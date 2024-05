3 Acciones de Alto Rendimiento para Comprar en Este Sector Aburrido

Las empresas de servicios públicos operan negocios muy aburridos. Distribuyen electricidad y gas natural a los clientes bajo estructuras tarifarias reguladas por el gobierno. No hay mucho margen de beneficio en este negocio (la demanda y las tarifas son relativamente estables), pero tampoco hay mucho riesgo. Debido a eso, las empresas de servicios públicos generan rendimientos bastante estables, una gran parte de los cuales proviene de sus altos pagos de dividendos.

Los inversores que buscan agregar más estabilidad a su cartera deberían considerar comprar acciones de una aburrida empresa de servicios públicos. Black Hills (NYSE: BKH), Consolidated Edison (NYSE: ED) y Duke Energy (NYSE: DUK) destacan para algunos colaboradores de Fool.com como excelentes opciones para aquellos que buscan un dividendo sostenible y de alto rendimiento.

Black Hills es el ratón que rugió

Reuben Gregg Brewer (Black Hills): Cuando se trata de acciones de servicios públicos, Black Hills, con una capitalización de mercado de $3.9 mil millones, es una empresa que a menudo pasa desapercibida. Eso es una lástima porque la empresa de servicios públicos regulada de gas natural y electricidad es un Dividend King con 54 años consecutivos de incrementos anuales de dividendos. El aumento promedio de dividendos durante los últimos tres, cinco y diez años está alrededor del 5%, mostrando una increíble consistencia. Mientras tanto, el rendimiento actual es de alrededor del 4.5%, que está hacia el extremo alto del rango de rendimiento durante la última década.

En otras palabras, Black Hills parece ser un Dividend King que ha sido puesto en la sección de rebajas. Sin embargo, hay una buena razón para eso, ya que operar una empresa de servicios públicos es un negocio intensivo en capital. El brusco aumento de las tasas de interés aumentará los costos de Black Hills en el futuro. No hay forma de evitar eso, señalando también que la empresa tiende a usar más apalancamiento que algunas de sus competidores más grandes.

Dicho esto, el crecimiento de la base de clientes de Black Hills ha aumentado casi tres veces más rápido que el crecimiento de la población de EE. UU. Opera en mercados muy atractivos en Arkansas, Colorado, Iowa, Kansas, Montana, Nebraska, Dakota del Sur y Wyoming. Y eso sugiere que los reguladores, con el tiempo, ajustarán la estructura tarifaria de la compañía para tener en cuenta el cambio en las tasas de interés. Si tienes la paciencia para esperar a que eso suceda, puedes recolectar un rendimiento de dividendos históricamente alto de un Dividend King de servicios públicos bastante aburrido.

El rey de la consistencia

Matt DiLallo (Consolidated Edison): Consolidated Edison suministra electricidad y gas natural a los clientes en el área metropolitana de la ciudad de Nueva York. Si bien las empresas de servicios públicos son negocios aburridos, generan flujos de efectivo muy predecibles respaldados por una demanda estable y estructuras tarifarias reguladas por el gobierno. Esto proporciona a Consolidated Edison un ingreso estable para pagar dividendos e invertir en el mantenimiento y la expansión de su infraestructura de servicios públicos.

La empresa alcanzó un hito importante en dividendos a principios de este año. Celebró su 50º incremento de dividendo anual consecutivo. Ese es el período más largo de incrementos de dividendos consecutivos entre las empresas de servicios públicos que figuran en el S&P 500. También llevó a la compañía al grupo de élite de Dividend Kings. El aumento de pago actual de Consolidated Edison tiene un rendimiento un poco menos del 3.5%, que es más del doble del rendimiento de dividendos del S&P 500 (alrededor del 1.3% basado en los pagos de dividendos durante el último año).

Aunque la empresa espera seguir aumentando su dividendo, es probable que el crecimiento sea moderado. Consolidated Edison planea apuntar a una relación de pago de dividendos del 55% al 65% de sus ganancias ajustadas para financiar mayores niveles de inversión en medio de la transición hacia la energía limpia. Eso es menos que su objetivo anterior del 60% al 70%. Planifica retener más de sus ganancias para financiar internamente el crecimiento. Esta estrategia debería permitir a Consolidated Edison hacer crecer sus ganancias por acción más rápido en el futuro. Eso la posiciona para potencialmente producir rendimientos totales más altos al sumar sus ingresos por dividendos a la apreciación del precio de las acciones que debería ofrecer a medida que crezcan sus ganancias.

El dividendo de Consolidated Edison debería volverse más sostenible a largo plazo a medida que reduce su ratio de pago e invierte en apoyar la transición hacia la energía limpia. Estas características la convierten en una opción atractiva para aquellos que buscan un flujo de ingresos muy confiable.

El enfoque cada vez más estrecho de esta empresa de servicios públicos debería dar grandes dividendos

Neha Chamaria (Duke Energy): Duke Energy es una de las mayores empresas de servicios públicos regulados en los EE. UU. y opera en lugares en crecimiento como Florida y las Carolinas, entre otros. De hecho, la compañía vendió su negocio comercial de energía renovable no regulada en 2023 por $2.8 mil millones y se convirtió en una empresa de servicios públicos completamente regulada. La compañía dijo que utilizará los ingresos netos de aproximadamente $1.1 mil millones de la venta para reducir la deuda y fortalecer su balance.

El 2023 también fue un año fuerte para Duke Energy, ya que agregó el mayor número de clientes en su historia y aumentó su plan de inversión de capital a cinco años a $73 mil millones para impulsar su transición a la energía limpia. El gigante de servicios públicos tiene como objetivo alcanzar emisiones netas de carbono cero en la generación de energía para 2050 y, por lo tanto, ha planeado enormes inversiones para mejorar su red eléctrica y expandir sus activos de almacenamiento de energía, energías renovables, gas natural y energía nuclear en los próximos años.

Respaldado por una cartera completamente regulada de activos en jurisdicciones en crecimiento, Duke Energy espera hacer crecer sus ganancias por acción ajustadas en un 5% al 7% hasta 2028. Cuando se combina con un rendimiento de dividendos del 4%, la gerencia cree que los inversores en Duke Energy podrían obtener rendimientos anualizados de casi el 10%. Duke Energy también es una acción de dividendos confiable. Ha pagado un dividendo cada trimestre durante 98 años y ha aumentado su dividendo con el tiempo. Ese crecimiento de dividendos ha aumentado enormemente los rendimientos para los accionistas hasta ahora. En los últimos 10 años, las acciones de Duke Energy han más que duplicado el dinero de los inversores cuando se tienen en cuenta los dividendos.

Con Duke Energy enfocándose ahora completamente en negocios regulados y fortaleciendo su balance, los inversores de ingresos tienen sólidas razones para considerar esta aburrida acción de servicios públicos

Matt DiLallo no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. Neha Chamaria no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. Reuben Gregg Brewer tiene posiciones en Black Hills. The Motley Fool recomienda Duke Energy. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

3 Acciones de Alto Rendimiento para Comprar en Este Sector Aburrido fue publicado originalmente por The Motley Fool