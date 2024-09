28 Años Después: La Nueva Película de Zombis de Danny Boyle Fue Filmada en un iPhone 15

Pero ampliando la imagen se revela que el objetivo largo no está conectado a un cuerpo de cámara normal o a un sistema modular de alta gama como el Achtel 9×7. En cambio, está conectado a una jaula protectora que sostiene algo que podría ser un iPhone, según un operador de cámara profesional no involucrado en la película que habló con WIRED.

El uso de smartphones de Apple como sistema de cámara principal en 28 Years Later fue posteriormente confirmado a WIRED por varias personas conectadas con la película, detallando que el modelo en particular usado para filmar fue el iPhone 15 Pro Max. (Evidentemente, el rodaje tuvo lugar demasiado temprano para que Boyle y Mantle obtuvieran sus manos en la nueva serie iPhone 16).

El iPhone en la foto de los paparazzi es sostenido por una jaula de aluminio equipada con un adaptador de lente. Beast fabrica tales jaulas y adaptadores, ajustados con distintivos botones rojos (hay un botoncillo de ajuste visible en la fotografía), y su último adaptador DOF (profundidad de campo) permite la conexión de lentes DSLR de fotograma completo a smartphones. El adaptador en forma de lente, lanzado en marzo, proyecta la imagen desde la lente DSLR sobre la superficie de su pantalla y el smartphone graba esta proyección.

Varios filmes de autor han sido filmados con iPhones, incluyendo Tangerine de Sean Baker (2015) y el drama de Steven Soderbergh Unsane (2018), pero estas películas eran lanzamientos limitados y de bajo presupuesto en comparación con 28 Years Later. El presupuesto de la nueva película de $75 millones es solo una parte de la franquicia total, con 28 Years Later siendo la primera de una nueva trilogía; las tres próximas películas de zombies están siendo escritas por el guionista Alex Garland, quien se reúne con Boyle y Mantle después de dirigir Civil War, estrenada a principios de este año.

Otro miembro clave del equipo de la película de 2002 regresa al menos para una película de la nueva trilogía: Mucho antes de su papel de cuchillas de afeitar en gorras planas en la cruda serie de televisión Peaky Blinders o su actuación ganadora del Oscar citando el Bhagavad Gita en Oppenheimer (2023), el papel revelación de Cillian Murphy fue como actor principal en 28 Days Later. Una toma frontal completa de él desnudo en una camilla fue la presentación de Murphy a la luz de la fama. (Murphy no apareció en la secuela producida por Boyle en 2007, 28 Weeks Later. Esta película, protagonizada por Robert Carlyle e Idris Elba y dirigida por Juan Carlos Fresnadillo, fue filmada y disfruta del mismo estatus de culto que la primera).

Todavía no hay detalles sobre la trama de 28 Years Later, o si Murphy protagoniza las tres películas de la próxima trilogía.

En la película original, Murphy, entonces con solo 26 años, interpretó a Jim, un mensajero en bicicleta confundido que despierta de un coma en un hospital desolado de Londres un mes después de ser golpeado e herido en un accidente no visto. En escenas memorables de un Londres desolado, Jim camina desde el hospital y descubre lentamente que es uno de los pocos que no han contraído un virus que hace que los “infectados” se alimenten de carne humana.