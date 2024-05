3 Acciones de Dividendos de Alto Rendimiento que Estoy Comprando a Mansalva.

Hay tres categorías principales de inversores: los inversores en crecimiento, los inversores en ingresos y los inversores en valor. Me clasificaría como una mezcla de los tres, excepto que mi enfoque está en los ingresos futuros en lugar de los ingresos actuales.

Mi deseo de ingresos futuros para ayudar a financiar la jubilación en el futuro ha hecho que los dividendos sean más importantes para mí que nunca. Aquí hay tres acciones de alto rendimiento por dividendos que estoy comprando a manos llenas.

1. Enterprise Products Partners LP

Enterprise Products Partners LP (NYSE: EPD) es una importante empresa de energía de transporte intermedio de Estados Unidos. Su plataforma incluye más de 50,000 millas de tuberías que transportan gas natural, líquidos de gas natural (NGL), petróleo crudo y productos petroquímicos.

Aunque no estoy dependiendo de su distribución de ingresos ahora, me gusta el rendimiento de distribución de Enterprise del 7.2%. Y me encanta la trayectoria de la empresa de 25 años de aumentos consecutivos de distribución con una tasa de crecimiento anual compuesta de aproximadamente 7%.

Este alto rendimiento significa que Enterprise no necesita proporcionar mucho crecimiento del precio de la unidad para ofrecer retornos totales sólidos. Sin embargo, el crecimiento del precio de la unidad probablemente no será demasiado difícil. Se espera que la producción de gas natural, NGL y petróleo en EE. UU. aumente durante el resto de esta década, y los fundamentos están en su lugar para que esta tendencia continúe a más largo plazo. Enterprise se está preparando para el crecimiento con casi $7 mil millones de proyectos importantes en construcción.

La valoración no debería obstaculizar el crecimiento de Enterprise. La acción se cotiza a solo 10.7 veces las ganancias futuras.

El principal inconveniente de comprar Enterprise Products Partners, en mi opinión, es la molestia fiscal asociada con invertir en una sociedad limitada. Sin embargo, las ventajas que ofrece esta acción hacen que los requisitos adicionales de presentación de impuestos valgan la pena para mí.

2. Pfizer

Pfizer (NYSE: PFE) se encuentra entre las mayores compañías biofarmacéuticas del mundo. Sus productos incluyen medicamentos de gran éxito dirigidos al cáncer, enfermedades infecciosas, enfermedades raras y más. Pfizer también es conocida por sus vacunas.

La impresionante lista de productos de la compañía genera suficiente flujo de efectivo para que Pfizer pague un jugoso rendimiento de dividendos de más del 5.8%. La gerencia sigue comprometida con mantener y aumentar el dividendo mientras reduce la deuda y reinvierte en el negocio.

La relación precio-ganancias futuras de Pfizer está por debajo de 13. Esa es una valoración mucho más atractiva que el múltiplo de ganancias futuras del sector de la salud del S&P 500 de 18.4.

Sin embargo, hay dos nubarrones que se ciernen sobre Pfizer. Las ventas de productos de COVID-19 de la compañía han caído. Pfizer también enfrenta un importante declive de patentes en los próximos años con la expiración de patentes clave para múltiples medicamentos. Sin embargo, todavía me gustan las perspectivas generales de crecimiento de Pfizer a pesar de estos desafíos gracias a sus nuevos lanzamientos de productos y adquisiciones recientes.

3. Verizon Communications

Aún no he empezado a comprar acciones de Verizon Communications (NYSE: VZ) a manos llenas, pero planeo hacerlo pronto. La compañía, por supuesto, es un importante proveedor de telecomunicaciones global con millones de clientes.

Diría que el rendimiento de dividendos de Verizon del 6.6% fue un factor importante en mi decisión de comprar la acción. Al igual que Enterprise Products Partners y Pfizer, el dividendo de Verizon le da una clara ventaja para ofrecer atractivos retornos totales. Otro gran plus: la gigante de las telecomunicaciones ha aumentado su pago de dividendos durante 17 años consecutivos.

Muchas acciones son caras en este momento. No Verizon. La acción se negocia a menos de 8.8 veces las ganancias futuras.

¿Cuál es la mayor crítica contra Verizon? El crecimiento lento. Los ingresos de la compañía aumentaron solo un 0.2% interanual en el primer trimestre de 2024. Las ganancias cayeron a $4.7 mil millones desde $5 mil millones en el período del año anterior.

Sin embargo, Verizon sigue generando un fuerte flujo de efectivo libre. Su balance se está fortaleciendo. Espero que la acción suba en los próximos años incluso si el crecimiento de las ventas de la compañía no es impresionante.

