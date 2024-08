3 Acciones de Crecimiento Calientes para Comprar Ahora Mismo Sin Dudarlo

El mercado de valores ha ofrecido rendimientos promedio anuales de alrededor del 10% durante décadas, suficiente para duplicar tu dinero cada siete años. Pero no es tan difícil hacer crecer tu dinero más rápido con acciones de crecimiento bien elegidas.

Para darte algunas ideas, tres colaboradores de Motley Fool creen que On Holding (NYSE: ONON), MercadoLibre (NASDAQ: MELI) y Dutch Bros (NYSE: BROS) pueden ayudarte a obtener rendimientos superiores al promedio. Aquí te explicamos por qué.

Corriendo más allá de la competencia

Jennifer Saibil (On Holding): On se ha destacado como una marca premium de primer nivel que desafía a nombres como Nike y Lululemon Athletica. Destaca por su crecimiento vertiginoso a pesar de la inflación, y apenas está comenzando. Tiene una enorme trayectoria de crecimiento a medida que construye sus marcas y atrae a seguidores leales, por lo que los inversores centrados en el crecimiento deberían echarle un vistazo.

Primero, los números. On reportó resultados fenomenales en el segundo trimestre de 2024, comenzando con un aumento de ventas del 29% respecto al año anterior (neutro en cuanto a la moneda). La rentabilidad fue excepcional, con un margen bruto que se expandió del 59,5% al 59,9% y un aumento del 834% en el ingreso neto.

Los resultados fueron tan sólidos que Wall Street estuvo dispuesto a perdonar su falla en las ganancias, esperaba $0,18 en ganancias por acción (EPS), mientras que el EPS de On fue de $0,17. Un centavo puede parecer insignificante, pero Wall Street ha castigado a las acciones por fallas que fueron menores que esa cantidad.

Luego, la oportunidad. On todavía tiene una presencia de marca baja prácticamente en todas partes, y está impresionando a los compradores al desarrollar su nombre a través de esfuerzos de marketing, nuevas tiendas directas al consumidor y acuerdos de distribución mayorista. Está al tanto de las tendencias de compra actuales y las ventas están aumentando de manera casi igual a través de canales directos al consumidor y mayoristas.

Aunque es más conocido por sus zapatos, muchos de los cuales cuentan con una suela única que se ha convertido en su sello distintivo, su marca premium está ganando seguidores y generando interés en su ropa y accesorios. Todas estas categorías están creciendo a un ritmo acelerado, pero la ropa destacó en el segundo trimestre, aumentando un 66% año tras año, y es una oportunidad que On está aprovechando. Recientemente lanzó una colaboración con la celebridad Zendaya, por ejemplo, como ícono de estilo de vida y moda, así como una colección de tenis de marca.

On espera que el crecimiento de las ventas para todo el año se acelere a al menos un 30%, lo que probablemente impulsó la reacción positiva del mercado después de que se publicaron los resultados, y está implementando nuevos modelos de eficiencia en la segunda mitad del año. Espera que las acciones de On sigan subiendo este año y a largo plazo.

La historia continúa

Esta acción ha proporcionado un rendimiento del 1.600% y aún está subvaluada

John Ballard (MercadoLibre): América Latina es uno de los mercados de comercio electrónico de más rápido crecimiento a nivel mundial, y MercadoLibre ha capitalizado eso para ofrecer rendimientos fenomenales a los accionistas en los últimos años.

Hay varias formas en que genera ingresos, lo que habla de las oportunidades que tiene para ofrecer crecimiento. Opera un mercado para compradores y vendedores donde obtiene comisiones por transacción. También vende su propio inventario a consumidores desde su propio sistema de cumplimiento. Pero uno de sus servicios de más rápido crecimiento está en las transacciones en tiendas físicas con su oferta fintech.

El mercado continúa mostrando un crecimiento increíble en el volumen bruto de mercancías (GMV). Brasil y Argentina, dos de sus mercados más grandes, reportaron aumentos de GMV del 36% y 252% año tras año en el segundo trimestre. Esto se produce mientras la compañía introduce nuevas opciones de envío e inversiones para expandir sus capacidades de entrega de última milla.

MercadoLibre recientemente lanzó un centro de cumplimiento en Texas, que ampliará la selección de productos para los clientes en México. Es un ejemplo del potencial que tiene MercadoLibre para encontrar formas de impulsar un fuerte crecimiento para los accionistas.

Lo mejor es que a pesar del retorno del 1.600% de la acción en los últimos 10 años, está cotizando a su ratio precio/ventas más barato en años. Actualmente se cotiza a un múltiplo precio/ventas de 5,6, por debajo de su promedio previo de 10 años de 10.

Con los ingresos de la empresa aún creciendo a altas tasas, un 113% más que el año anterior el trimestre pasado (excluyendo cambios de moneda), la acción podría ofrecer rendimientos de creación de riqueza para los accionistas. Todo lo que necesita hacer la acción es seguir cotizando al múltiplo precio/ventas actual.

Una acción de café que apenas se está calentando

Jeremy Bowman (Dutch Bros): Uno de los movimientos de acciones más desconcertantes en las últimas semanas se produjo después de que Dutch Bros reportara ganancias del segundo trimestre.

La cadena de café en autoservicio de rápido crecimiento reportó resultados sólidos con un aumento del 30% en los ingresos a $325 millones con un crecimiento de las ventas en tiendas comparables del 4,1%. Sus márgenes también mejoraron con un aumento del ingreso neto GAAP más de duplicado, a $22,2 millones. Superó las estimaciones tanto en el tope como en la base.

Sin embargo, a pesar de los sólidos resultados y un aumento en la orientación financiera, la acción de Dutch Bros cayó en la actualización, cayendo un 20% el 8 de agosto.

La razón de la venta parecía ser porque la compañía dijo que las nuevas aperturas de tiendas para el año ahora vendrían hacia el extremo inferior de su rango de orientación de 150 a 165. No hubo ninguna razón en particular para esa actualización, y no es nada que indique problemas a largo plazo para la empresa. Probablemente sean solo retrasos en la construcción o permisos u otras vicisitudes de la industria inmobiliaria.

Castigar a la acción por una expansión moderadamente más lenta este año parece excesivo e ilógico, especialmente considerando que la compañía elevó su orientación de ingresos para todo el año de $1.215 mil millones a $1.23 mil millones desde $1.2 mil millones a $1.215 mil millones.

La acción sigue cotizando a un precio premium después del descuento, pero también muestra que el negocio no es comprendido ya que la compañía fue capaz de acelerar el crecimiento de los ingresos incluso con el contratiempo en las nuevas tiendas, un logro que debería ser recompensado.

Dutch Bros tiene menos de 1,000 tiendas actualmente y un largo camino de crecimiento por delante considerando que las cadenas de café establecidas como Dunkin’ y Starbucks tienen varios miles de ubicaciones en los EE. UU.

Los inversores deberían aprovechar la caída y comprar una parte de esta cadena de restaurantes de rápido crecimiento que está funcionando a toda máquina.

Jennifer Saibil tiene posiciones en MercadoLibre. Jeremy Bowman tiene posiciones en MercadoLibre, Nike y Starbucks. John Ballard tiene posiciones en Dutch Bros y MercadoLibre. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Lululemon Athletica, MercadoLibre, Nike y Starbucks. The Motley Fool recomienda Dutch Bros y On Holding y recomienda las siguientes opciones: llamadas largas de enero de 2025 por $47,50 en Nike. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

