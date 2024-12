3 Acciones Calientes Que Pueden Duplicarse de Nuevo en 2025

Tres ganadores improbables de 2024 pueden liderar el camino en el próximo año.

Algunas de las acciones más calientes de 2024 pueden sorprenderte. Más de 100 acciones con capitalizaciones de mercado superiores a los $2 mil millones se duplicaron en el último año. Algunos de los ganadores improbables incluyen una aerolínea heredada, una aplicación de citas en línea e incluso un par de bancos argentinos.

No es probable que repitan la hazaña en 2025, pero tengo algunos nombres que creo que pueden duplicarse nuevamente en el próximo año. Reddit (RDDT 0.03%), Qifu (QFIN 2.17%) y Hims and Hers Health (HIMS -0.80%) superaron al mercado en 2024 pero aún parecen tener más potencial. Aquí tienes un vistazo más de cerca a estas tres acciones que creo que pueden duplicarse nuevamente en 2025.

1. Reddit

Hay muchos inversores que evitan las Ofertas Públicas Iniciales (OPI). Prefieren un poco más de tiempo en el mercado para asegurarse de que sean caballos de batalla legítimos en sus carteras, incluso cuando sean nombres conocidos.

Reddit fue una de las debutantes más prolíficas en la clase de OPI de 2024 cuando salió a bolsa a $34. Desde entonces, ha sido uno de los mayores ganadores de este año, independientemente de su tiempo en el mercado.

Las acciones de la compañía se han disparado un 387% hasta el último día de negociación del año, casi quintuplicando su valor desde su debut en marzo. Este es un gran salto para un popular foro en línea que se presenta como una comunidad de comunidades.

¿No es la comunidad de Reddit notoriamente vocal en contra de la monetización, la única cosa que sus inversores necesitan para seguir teniendo éxito? Es una historia mejor de lo que probablemente piensas.

Never get a second chance at making a first impression, and Reddit has hit the ground running in a little more than nine months of trading. When revenue growth slowed from 38% in 2022 to 21% last year, some naysayers figured that its springtime IPO was an exit strategy.

This hasn’t been the case. The top-line upticks have accelerated in each of this year’s first three quarterly reports, posting year-over-year increases of 48%, 54%, and 68%, respectively.

Esta ya no es solo una historia de crecimiento de ingresos. Reddit sorprendió al mercado con una ganancia trimestral en su último informe, la primera vez que la plataforma ha generado ganancias fuera del potente cuarto trimestre en términos estacionales.

Hace tres meses, los analistas estaban calculando una pequeña pérdida para Reddit en 2025. Ahora están pronosticando una ganancia de $0.74 por acción. Esto valora las acciones a un alto 224 veces las ganancias futuras, pero el impulso está de su lado. El grado de sus superaciones en la línea de fondos se ha ampliado con cada actualización financiera pasada.

La comunidad sigue creciendo. Ahora hay 97.2 millones de usuarios activos diarios, un 47% más que la cobertura de Reddit hace un año. Reddit es una plataforma gratuita y la publicidad representa una gruesa tajada del 90% del mix de ingresos. Los especialistas en marketing aprecian el acceso a esta comunidad única, joven y cansada que no es fácilmente accesible en ninguna otra parte.

También hay mucho potencial de monetización a nivel internacional, ya que la mitad de su base de usuarios está ahora fuera de EE. UU. aunque representa solo el 17% de los ingresos por publicidad de la plataforma. Reddit se destaca como una acción en redes sociales que debería seguir creciendo en 2025.

2. Qifu

Si estás buscando una acción que se haya más que duplicado en 2024 pero aún sea barata en términos de múltiplos de ganancias, puedes viajar virtualmente al otro extremo del mundo. Qifu es una plataforma crediticia que tiene como objetivo proporcionar soluciones de crédito a los consumidores y pequeñas empresas desatendidos de China. Un impresionante 81% de sus usuarios se encuentran en las ciudades más pequeñas y rurales del país, y el 70% de estos prestatarios tienen menos de 40 años.

Qifu tiene 55.2 millones de usuarios acumulativos con líneas de crédito aprobadas, un 12% más que el año pasado. Utiliza capacidades de evaluación de crédito alimentadas por inteligencia artificial (IA) para emparejar a sus consumidores y empresas con la mejor opción entre sus 162 socios financieros.

El crecimiento de los ingresos fue plano en 2022 y 2023 antes de volver a modestos aumentos en la línea superior en 2024, pero la plataforma ha sido altamente rentable en los últimos seis años.

Muchos inversores son escépticos cuando se trata de acciones chinas, pero Qifu ya está devolviendo dinero a sus accionistas y ha estado recomprando acciones agresivamente. Ha más que duplicado su división desde que inició una política de pago hace tres años, actualmente rindiendo más del 3%. A pesar de ver que su acción subía un 138% en 2024, Qifu actualmente se negocia por menos de ocho veces las ganancias de los últimos doce meses.

3. Hims and Hers Health

Finalmente, está Hims and Hers, una acción que ha subido un 183% en 2024. El especialista en telemedicina fue inicialmente más Hims que Hers, lanzándose hace siete años como un lugar para que los hombres obtengan tratamientos para la caída del cabello y la disfunción eréctil de una manera más conveniente y discreta que las consultas en persona para obtener las recetas necesarias. Ha ampliado su alcance para cubrir todo, desde anticonceptivos hasta inyecciones para la pérdida de peso GLP-1.

Los ingresos han aumentado al menos un 45% en cada trimestre desde que la compañía salió a bolsa hace casi cuatro años. La subida interanual de la línea superior fue del 77% en su último informe. Después de años de números rojos, Hims and Hers se volvió rentable este año.

Hay riesgos regulatorios y competitivos aquí, pero estos son muros de preocupación que los inversores han estado sorteando durante años. Los analistas ven que el crecimiento de los ingresos y las ganancias se desaceleran en 2025, pero el clima es favorable en este momento.