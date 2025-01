2025 pondrá a prueba a los viejos caballos de batalla de Oriente Medio.

Desbloquea el boletín informativo de la Casa Blanca de forma gratuita

El escritor es un ex jefe del MI6 y embajador del Reino Unido ante la ONU

Frecuentemente pensamos en el Medio Oriente como construido en torno al mundo árabe. Bagdad y Damasco fueron los centros históricos de autoridad. En el siglo XX, El Cairo y Beirut se convirtieron en las capitales culturales de la región hasta que declinaron y su influencia fue superada por la riqueza en petróleo y gas de Arabia Saudita y el Golfo.

Hoy en día, es llamativo que los tres países más asertivos y poderosos de la región – Israel, Turquía e Irán – sean naciones no árabes. Cada uno está liderado por un veterano de guerra envejecido. Benjamin Netanyahu ha sido primer ministro de Israel durante 17 de los últimos 28 años. Recep Tayyip Erdogan ha estado en el poder en Turquía durante casi 22 años, y el Ayatolá Ali Khamenei ha sido el líder supremo de Irán durante 35 años. Al igual que los Borbones de Francia hace 200 años, no aprenden nada y no olvidan nada.

Después de la calamidad humillante del brutal ataque de Hamas el 7 de octubre de 2023, Israel ha vuelto con fuerza. Sus fuerzas armadas y servicios de inteligencia han dado la vuelta a la situación, no solo contra Hamas, sino también contra Hizbollah y sus patrocinadores en Irán. En el proceso, Netanyahu ha ignorado los consejos de los amigos más cercanos de Israel y ha mostrado poco respeto por proteger vidas civiles. El apoyo a largo plazo a Israel se ha erosionado en occidente pero sus enemigos principales están seriamente debilitados.

Israel ha demostrado ser una nueva Esparta – una nación pequeña con una fuerza militar incomparable. Pero sus políticos rechazan la idea de que se necesita una solución política con los palestinos si la nación judía va a disfrutar de una paz y seguridad duraderas. Israel no tiene un plan para Gaza más allá de la ocupación indefinida, a menos que sea el plan no declarado de empujar a los palestinos allí hacia Egipto y al mismo tiempo anexionar tanto de Cisjordania ocupada como sea posible. Una predicción que podemos hacer con confianza, tristemente, es que un estado palestino independiente estará igual de lejos en un año como lo está ahora.

Al comenzar el nuevo año, la atención de Israel está centrada en Irán, que fue el gran perdedor de 2024. Khamenei se está volviendo visiblemente más débil, tanto física como políticamente. El principal candidato para sucederlo ahora es su hijo Mojtaba. Los autócratas de segunda generación suben al poder sobre la base de privilegio y derecho. No tienen las cicatrices de la lucha ni aprenden las duras lecciones que adquirieron sus padres. Hafez al-Assad era un líder despiadado de Siria, pero conocía los límites del poder y cuándo negociar. Su hijo Bashar no tenía ninguna de esas habilidades. El resultado fue aún más brutalidad y, con el tiempo, el colapso del régimen.

La experiencia de perder a su aliado sirio debería hacer que la milicia iraní sea cautelosa de una sucesión dinástica. Intentarán asegurarse de que un nuevo líder supremo no tenga todo el poder dentro del régimen. Pero los nuevos líderes de autocracias estancadas pueden traer sorpresas. Deng Xiaoping y Mikhail Gorbachev son ejemplos obvios. Más cerca de casa para Irán está la transformación de Arabia Saudita bajo el príncipe heredero Mohammed bin Salman. Cada uno reconoció la vulnerabilidad de su país y buscó una estrategia económica y política, generalmente involucrando cierta apertura al mundo exterior, para sustentar el sistema autocrático durante décadas. Esto parece poco probable en Irán, pero no debería descartarse.

Un régimen debilitado presenta una oportunidad para una nueva negociación, incluso si Khamenei sigue tambaleándose durante otro año o dos. Donald Trump puede preferir un acuerdo político en lugar de participar en la opción militar preferida de Netanyahu de destruir las instalaciones nucleares de Irán. Israel argumentará que Teherán dilatará las conversaciones mientras avanza encubiertamente hacia un arma nuclear, cuyo caso estratégico es ahora aún más convincente para Irán. Estas son preocupaciones válidas. Khamenei también desconfía de América incluso más de lo que los políticos estadounidenses desconfían de Irán. Puede requerir un nuevo liderazgo en Teherán antes de que Irán cambie de rumbo.

La sorpresa muy bienvenida de 2024 fue el colapso del régimen de Assad y la apertura de un camino hacia un futuro mejor para el pueblo sirio. Turquía, al igual que Israel, fue un ganador el año pasado pero también tiene problemas para aprovechar nuevas oportunidades. Erdogan parece ver a Siria a través del prisma distorsionante de la cuestión kurda, lo que hará más difícil que los líderes de la oposición de Siria se unan y forjen una nueva constitución que reconozca la diversidad – religiosa y étnica – de su país.

Erdogan, un superviviente notable, ha construido el poder de Turquía en toda la región y en África. Ha demostrado que una filosofía de Islam político puede ser exitosa y no necesariamente llevar a un estado islámico y leyes de la sharia estrictas. En ese sentido, puede proporcionar un modelo para Ahmed al-Sharaa, líder del grupo islamista HTS que ahora detenta el poder en Damasco.

Hay una lección aquí para las capitales occidentales, y para Riad y Abu Dabi. Estamos en lo correcto al ser cautelosos con el trasfondo extremista de al-Sharaa. Pero el viaje de radicales jóvenes desde la violencia política hasta el liderazgo nacional es uno muy transitado. La tarea diplomática por delante es maximizar las posibilidades de éxito en Siria, siendo audaces al levantar las sanciones, eliminar las proscripciones terroristas y haciendo todo lo posible para apoyar a la oposición siria a unirse.

El instinto en las capitales occidentales parece ser pagar lentamente la cuerda y resistir a los islamistas por motivos ideológicos. Pero ese es un camino que hará que sea más probable que terminemos ya sea con fragmentación, como en Libia, o con un nuevo dictador, como en Túnez. Los países occidentales también deben evitar los errores de los Borbones.