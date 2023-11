25 Nuevas Funciones Que Tu iPhone Podrá Hacer Con La Actualización iOS 17.2 Del Próximo Mes

Apple made the first beta of iOS 17.2 available to developers in October. Since then we’ve seen two more betas, and with each iteration Apple continues to add more new features and changes, many of which users have been anticipating for quite a while. Below, we’ve listed 25 new things that are coming to your iPhone when the finalized version is publicly released in December.

1. Ayudarte a mantener un diario diario.

Tu iPhone pronto podrá actuar como tu compañero personal de diario, gracias a la nueva aplicación Journal de Apple. Apple anunció originalmente que lanzaría una aplicación Journal como parte de iOS 17 y finalmente llegará en iOS 17.2. La aplicación Journal tiene una interfaz simple y directa. Cuando la abres, te aparece un botón “+”, y al tocarlo puedes empezar una nueva entrada. Las entradas del diario están fechadas automáticamente, y puedes marcar tus favoritas. Las entradas pueden incluir imágenes, grabaciones de voz y etiquetas de ubicación, por lo que no solo tendrás la capacidad de crear y mantener un diario diario, sino que también podrás grabar fácilmente tus pensamientos, experiencias y recuerdos con tu iPhone.

2. Establecer un horario de diario.

Mantenerse constante con el diario puede ser difícil, pero tu iPhone puede hacerlo mucho más fácil con la nueva función de programación de la aplicación Journal, que se puede encontrar en Configuración ➝ Journal. La opción de programación no es solo un recordatorio, se trata de crear un hábito. Así que ya sea una notificación suave que necesites por la mañana o un aviso antes de dormir, puedes adaptar la función a tu rutina personal.

3. Ofrecer sugerencias para escribir en el diario.

Cuando abres por primera vez la aplicación Journal, puedes decidir qué información puede extraer de tu teléfono para ofrecer sugerencias de escritura. Las opciones incluyen actividad física, medios como podcasts y música, fotos y ubicaciones significativas. Puedes controlar qué aplicaciones y servicios aparecen utilizando los interruptores de la aplicación Configuración en Privacidad y seguridad ➝ sugerencias de diario. Aquí también hay ajustes para preferir sugerencias con otros cuando estás cerca de tus contactos o grandes grupos, y para que otros te encuentren y ayuden a priorizar las sugerencias de otras personas. Si no te gustan las sugerencias en general, simplemente puedes desactivarlas (Configuración ➝ Journal ➝ omite las sugerencias de diario).

4. Ofrecerte promps para escribir en el diario.

Si tienes un grave caso de bloqueo del escritor, iOS 17.2 puede ofrecerte promos de entrada en forma de “reflexiones”. Estas reflexiones están diseñadas para inspirarte y guiarte, ofreciendo ideas y temas para explorar en cada entrada. Las reflexiones pueden variar desde preguntas que provocan el pensamiento hasta estímulos para escribir de forma creativa, y si la que te ofrecen no te hace dar vueltas, puedes tocar un botón para generar una nueva.

5. Proteger tu privacidad en el diario.

La privacidad y la seguridad son primordiales cuando se trata de diario personal. Es por eso que iOS 17.2 introduce funciones de seguridad mejoradas, incluido el cifrado y la protección con contraseña, para proteger tu diario de accesos no autorizados. La opción se puede encontrar en la aplicación Configuración bajo Diario ➝ Bloquear Diario, y te permite utilizar el código de acceso de tu dispositivo, Face ID o Touch ID, brindando tranquilidad cada vez que registres información sensible o personal.

6. Traducir con un solo botón.

Supera las barreras de comunicación con la nueva opción de traducción personalizada para el botón acción en iOS 17.2. Con solo un botón, tu iPhone 15 Pro o iPhone 15 Pro Max podrá traducir conversaciones en vivo a varios idiomas. La función debería beneficiar a viajeros, estudiantes y cualquier persona que esté aprendiendo un idioma. Puedes elegir a qué idioma se debe traducir el discurso en la aplicación Translate. Según Apple, la traducción no solo es precisa, sino también sensible al contexto, asegurando que se capturen eficazmente los matices y expresiones coloquiales.

7. Mostrar pronósticos detallados del tiempo en la pantalla de inicio.

La actualización incluye nuevos widgets de Detalles, Pronóstico diario y Salida/Puesta de sol para el widget del Tiempo, proporcionando más información de la que normalmente solo encontrarías al entrar a la aplicación del tiempo. Detalles muestra información como la probabilidad de precipitación, el índice UV, la velocidad del viento y la calidad del aire, mientras que el Pronóstico diario ofrece el pronóstico del tiempo para los próximos días en un pequeño tamaño de widget. Salida/Puesta de sol muestra naturalmente las horas de salida y puesta de sol de cada día.

8. Hospedar listas de reproducción de música colaborativas.

Las listas de reproducción colaborativas en la aplicación Música te permiten crear y compartir listas de reproducción con amigos, familiares o colegas, permitiendo que todos contribuyan con sus canciones favoritas. Agrega otra dimensión social a la aplicación Música y proporciona una forma útil de descubrir nueva música y compartir tus gustos musicales con otros.

9. Usar stickers como reacciones a los mensajes.

Apple tiene como objetivo hacer que las reacciones a los mensajes en la aplicación Mensajes sean más divertidas y expresivas al ofrecer una forma más sencilla de usar stickers como alternativa a las reacciones de tapback. Anteriormente tenías que arrastrar un sticker o un emoji desde el teclado hacia cualquier burbuja de mensaje. Ahora puedes simplemente mantener presionada cualquier burbuja de chat y tocar “Agregar sticker”, lo que te permite elegir un sticker o un emoji para aplicarlo en la esquina de un iMessage.

10. Grabar video espacial.

Si tienes un iPhone 15 o iPhone 15 Pro Max, iOS 17.2 te permitirá grabar video espacial para verlo en la aplicación Fotos en el próximo auricular Vision Pro de Apple, que se lanzará a principios de 2024. (Nota que cuando los videos espaciales capturados con un iPhone se ven en el iPhone, aparecen como videos normales). Para habilitar la grabación de video espacial, ve a Configuración ➝ Cámara ➝ Formatos, luego activa Videos espaciales para Apple Vision Pro. El video se graba a 30 cuadros por segundo a 1080p, y un minuto de video ocupa 130 MB de espacio de almacenamiento. Apple dice que para obtener mejores resultados al grabar videos espaciales, el iPhone debe mantenerse estable en orientación horizontal.

11. Crear una lista de reproducción de música de favoritos.

Apple está introduciendo una lista de reproducción de música de favoritos en Apple Music que agrega automáticamente cualquier canción que hayas marcado como favorita, asegurando que tus pistas más apreciadas estén siempre al alcance de tu mano. Dado que se llena dinámicamente, debería hacer más fácil disfrutar de la música que amas mientras elimina parte de la molestia de la curación manual.

12. Apagar selectivamente tu historial de escucha.

Hay una nueva función centrada en la privacidad que te permite apagar selectivamente tu historial de escucha. Esto significa que puedes escuchar música, o permitir que tus hijos escuchen sus cosas en tu dispositivo, sin influir en tus recomendaciones futuras o listas de reproducción compartidas. Es una herramienta útil para cuando estás explorando nuevos géneros o reproduciendo música para otros, ya que asegura que tus recomendaciones personales permanezcan intactas por opciones de escucha atípicas.

13. Verificar tus contactos de iMessage.

La seguridad de iMessage se ha mejorado con una nueva función para verificar tus contactos. La verificación de clave de contacto agrega una capa adicional de confianza y autenticidad a tus conversaciones al mostrar un código que verifica que estás comunicando con la persona que deseas. Apple presentó por primera vez la verificación de clave de contacto de iMessage en diciembre de 2022, y dijo que está diseñada para aquellas personas que enfrentan “amenazas digitales extraordinarias”, como periodistas, activistas de derechos humanos y funcionarios gubernamentales. Debe ayudar a proteger contra la suplantación de identidad y los intentos de phishing, convirtiendo iMessage y FaceTime en plataformas más seguras para la comunicación personal y profesional.

14. Sincronizar ajustes de mensaje adicionales en iCloud.

Las capacidades de iCloud ahora incluyen la sincronización de ajustes de mensaje adicionales en todos tus dispositivos Apple. Hay una nueva sección “Mensajes en iCloud” en la aplicación Configuración que muestra la cantidad total de almacenamiento que ocupan los mensajes, el número de mensajes sincronizados en iCloud y la hora de la última sincronización. También hay una opción “Sincronizar ahora” para forzar una actualización. Las preferencias y personalizaciones hechas en la aplicación Mensajes en un dispositivo se reflejarán automáticamente en tus otros dispositivos con la misma cuenta de iCloud. Apple dijo previamente que se sincronizarían ajustes adicionales a través de Mensajes en iCloud en iOS 17, como el reenvío de mensajes de texto, cuentas de envío y recepción…