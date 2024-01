[2024] 6 formas de arreglar el problema de que el iPhone se enciende y apaga constantemente.

Si está buscando soluciones sobre por qué su iPhone se enciende y se apaga, tenemos la respuesta para usted. Uno de los primeros pasos para abordar este problema es comprender por qué está sucediendo. ¡Con eso en mente, comencemos!

¿Por qué mi iPhone se enciende y se apaga repetidamente?

Normalmente, este problema se puede observar cuando reinicia su iPhone. En lugar de arrancar a su pantalla de inicio, vuelve a ver el logotipo de Apple. Esto puede ser causado por uno o más factores. Aquí están los más comunes:

Su iPhone no se actualizó correctamente. Una de las razones más comunes por las que un iPhone se enciende y apaga solo es porque una actualización de software no se instaló correctamente. Por ejemplo, es posible que haya estado intentando instalar iOS 17, pero algo interrumpió este proceso. Es posible que este sea el motivo por el que su iPhone se enciende y apaga.

Su iPhone puede tener un problema de hardware. Es posible que esté experimentando problemas con su iPhone que se apaga aleatoriamente debido a un problema físico con su dispositivo. Por ejemplo, es posible que experimente un problema debido a la entrada de agua en su batería. La batería también puede simplemente no poder retener una carga.

Una aplicación puede estar causando problemas. Además de problemas de hardware, también pueden estar causando problemas problemas de software. Puede haber una aplicación en su iPhone que esté causando un drenaje significativo de la batería.

Puede estar experimentando un ataque de malware. Aunque improbable, es posible que sea víctima de un ataque de malware. Si bien esto solo ocurre normalmente cuando está haciendo algo malicioso con su iPhone, existe una pequeña posibilidad de que haya recibido un ataque mientras usa su iPhone normalmente.

Cómo solucionar el problema de que el iPhone siga encendiéndose y apagándose

Antes de echar un vistazo a las seis mejores formas de solucionar el problema del iPhone que se enciende y apaga, considere cada método a través de esta tabla de comparación:

Tasa de ÉxitoTiempo RequeridoDificultad¿Pérdida de Datos?¿Qué soluciona esto?Restablecimiento duro30%CortoFácilNoPocos problemas de softwareTenor ReiBoot100%CortoFácilNoTodos los problemas del sistema y softwareDrenar la batería del iPhone10%LargoFácilNoSolo problemas de bateríaActualización del sistema iOS50%LargoFácilNoPequeños problemas de softwareEliminar aplicaciones no utilizadas20%CortoFácilNoSolo problemas de aplicacionesSoporte de Apple100%LargoComplejoDependeLa mayoría de los problemas de hardware/software

1. Reiniciar forzadamente su iPhone

Si encuentra que su iPhone se enciende y apaga repetidamente, entonces reiniciar forzosamente su iPhone puede ser una solución adecuada para su problema. Sin embargo, tenga en cuenta que esto solo corregirá problemas menores.

Para iPhone 8 o más nuevo: Primero, presione rápidamente el botón de subir el volumen y suéltelo, luego presione rápidamente el botón de bajar el volumen y suéltelo. Luego presione y mantenga presionado el botón de encendido hasta que aparezca el logotipo de Apple.

Para iPhone 7 y iPhone 7 Plus: Mantenga presionado el botón de encendido y el botón de bajar el volumen al mismo tiempo. Cuando vea el logotipo de Apple, suelte los botones.

Para iPhone 6s, SE, y modelos más antiguos: Mantenga presionado el botón de inicio y el botón de encendido simultáneamente hasta que vea la pantalla ponerse negra. Suelte los botones cuando vea el logotipo de Apple.

2. Solucionar el problema de que el iPhone siga arrancándose y apagándose con una herramienta dedicada

Otra cosa que puede intentar si su iPhone se está apagando con la batería restante es ReiBoot de Tenorshare. Una solución integral si tiene problemas con su iPhone, ReiBoot puede realizar una variedad de reparaciones que incluyen reparaciones estándar, reparaciones profundas y reparaciones DFU con un simple clic del ratón. Disponible tanto para Mac como para PC, esto también puede ser extremadamente útil en el futuro si necesita corregir problemas más allá de que su iPhone se encienda y apague.

Arreglar su problema de que el iPhone se encienda y apague con ReiBoot se puede hacer en pocos pasos:

Conecte su iPhone a una Mac o a una PC y descargue Tenorshare ReiBoot. Abra ReiBoot.

Cuando su dispositivo esté conectado y ReiBoot esté abierto, haga clic en Iniciar reparación.

Desde aquí, ReiBoot lo tiene cubierto. Simplemente haga clic en Reparar ahora para comenzar.

A partir de aquí, debería estar listo para continuar. Recuerde que ReiBoot también puede solucionar otros problemas, incluidas pantallas congeladas, bucles de arranque, estar atascado en el logotipo de Apple y más.

3. Revise la salud de su batería y drene su iPhone

NOTA

Puede verificar fácilmente la salud de la batería de su iPhone a través de Configuración> Batería. También puede hacer clic en Salud de la batería y carga dentro de esta configuración para obtener más información.

Otra opción es drenar por completo la batería de su iPhone. Esta puede ser una buena solución si encuentra que su iPhone se está apagando con la batería restante. Si hay una falla de software menor con su iPhone o batería, estará bien. Sin embargo, si hay un problema más grande presente, es posible que necesite una solución más fuerte. También puede querer considerar algunos consejos de carga.

Simplemente permita que la batería de su iPhone se agote por completo. Básicamente, está esperando a que su iPhone se apague por sí solo debido a la falta de energía.

Una vez que el iPhone esté completamente apagado, conecte su cargador al dispositivo.

Espere a que la batería se cargue por completo para ver si esto soluciona su problema.

4. Actualización del sistema iOS

Si se pregunta “¿Por qué mi iPhone sigue apagándose y encendiéndose solo?” entonces intente verificar si hay una actualización de software para ver si esto corrige posibles problemas. Si bien no siempre es una garantía, hay momentos en los que una actualización de software en su dispositivo puede solucionar posibles errores o problemas pequeños que ocurran dentro de su iPhone.

Desde su iPhone, navegue a Configuración.

Seleccione General.

Toque Actualización de software. Si hay una disponible, tóquela y siga las instrucciones en pantalla.

5. Desinstalar aplicaciones no utilizadas

NOTA

Si está utilizando iOS 11 o posterior, su iPhone debería estar eliminando automáticamente las aplicaciones no utilizadas. Asegúrese de que esta función esté habilitada a través de Configuración> App Store> Eliminar aplicaciones no utilizadas.

La acumulación de aplicaciones, o tener demasiadas aplicaciones no utilizadas, a menudo puede causar problemas en su dispositivo. Por ejemplo, una aplicación que ya no usa puede estar utilizando recursos sin que usted se dé cuenta. Sin embargo, tenga en cuenta que si está intentando resolver un problema en el que su iPhone se encendió y apagó solo, esto puede no corregir su problema específico a menos que una aplicación le esté causando problemas.

Afortunadamente, eliminar aplicaciones no utilizadas es muy fácil:

Desde su pantalla de inicio, mantenga presionada una aplicación que desee eliminar.

Debería aparecer un mensaje emergente. Seleccione Eliminar aplicación.

Seleccione Eliminar aplicación.

Seleccione Eliminar aplicación nuevamente para confirmar.

Soluciones alternativas cuando todos los métodos han fallado

Si todas las soluciones anteriores han fallado, su último recurso desafortunado es contactar al Soporte técnico de Apple. Si bien esta no es la situación ideal, es probable que esta sea una de las únicas soluciones restantes si ha intentado todo lo anterior. Es probable que esté experimentando un problema de hardware o un problema de software que solo Apple o un Especialista de Apple puede solucionar.

Palabras finales

Estar en una situación en la que su iPhone se enciende o se apaga incluso cuando tiene batería puede ser difícil. Teniendo en cuenta lo esenciales que pueden ser nuestros dispositivos en este día y edad, la única solución es tener un dispositivo que funcione cuando lo necesite. Siguiendo los pasos de solución de problemas descritos anteriormente, debería poder hacer que su dispositivo funcione como se esperaba.