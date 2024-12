3 Acciones de Crecimiento Prometedoras que Puedes Comprar y Mantener por la Próxima Década

El año está llegando a su fin, y qué año ha sido para el mercado de valores. A la fecha de esta publicación, el S&P 500, el Nasdaq Composite y el Dow Jones Industrial Average han subido un 26%, 28% y 19%, respectivamente.

Dicho esto, hay muchas acciones de crecimiento que han superado con creces los índices de referencia y podrían valer la pena considerar a largo plazo. Aquí hay tres que los inversores deberían conocer.

Primero está la gigante del streaming Spotify (NYSE: SPOT).

La compañía, que opera la aplicación de streaming de música más popular del mundo, sigue impresionando a los mercados con su crecimiento. En su trimestre más reciente (los tres meses que terminaron el 30 de septiembre), Spotify reportó 640 millones de usuarios activos mensuales (MAUs), un 11% más que los 574 millones de MAUs del año pasado.

Además, el número de suscriptores pagos de la compañía aumentó un 12% a 252 millones. Es discutible que los suscriptores pagos son una cifra aún más importante para Spotify, ya que las tarifas de suscripción representan el 88% de los ingresos totales de la compañía.

Al mismo tiempo que la compañía ha aumentado su conversión de MAUs totales en suscriptores pagos, la administración también ha reducido costos. En consecuencia, la rentabilidad de Spotify ha aumentado. La compañía informó un ingreso operativo de 454 millones de euros, en comparación con solo 32 millones de euros hace un año.

En resumen, Spotify está dando a los inversores orientados al crecimiento lo que quieren ver. La base de usuarios, los ingresos y los beneficios de la compañía están expandiéndose, ya que Spotify continúa incursionando en nuevos mercados y aumentando su cantidad de suscriptores. Esa es una receta para el éxito continuo, por lo que los inversores deberían considerarlo como una acción de compra y retención a largo plazo.

A continuación, está Reddit (NYSE: RDDT).

Reddit debutó a través de una oferta pública inicial (OPI) hace menos de un año. Sin embargo, a la fecha de esta publicación, la acción ha subido un notable 180%.

Todo gracias a los tres grandes métricas financieras de Reddit:

Crecimiento robusto de ingresos

Fuerte crecimiento de usuarios

Márgen de ganancia extremadamente alto

Comenzando con los ingresos, Reddit ha aumentado sus ingresos trimestrales (para los tres meses que finalizaron el 30 de septiembre) a $348 millones, un aumento del 68% año tras año. Del mismo modo, los usuarios únicos diarios activos (DAUqs) de la compañía aumentaron un 47% a 97 millones.

Ese es un crecimiento rápido y, lo mejor de todo, la compañía está capitalizando el crecimiento al aumentar su rentabilidad. El margen de beneficio bruto aumentó al 90% en su trimestre más reciente, el mejor de la historia para la compañía y más de 200 puntos básicos más alto que en el mismo período del año pasado.

La historia continúa

Por supuesto, Reddit sigue siendo un recién llegado al mercado de valores, pero su primer año como compañía pública ha sido notable. Los inversores en busca de crecimiento pueden considerar a esta acción en alza como un candidato de compra y retención a largo plazo, dada su sólido crecimiento y su potencial de alta rentabilidad en el futuro.

Por último, está Nvidia (NASDAQ: NVDA).

Claramente, Nvidia ha tenido un buen recorrido; ya es la segunda compañía más grande del mundo (a la fecha de esta publicación), con una capitalización de mercado de $3.3 billones.

Dicho esto, hay razones para creer que la acción de Nvidia aún puede subir.

En primer lugar, consideremos el informe de ingresos más reciente de la compañía (para los tres meses que finalizaron el 27 de octubre). Nvidia informó números verdaderamente asombrosos; los ingresos aumentaron un 94% año tras año a $35 billones. Tenga en cuenta, que son $35 billones en ingresos trimestrales, pero es aproximadamente equivalente a los ingresos anuales de compañías icónicas como Visa, Netflix y Starbucks.

Además, las ventas de Nvidia han aumentado a estas alturas increíbles en tan solo un par de años. Por ejemplo, en el mismo período hace dos años, Nvidia reportó ingresos de menos de $6 billones.

En otras palabras, el crecimiento de la demanda de chips de inteligencia artificial (IA) ha sido sorprendente. Además, no se espera que termine pronto. Además de los resultados fantásticos que Nvidia informó, el liderazgo de la compañía también proporcionó una guía que estuvo por encima de las expectativas. En resumen, la administración espera que las ventas futuras de los chips de IA Blackwell de la compañía sean aún más sólidas de lo que se había pronosticado anteriormente.

En resumen, el prominente papel de Nvidia en el ecosistema de IA lo convierte en una opción atractiva para los inversores que buscan una acción de compra y retención en el sector de la IA.

