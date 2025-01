3 Acciones de dividendos del S&P 500 magníficas con descensos del 25%, 60% y 26% para comprar y mantener para siempre.

Si está buscando acciones de dividendos como fuente de ingresos, obviamente la calidad es importante. Pero el momento también puede jugar un papel en cuánto ingreso generan estas inversiones para usted. Cuanto más bajo estén los precios de estas acciones, más acciones puede comprar, y mayor es su rendimiento efectivo.

En otras palabras, obtiene más por su dinero cuando compra acciones de dividendos mientras están en oferta.

Con eso como telón de fondo, aquí hay un vistazo más de cerca a tres de los principales pagadores de dividendos del S&P 500 que actualmente están en oferta. Cualquiera de ellos sería un sólido añadido a la cartera de la mayoría de los inversores de ingresos.

Hace treinta años, nombres importantes de la industria farmacéutica como Merck (NYSE: MRK) eran gigantes. La nueva ciencia sentó las bases para una era dorada, brindando a todas las grandes empresas al menos un fármaco exitoso, además de uno o dos posibles éxitos en el tubo de cada compañía. Para Merck, estos productos líderes eran Singulair, Januvia y Vioxx.

Sin embargo, la industria ha cambiado desde entonces. Está más concurrida y, por lo tanto, más competitiva. Por eso, estas empresas no hacen crecer sus ingresos tan rápidamente como solían hacerlo. Merck no es una excepción a esta dinámica. Por eso, su acción ha subido generalmente menos que el S&P 500 durante los últimos 20 años.

Solo no pierda la perspectiva.

Si bien los días de gloria del negocio pueden estar en el pasado, lo que esta empresa carece en potencia de crecimiento, lo compensa con ingresos confiables que a su vez respaldan un dividendo que ha crecido todos los años durante los últimos 14 años. Merck simplemente está aprovechando su gran tamaño para desarrollar nuevos fármacos o adquirirlos. Por ejemplo, su fármaco contra el cáncer más vendido actualmente, Keytruda, en realidad fue el premio de la adquisición de Schering-Plough en 2009. Y, ahora que el fin del tremendo éxito comercial de Keytruda está al menos a la vista, está pagando a la empresa biotecnológica china LaNova Medicines por los derechos sobre su terapia contra el cáncer en desarrollo que actualmente se encuentra en ensayos de fase 1.

Este es el nuevo estándar dentro del mundo de la medicina, y Merck lo navega correctamente aunque no explosivamente. Mejor aún, con la acción ahora un 25% por debajo del pico de junio, los recién llegados estarán ingresando con un rendimiento de dividendo proyectado de casi el 3.3%.

No se puede negar la caída de Nike (NYSE: NKE) desde la cima.

La acción de la marca de ropa deportiva estaba en alza en medio e incluso a través de la pandemia de COVID-19, impulsada por la afinidad de los consumidores por sus productos (y sus zapatillas en particular). Luego todo se vino abajo. Gracias a una combinación de problemas de suministro y distribución, preferencias cambiantes de los consumidores, letargo económico y falta de innovación percibida, en 2022 el negocio de Nike tocó fondo. Lo mismo para la acción, que ahora está aproximadamente un 60% por debajo de su pico a finales de 2021 y aún rondando mínimos más bajos.

Los vendedores, sin embargo, probablemente se pasaron de la raya.

Esto no quiere decir que Nike esté totalmente fuera de peligro todavía. Se espera que los ingresos del trimestre que finaliza en febrero bajen un 11% interanual, lo que contribuirá a una disminución de las ventas anuales de alrededor del 10%. El calzado sigue siendo el mayor lastre, tanto aquí como en el extranjero.

Pero las cosas están mejorando. En octubre, el ex ejecutivo de Nike Elliott Hill volvió a unirse a la empresa como CEO, iniciando un reinicio total de la mayoría de las operaciones de la organización. Ese mismo mes, la empresa trasladó a Tom Peddie al cargo de vicepresidente y director general del importante mercado norteamericano. Su principal prioridad sigue siendo la misma. Reconstruir las relaciones mayoristas que Nike abandonó hace solo unos años cuando la empresa expandió sus propias ambiciones de venta directa al consumidor … la tarea que le encomendaron por primera vez en julio cuando regresó como vicepresidente de socios de mercado.

Todavía queda trabajo por hacer. Las acciones tienden a moverse de forma predictiva en lugar de reactiva, sin embargo. Suponiendo que Hill y Peddie y todos los cambios en los que están trabajando saldrán adelante, la acción de Nike podría, y debería, dar un giro para mejor pronto. Mientras tanto, el dividendo proyectado se sitúa en un respetable 2.2%.

Un dato interesante: Ese dividendo, por cierto, ha sido aumentado durante 23 años seguidos.

Por último, pero no menos importante, añada PepsiCo (NASDAQ: PEP) a su lista de acciones de dividendos en baja para comprar. Su acción ahora está cotizando un 26% por debajo de su máximo de mediados de 2023, lo que aumenta su rendimiento de dividendo proyectado a un impresionante 3.8%.

La razón de esta prolongada corrección de la acción no es difícil de entender. La inflación finalmente la alcanzó. Los ingresos son esencialmente planos en lo que va del año; el volumen total hasta ahora también está en baja. Los aumentos de precios han llevado a los consumidores a considerar opciones de refrigerios y bebidas más asequibles. Es una dinámica que la mayoría de los inversores simplemente no están acostumbrados a ver afectar a esta sólida empresa, de ahí la fuerte caída de la acción.

Pero no se enfoque tanto en el pasado que no vea el futuro plausible o incluso el presente. Las cosas están mejorando aquí. Por ejemplo, la Oficina de Análisis Económico informa que el crecimiento del gasto personal del consumidor en EE. UU. entre agosto y noviembre se ha mantenido de manera confiable entre el 2.1% y el 2.4%, en línea con el crecimiento de los ingresos. Y, si bien las tasas de inflación ya no se están enfriando, se están estabilizando en ese mismo rango. Además, los hogares todavía pueden ahorrar al menos una pequeña parte de sus ingresos mensuales.

¿Y qué? Esto solo significa que el dinero no está tan apretado como parecía hace un año, ni estará tan ajustado como parecía que iba a estar dentro de un año. PepsiCo no solo disfrutará de un poco más de poder de fijación de precios en el futuro previsible, sino que sus propios aumentos de costos también están disminuyendo.

Aún está por verse cuándo otros inversores comenzarán a conectar estos puntos. Pero parece que sucederá más pronto que tarde.

Lo mejor de todo: Con 52 años consecutivos de crecimiento anual de dividendos, sería difícil encontrar una acción con un pedigrí de dividendos más sólido.

James Brumley no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Merck y Nike. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

3 magníficas acciones de dividendos del S&P 500 con caídas del 25%, 60% y 26% para comprar y mantener para siempre fue publicado originalmente por The Motley Fool