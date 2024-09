3 Acciones de Bienes Raíces que Podrían Hacerte Millonario

"

El sector inmobiliario ha sido uno de los peor desempeñados en el mercado de valores desde que la Reserva Federal comenzó a subir las tasas de interés en 2022, pero esto ha creado algunas oportunidades para agregar empresas de alta calidad a su cartera a valoraciones históricamente baratas. Aquí hay tres en particular que están diseñadas para ofrecer excelentes retornos a largo plazo que vale la pena analizar en este momento.

El tipo correcto de retail

Realty Income (NYSE: O) es el primer fideicomiso de inversión inmobiliaria, o REIT, que compré, y he estado construyendo mi posición durante más de una década. Si no está familiarizado, Realty Income es propietario de una cartera de más de 15,000 propiedades de inquilinos únicos en los EE.UU. y Europa, en su mayoría ocupadas por inquilinos minoristas.

La acción está diseñada para ofrecer excelentes retornos a largo plazo, sin importar lo que haga la economía. Sus inquilinos operan principalmente en negocios resistentes a las recesiones o al comercio electrónico. Piense en propiedades como supermercados, farmacias y clubes de almacén. Además, los inquilinos firman contratos de arrendamiento a largo plazo que les exigen cubrir impuestos, seguros y costos de mantenimiento. Todo lo que Realty Income tiene que hacer es adquirir una propiedad con un inquilino de alta calidad y luego disfrutar año tras año de ingresos predecibles y en crecimiento.

Actualmente, Realty Income paga un rendimiento de dividendos del 5.2% en pagos mensuales y tiene un historial fantástico de aumentos de dividendos y retornos totales que superan al mercado a lo largo de sus 30 años de historia como empresa cotizada en bolsa.

Una inversión con valor y gran potencial

EPR Properties (NYSE: EPR) es otro REIT, pero este está enfocado en bienes raíces experienciales. Posee parques acuáticos, resorts de esquí, negocios de comida y entretenimiento (TopGolf es uno de los mayores inquilinos), y mucho más. Pero su tipo de propiedad más grande también es su mayor factor de riesgo, y se trata de cines.

No es ningún secreto que han sido unos años difíciles para la industria cinematográfica, lo que resultó en la quiebra de uno de los mayores inquilinos de EPR, Regal Entertainment. Sin embargo, esto se resolvió favorablemente para EPR, y aunque todavía hay bastante incertidumbre en la industria del cine, es importante darse cuenta de que los cines de EPR tienden a ser de alta calidad y generalmente tienen un buen rendimiento.

EPR ve una enorme oportunidad de crecimiento de $100 mil millones en sus tipos de propiedades objetivo en los próximos años, y mientras tanto, ofrece un rendimiento de dividendos del 7.2% para los inversores dispuestos a mantener sus acciones mientras la situación de los cines evoluciona.

Activos tremendos y potencial de crecimiento

Por último, pero no menos importante, Ryman Hospitality Properties (NYSE: RHP) ha sido uno de los mejores valores inmobiliarios desde que la Fed comenzó a subir las tasas, y por una buena razón. Sus propiedades han vuelto con fuerza de la pandemia y están funcionando mejor que nunca.

Ryman es propietario de seis hoteles a gran escala centrados en eventos grupales, en su mayoría bajo la marca Gaylord. También posee una cartera de activos de entretenimiento, incluidos lugares de actuación icónicos como Grand Ole Opry y Ryman Auditorium, así como la cadena de restaurantes y entretenimiento Ole Red. En el trimestre más reciente, los ingresos de Ryman alcanzaron un máximo histórico, al igual que las tarifas diarias promedio de las habitaciones. De hecho, el negocio de Ryman está tan bien que la empresa está invirtiendo cientos de millones de dólares para mejorar el potencial de generación de efectivo de sus hoteles y tiene una gran sala de entretenimiento en construcción en Nashville.

Hasta la fecha, Ryman paga un rendimiento de dividendos del 4.3% y aún se negocia a una valuación muy atractiva desde una perspectiva a largo plazo de alrededor de 12 veces los fondos de operaciones futuros (FFO, o el equivalente inmobiliario de las ganancias).

¿Realmente pueden convertirte en millonario?

Para ser perfectamente claro, no creo que ninguna de estas acciones te haga millonario rápidamente. Pero definitivamente pueden ayudarte a llegar allí con el tiempo. Considera lo siguiente:

$10,000 invertidos en el listado de Realty Income en la Bolsa de Nueva York en 1994 valdrían cerca de $546,000 hoy, suponiendo la reinversión de todos los dividendos.

EPR Properties salió a bolsa en 1997 y ha producido un retorno total del 1,530% que supera al S&P 500 desde entonces, incluso después de la reciente caída impulsada por los cines.

Ryman ha producido un retorno total del 715% desde que se convirtió en REIT en 2012.

Entonces, si bien ninguna de estas acciones ha duplicado o triplicado el dinero de los inversores en un corto período de tiempo, todas han entregado ganancias masivas a lo largo del tiempo. Si inviertes en REITs sólidos como estos, conservas tus acciones durante mucho tiempo y reinviertes tus dividendos en el camino, definitivamente tienen el potencial de hacerte millonario.

Matt Frankel tiene posiciones en EPR Properties, Realty Income y Ryman Hospitality Properties. The Motley Fool tiene posiciones y recomienda Realty Income. The Motley Fool recomienda EPR Properties y Ryman Hospitality Properties. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

