3 Acciones de Crecimiento que Pueden ser Compras Fáciles en 2025

Encontrar una buena acción de crecimiento para comprar en estos días no es fácil. Muchas de las que han estado teniendo un buen rendimiento están a valoraciones muy altas. Invertir en una acción a un precio elevado puede limitar la rentabilidad que se puede obtener de la misma, o peor aún, resultar en una pérdida significativa en caso de condiciones de mercado desfavorables.

Pero hay tres acciones que aún parecen tener un valor atractivo hoy en día, y pueden ser excelentes opciones para inversores de crecimiento. Amazon (NASDAQ: AMZN), Carnival Corp (NYSE: CCL) y Novo Nordisk (NYSE: NVO) se encuentran entre las mejores acciones que se pueden comprar rumbo a 2025. Aquí está el por qué.

Al entrar en el nuevo año, hay un par de cosas que realmente me gustan sobre la acción de Amazon. Aunque ha subido alrededor del 50% en 2024, su valoración es bastante baja, al menos según los estándares de Amazon. Está operando a poco menos de 50 veces sus ganancias al cierre, lo cual es mucho menor que el promedio en el pasado (a menudo ha estado en un múltiplo precio/ganancias de más de 60).

Además, la empresa tiene un potencial catalizador de crecimiento esperando en el horizonte. Recientemente anunció el lanzamiento de Amazon Haul, una nueva sección en su sitio que se centrará en productos de bajo precio. Esto le ayudará a competir de forma más efectiva contra Shein y Temu (que PDD Holdings posee). Al ofrecer productos más económicos y potencialmente alcanzar a aún más clientes, Amazon podría estar en camino de ofrecer un mayor crecimiento de ingresos y ganancias en 2025.

La acción de Amazon es una sólida inversión a largo plazo tal como está, pero con una valoración atractiva y una emocionante nueva oportunidad de crecimiento en el horizonte, se convierte en una compra casi obligada en este momento.

Carnival es una de mis acciones favoritas en el sector de viajes, porque también cotiza a una valoración razonable y tiene mucho potencial de crecimiento. Además, hay mucha visibilidad para los inversionistas para ver cómo le va al negocio. Dado que los cruceros suelen reservarse con mucha antelación, hay mucho tiempo para que el operador de cruceros reaccione ante cualquier señal de demanda decreciente.

Las acciones de Carnival han estado subiendo más del 50% en los últimos seis meses a medida que los inversionistas comienzan a reconocer el potencial que tiene la acción. Sin embargo, aún con tales ganancias impresionantes, Carnival sigue estando muy por debajo de los más de $50 a los que cotizaba a finales de 2019, antes de que comenzara la pandemia.

Durante los primeros nueve meses del año, la empresa ha generado ingresos por un total de $19.1 mil millones, lo que supone un aumento del 18% interanual. Más importante aún, el beneficio operativo de Carnival casi se duplicó a más de $3 mil millones. Con unos estados financieros significativamente más sólidos que hace un año, y la empresa anticipando fuertes números de crecimiento no solo para 2025 sino también para 2026, las acciones de Carnival podrían alcanzar un precio mucho más alto que su valor actual.

Una acción en la que los inversionistas han estado pesimistas últimamente y que podría ser una elección potencial para 2025 es Novo Nordisk. La empresa de salud es conocida por su medicamento para la diabetes, Ozempic, que muchas personas han estado utilizando para perder peso.

Las acciones de Novo Nordisk han subido modestamente un 7% este año. Pero con la empresa experimentando un crecimiento significativo y cotizando a solo 28 veces las ganancias estimadas del próximo año (basadas en las expectativas de los analistas), es una compra potencialmente barata rumbo al nuevo año.

El mayor problema de la empresa en estos días es no tener suficiente suministro para satisfacer la creciente demanda de sus productos para la diabetes y la pérdida de peso. Novo Nordisk está invirtiendo miles de millones en asegurar más capacidad, por lo que podría ser una excelente compra a largo plazo.

Los inversores también pueden estar desestimando el negocio debido al creciente número de empresas que compiten por crear un tratamiento para perder peso. Pero Novo Nordisk tiene una gran ventaja al ser uno de los primeros en el mercado. Al ser pionero, los pacientes tienen más experiencia con los productos de la empresa y sus efectos secundarios. Como resultado, es posible que los pacientes se sientan más cómodos tomando Ozempic o Wegovy (el medicamento aprobado para perder peso de Novo Nordisk) que una nueva opción que no necesariamente sea más efectiva.

Durante los primeros tres trimestres del año, Novo Nordisk ha aumentado sus ventas en un 23%, mientras que los beneficios operativos han aumentado un 21%. Con más crecimiento aún por venir, la acción puede estar tan atractivamente valorada que no se puede dejar pasar en este momento.

¿Alguna vez has sentido que te perdiste la oportunidad de comprar las acciones más exitosas? Entonces querrás escuchar esto.

En raras ocasiones, nuestro equipo de analistas expertos emite una recomendación de acciones “Double Down” para empresas que creen que están a punto de despegar. Si te preocupa que ya hayas perdido la oportunidad de invertir, ahora es el mejor momento para comprar antes de que sea demasiado tarde. Y los números hablan por sí solos:

Nvidia: si hubieras invertido $1,000 cuando hicimos una doble apuesta en 2009, ¡tendrías $361,233!*

Apple: si hubieras invertido $1,000 cuando hicimos una doble apuesta en 2008, ¡tendrías $46,681!*

Netflix: si hubieras invertido $1,000 cuando hicimos una doble apuesta en 2004, ¡tendrías $505,079!*

En este momento, estamos emitiendo alertas de “Double Down” para tres empresas increíbles, y puede que no haya otra oportunidad como esta en el futuro cercano.

Ver 3 acciones de “Double Down” »

*Retornos de Stock Advisor hasta el 9 de diciembre de 2024

John Mackey, ex CEO de Whole Foods Market, una subsidiaria de Amazon, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. David Jagielski no posee ninguna posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Amazon. The Motley Fool recomienda Carnival Corp. and Novo Nordisk. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

3 Acciones de Crecimiento Que Pueden Ser Compras Sencillas en 2025 fue publicado originalmente por The Motley Fool