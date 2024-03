2024 iPad Pro: Fecha de lanzamiento, precio, especificaciones, rumores

La gama actual de iPads es una de las más extensas que hemos visto hasta ahora. Incluye dos iteraciones del iPad estándar, el iPad mini, el iPad Air y los modelos de iPad Pro de 11 y 12.9 pulgadas, así que hay muchas opciones para elegir. Parece que Apple no se detiene ahí; los rumores sugieren que podría estar agregando un iPad Pro aún más grande a la línea. Aquí te contamos todo lo que sabemos sobre el iPad Pro de próxima generación.

Actualización 18 de marzo: El último rumor indica que los nuevos iPads probablemente comenzarán a enviarse en abril.

Después de no haber tenido actualizaciones de iPad en absoluto en 2023, parece que habrá un nuevo iPad Pro en 2024. Con la última actualización de la gama en octubre de 2022, y los lanzamientos de iPad Pro que suelen ocurrir cada 18 meses, una actualización en primavera de 2024 es casi una certeza.

Para tener algunas pistas sobre cuándo podría lanzar Apple el nuevo iPad Pro, normalmente miramos los lanzamientos anteriores, pero la historia de lanzamientos del iPad Pro es muy inconsistente:

iPad Pro 11 pulgadas y 12.9 pulgadas (6ta generación): octubre de 2022

iPad Pro 11 pulgadas y 12.9 pulgadas (5ta generación): abril de 2021

iPad Pro 11 pulgadas y 12.9 pulgadas (4ta generación): marzo de 2020

iPad Pro 11 pulgadas y 12.9 pulgadas (3ra generación): octubre de 2018

iPad Pro 10.5 pulgadas y 12.9 pulgadas (2da generación): junio de 2017

iPad Pro 9.7 pulgadas (1ra generación): marzo de 2016

iPad Pro 12.9 pulgadas (1ra generación): noviembre de 2015

Mark Gurman de Bloomberg dijo en marzo que el nuevo iPad Pro podría ser lanzado en marzo de 2024. También dijo a fines de enero de 2024 en un boletín Power On que Apple ha entrado en producción “profunda” con la próxima generación de iPads y el MacBook Air para prepararse para un lanzamiento a finales de marzo. Esperábamos que Apple organizara un evento de primavera para lanzar los nuevos iPads, pero después de que el MacBook Air M3 llegara a principios de marzo, está claro que no habrá uno este año. En cambio, busca el nuevo iPad Pro a finales de marzo o principios de abril a través de un comunicado de prensa en Apple.com.

Ross Young de Display Supply Chain Consultants dice que los nuevos iPads pueden ser anunciados a finales de marzo o en abril, pero se espera que se envié en abril, mientras que un seguimiento de Mark Gurman a sus rumores anteriores sugiere que el nuevo software aún no está listo y los nuevos iPads se enviarán “a más tardar en abril”.

Pantalla iPad Pro 2024: Apple’s primer tablet OLED está en camino

Según Ming-Chi Kuo en noviembre de 2023, la actual pantalla LED (en el modelo de 11 pulgadas) y mini-LED (en el iPad Pro de 12.9 pulgadas) están listas para ser reemplazadas por OLED. El iPad Pro será el primer iPad en hacer la transición a pantallas OLED, y el resto de la línea de iPads seguirá.

A principios de diciembre de 2022, el analista de pantallas Ross Young sugirió que Apple planea migrar toda la línea de iPad a OLED para 2024. Esto coincide con lo que Gurman escribió cuando predijo que “un diseño actualizado y pantallas OLED” llegarían al iPad en la primavera de 2024.

Hay más evidencia de que vienen los OLEDs: la empresa de investigación de mercados Omdia también ha declarado que el iPad Pro podría ver mejoras en OLED para 2024. Además, el filtrador Yeux1122 ha afirmado que Apple está en negociaciones con LG, Samsung y empresas chinas para obtener OLEDs de matriz activa (AMOLEDs). Más aquí: Apple podría actualizar casi todos los iPads con una pantalla OLED.

Diseño iPad Pro 2024: Un modelo más delgado y ligero en camino

Un informe de 9to5Mac en febrero de 2024 indicó que el nuevo iPad Pro será más delgado. Aparentemente, esto es resultado del cambio de Apple a OLED para la pantalla, lo que reducirá algunos milímetros de grosor del dispositivo.

Se espera que las nuevas dimensiones sean las siguientes:

11 pulgadas iPad Pro (2024): 249.7 mm x 177.5 mm x 5.1 mm

11 pulgadas iPad Pro (2022): 247.6 mm x 178.5 mm x 5.9 mm

12.9 pulgadas iPad Pro (2024): 281.5 mm x 215.5 mm x 5.0 mm

12.9 pulgadas iPad Pro (2022): 280.6 mm x 214.9 mm x 6.4 mm

Si Apple reduce el grosor del iPad Pro, no está claro qué significará esto para el iPad Air de próxima generación, que se dice que tendrá un modelo más grande, haciéndolo aún más similar al iPad Pro.

También respecto al diseño del iPad Pro, un fragmento de código en la versión beta de iOS 17.4 sugiere que Apple podría mover la cámara de retrato a orientación paisaje, como lo ha hecho con el iPad estándar. El código indica que la configuración de FaceID podría realizarse con el iPad en orientación paisaje. Además, un rumor en marzo de 2024 afirma que Apple está moviendo efectivamente la ubicación de la cámara al borde largo en posición paisaje.

iOS 17.4 Beta 1 (21E5184i) changes:

1) Text hints at new iPads with horizontal Face ID Layout Even though it says ‘iPad’ this is most likely for the new iPad Pro due this March.

“During Face ID setup, iPad needs to be in landscape with the camera at the top of the screen.”

2)… pic.twitter.com/NcmsH4J2NE

— Steve Moser (@SteveMoser) January 25, 2024

Tamaño iPad Pro 2024: ¿Habrá un modelo de 14 pulgadas?

Actualmente, existen dos tamaños de iPad Pro: un modelo de 12.9 pulgadas y un iPad Pro de 11 pulgadas. Informes han sugerido durante años que Apple está trabajando en un modelo de 14 pulgadas como un modelo insignia de gama alta.

El rumor de un iPad con pantalla más grande comenzó con Mark Gurman de Bloomberg en junio de 2021. Escribió que Apple estaba considerando hacer iPads con pantallas más grandes, pero no esperar nada durante unos años. En diciembre de 2023, Gurman sugirió que el nuevo iPad Pro podría ser de 13 pulgadas. Otro filtrador llamado Majin Bu también ha publicado que un nuevo iPad Pro de 14.1 pulgadas está en desarrollo.

El analista de pantallas Ross Young también afirmó en 2022 que un modelo de iPad Pro de 14.1 pulgadas estaba en desarrollo, y que a principios de 2023 era un calendario de lanzamiento probable. Parece que el tweet ya no está en Twitter, pero inicialmente, en junio de 2022, tuiteó que el iPad Pro de 14.1 pulgadas estaba “confirmado” para estar en desarrollo. Sin embargo, parece que el lanzamiento está retrasado o cancelado y el modelo más grande no llegará este año.

Sin embargo, Apple está listo para lanzar un nuevo iPad Air de 12.9 pulgadas en 2024, por lo que es posible que un iPad Pro de 14 pulgadas haga su aparición en algún momento, especialmente ahora que Logic Pro y Final Cut Pro están disponibles.

Precio iPad Pro 2024: ¿Cuánto costará el iPad Pro 2024?

En este momento, estos son los precios de inicio de cada modelo en la gama actual de iPad Pro.

iPad Pro 11 pulgadas Wi-Fi (2022): $799 / £899

iPad Pro 11 pulgadas Cellular (2022): $999 / £1,079

iPad Pro 12.9 pulgadas Wi-Fi (2022): $1,099 / £1,249

iPad Pro 12.9 pulgadas Cellular (2022): $1,299 / £1,429

Si Apple cambia a pantallas OLED e introduce un iPad Pro más grande, podríamos ver un aumento en el precio. “Si Apple quiere mantener la diferencia de precio entre el iPad Air y el iPad Pro para preservar su estrategia de segmentación de productos existente”, explicó Kuo en un informe de finales de 2023, “significa que los nuevos iPad Pro con OLED podrían ver un aumento de precio”.

Algunos informes han afirmado que los nuevos iPad Pro serán “mucho más caros”, con precios que comienzan en $1,499 para el modelo de 11 pulgadas y $1,800 para el de 12.9 pulgadas. Sin embargo, otros informes dicen que el aumento de precio no será tan grande.

iPad Pro 2024: ¿Qué características tendrá el iPad Pro 2024?

Los actuales iPad Pro están alimentados por el chip M2, por lo que tiene sentido que aparezca un chip M3 en cualquier modelo nuevo de 2024. No creemos que Apple vaya tan lejos como para ofrecer una opción M3 Pro, ya que las versiones Pro de los chips de Apple hasta ahora solo han aparecido en Mac de gama alta y el M2 en los iPad Pro ya proporciona más potencia de la necesaria.

Se espera que la capacidad de almacenamiento permanezca igual. Actualmente, Apple vende configuraciones de iPad Pro de 128GB, 256GB, 512GB, 1TB y 2TB, lo cual es más que cualquier otro iPad y bastante cantidad de configuraciones cuando se consideran todas las combinaciones de colores y tamaños de pantalla. Es posible que la empresa cambie para comenzar con 256GB o 512GB en el nivel inicial.

Especificaciones iPad Pro 2024: Nuevo teclado

Mark Gurman de Bloomberg indicó en un boletín de septiembre de 2023 que Apple está planeando un nuevo teclado Magic Keyboard de aluminio con un trackpad más grande, que se lanzará junto con el iPad Pro M3. Se dice que el acabado de aluminio hace que el iPad Pro se sienta más como un MacBook cuando está acoplado.

Actualizaremos este artículo a medida que se revelen más detalles, así que vuelve regularmente para ver lo que descubrimos. Mientras tanto, hemos recopilado las mejores ofertas en iPad Pro para que siempre puedas obtener uno ahora en lugar de esperar.