3 Acciones de Crecimiento Brillantes para Comprar Ahora y Mantener a Largo Plazo

Las acciones de crecimiento pueden darte la mejor rentabilidad posible cuando se trata de hacer crecer tu riqueza para prepararte mejor para la jubilación. Empresas como estas pueden aumentar constantemente sus ganancias y flujos de efectivo, lo que les permite obtener precios de acciones más altos con el tiempo. Esto significa que el valor de tu cartera de inversiones también aumentará en consecuencia.

La clave es mantener este tipo de acciones a largo plazo, ya que el tiempo hace su magia en empresas de alta calidad. Venderlas apresuradamente solo para asegurar ganancias a corto plazo interrumpiría innecesariamente este proceso de construcción de riqueza.

Hay ciertos atributos que vale la pena buscar al intentar seleccionar una acción con la que te sientas bien manteniendo en tu cartera durante muchos años. La empresa debe contar con un fuerte margen competitivo que le ayude a defenderse de la competencia, tener un largo historial de crecimiento de sus ingresos y beneficios netos, y generar grandes cantidades de flujo de efectivo gratuito para no depender de la bondad de los bancos o el mercado de bonos.

Estos ingredientes no solo te brindarán una mayor tranquilidad a lo largo de tu viaje de inversión, también son cruciales para ayudarte a aumentar tu riqueza. Las tres acciones de crecimiento atractivas poseen esos atributos. Puedes considerar agregar cualquiera o todas ellas a tu cartera para mantenerlas a largo plazo.

Intercontinental Exchange (NYSE: ICE) es un proveedor de servicios de datos y soluciones tecnológicas para hipotecas, acciones, futuros y valores de renta fija. La empresa atiende a una amplia variedad de clientes como instituciones financieras, corporaciones y organismos gubernamentales.

La empresa con sede en Atlanta ha avanzado constantemente en el crecimiento de sus ingresos y beneficios. Su facturación aumentó de $7.1 mil millones en 2021 a $8 mil millones en 2023, mientras que el beneficio operativo mejoró de $3.4 mil millones a $3.7 mil millones en el mismo período. El beneficio neto (después de ajustar por elementos excepcionales) aumentó de $1.6 mil millones a $2.5 mil millones. El flujo de efectivo libre de Intercontinental Exchange también aumentó de $2.7 mil millones en 2021 a $3.1 mil millones en 2023.

La empresa continuó creciendo en los primeros nueve meses de este año. Los ingresos aumentaron un 20.2% interanual hasta los $7 mil millones, mientras que el beneficio operativo creció un 16.7% hasta los $3.2 mil millones. El beneficio neto, sin embargo, aumentó solo un 3.1% debido a los mayores gastos fiscales. Aun así, la generación de flujo de efectivo libre se mantuvo fuerte, llegando a $2.6 mil millones en comparación con $2.2 mil millones en el mismo período del año anterior, un aumento de casi el 17%. Estos resultados permitieron a la dirección aumentar el dividendo trimestral de la compañía en un 7% a $0.45 por acción.

Intercontinental Exchange ve muchos vientos de cola que podrían ayudar a crecer aún más su negocio. La creciente globalización del mercado del gas natural y el cambio hacia la energía limpia han ayudado a impulsar los ingresos de su división de energía a una tasa anualizada del 9% desde 2018. La mayor demanda de análisis de datos debería actuar como un catalizador adicional. Su unidad de renta fija está experimentando un aumento en la automatización en línea con el creciente crecimiento de la inversión pasiva, lo que genera una demanda sostenida de escritorios, feeds y soluciones de análisis derivado. Para la unidad hipotecaria, la conversión de analógico a digital brinda una gran oportunidad para que la empresa capture más negocios.

Intercontinental Exchange también está creciendo a través de adquisiciones. Completó la compra de Black Knight, una empresa de software, datos y análisis, en septiembre de 2023. La empresa también adquirió Ellie Mae en 2020 y Simplifile en 2019 para ayudar a aumentar sus capacidades y ofrecer una mayor variedad de servicios. Estos movimientos, junto con los vientos de cola mencionados anteriormente, deberían ayudar a Intercontinental Exchange a registrar un crecimiento saludable durante muchos años más.

Upwork (NASDAQ: UPWK) opera una plataforma que conecta a freelancers con organizaciones que requieren sus habilidades y talento. La empresa con sede en San Francisco está presente en 180 países, cuenta con alrededor de 855,000 clientes en su red a partir del 30 de septiembre y ofrece más de 125 categorías de trabajo.

Los resultados financieros de la compañía mejoraron de 2021 a 2023 a medida que el negocio experimentaba un aumento. Los ingresos aumentaron de $367.3 millones en 2021 a $518.7 millones en 2023, y el negocio pasó de una pérdida neta de $56.2 millones a una ganancia neta de $46.9 millones en el mismo periodo. Su flujo de efectivo libre se más que duplicó de $4.7 millones en 2021 a $13.9 millones en 2023.

En los primeros tres trimestres de 2024, los ingresos de Upwork aumentaron un 14.4% interanual hasta los $577.8 millones, mientras que el beneficio operativo se situó en $51.6 millones. El beneficio neto más que se duplicó interanualmente hasta los $68.4 millones. La compañía también generó $134.5 millones en flujo de efectivo libre, un aumento casi seis veces mayor interanualmente.

Podría haber más crecimiento por delante para la plataforma de freelancers. Upwork está utilizando su software de inteligencia artificial (IA), Uma, para lanzar nuevas funciones y productos tanto para freelancers como para empresas. Uma puede ayudar a los freelancers a crear borradores de propuestas personalizadas para aumentar sus posibilidades de ser seleccionados para un trabajo. El agente de IA también ayuda a las empresas a identificar al talento más adecuado para sus necesidades de proyecto.

Estas mejoras deberían animar a más empresas y freelancers a unirse a la plataforma de Upwork, impulsando un ciclo virtuoso que puede ayudar a atraer aún más talento. Upwork también anunció recientemente su plan de adquirir Objective, una empresa de búsqueda como servicio que utiliza IA. La integración de Objective ayudará a mejorar el rendimiento de búsqueda, coincidencia y recomendaciones de Upwork. La adquisición, que debería cerrarse antes de fin de año, también mejorará las capacidades de Uma para contenido de imágenes, video y audio.

Comfort Systems USA (NYSE: FIX) ofrece sistemas mecánicos, eléctricos y de fontanería para edificios. Con más de 170 ubicaciones y más de 18,000 empleados, ha demostrado un crecimiento constante y rentable a lo largo de los años y tiene un historial de un cuarto de siglo de generación de flujo de efectivo libre positivo.

La empresa con sede en Houston aumentó sus ingresos de $3.1 mil millones a $5.2 mil millones entre 2021 y 2023, con un incremento en el beneficio neto de $143.3 millones a $323.4 millones en el mismo período. El flujo de efectivo libre de la empresa se más que triplicó de $157.8 millones en 2021 a $544.7 millones en 2023.

La compañía continuó presentando resultados sólidos en los primeros nueve meses de este año. Los ingresos aumentaron un 34% interanual hasta los $5.2 mil millones, mientras que el beneficio operativo se disparó un 75% hasta los $523 millones. El beneficio neto fue un 62.4% mayor, alcanzando los $376.6 millones. El flujo de efectivo libre aumentó en un saludable 43.1% hasta los $568.2 millones. Y la dirección elevó el dividendo trimestral de $0.30 a $0.35, convirtiendo a 2024 en su 12º año consecutivo de alzas.

La empresa debería experimentar más crecimiento en el futuro, ya que su cartera de pedidos alcanzó los $5.7 mil millones, un impresionante aumento del 32.4% interanual. La compañía también mantiene un balance sólido sin deudas, pero tiene una línea de crédito senior de $850 millones disponible en caso de necesidad.

Aparte del crecimiento orgánico, Comfort Systems también está creciendo a través de adquisiciones. A principios de este año, adquirió Summit Industrial Construction, un contratista mecánico industrial especializado que atiende a los sectores tecnológico, energético e industrial. Summit contribuirá a la facturación de Comfort Systems y debería ser neutral o ligeramente positivo para las ganancias por acción de 2024 y 2025.

Royston Yang no posee ninguna posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool recomienda Intercontinental Exchange y Upwork. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

3 Acciones de Crecimiento Brillantes para Comprar Ahora y Mantener a Largo Plazo fue publicado originalmente por The Motley Fool