar los efectos de la inflación.

El negocio de Gilead también genera mucho flujo de efectivo libre, lo que no solo puede respaldar el dividendo actual sino también allanar el camino para más aumentos en el pago en el futuro. En los últimos 12 meses, la compañía ha generado un flujo de efectivo libre total de $9.4 mil millones, mucho más que los $3.9 mil millones en dividendos pagados durante ese período.

Otra razón por la que a los inversores de dividendos les encantará Gilead es por la estabilidad que ofrece la acción. Tiene un valor beta bajo de alrededor de 0.20, lo que significa que la acción generalmente no se mueve junto con el mercado. A pesar de esto, sigue siendo una inversión excelente, subiendo más del 50% en los últimos cinco años.

Gilead tiene un negocio sólido centrado en los medicamentos contra el VIH. Pero la compañía también ha estado buscando oportunidades de crecimiento en el tratamiento de enfermedades del hígado y el cáncer, lo que hace que esta sea una inversión mucho más diversificada en general. Puede que no sea una acción farmacéutica de rápido crecimiento, pero con fundamentos sólidos y un gran dividendo, puede ser una inversión ideal para los buscadores de ingresos para cargar ahora.

“Double Down”

Aprende más »

*Los rendimientos de Stock Advisor hasta el 3 de febrero de 2025

David Jagielski no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. Keith Speights tiene posiciones en AbbVie. Prosper Junior Bakiny no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda AbbVie, Abbott Laboratories y Gilead Sciences. The Motley Fool recomienda Amgen. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

3 Acciones de Dividendos Fabulosas para Comprar en Febrero fue publicado originalmente por The Motley Fool