2 Principales Acciones Tecnológicas para Comprar en el 2025

Las acciones tecnológicas se dispararon en 2024. A pesar de que el sector tecnológico puede haber tomado un respiro en las últimas semanas, el índice de mercado Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) sigue rondando justo por debajo de los máximos históricos que alcanzó en diciembre.

Pero los precios de las acciones en alza no han llegado a todos los rincones del mercado tecnológico. Un par de legendarios líderes de la industria están operando con descuentos significativos en comparación con sus picos de 52 semanas. Sigue leyendo para ver por qué deberías echar un vistazo más profundo a los veteranos de semiconductores Micron Technology (NASDAQ: MU) e Intel (NASDAQ: INTC) en este momento.

Micron se beneficia enormemente del auge de la inteligencia artificial (IA). En particular, los sistemas utilizados para el entrenamiento u operación de herramientas de IA generativa requieren mucha memoria.

Esto es cierto incluso para DeepSeek, el gran modelo de lenguaje (LLM) conocido por sus bajos gastos de hardware. Las tarjetas aceleradoras de IA que ejecutan la última versión de DeepSeek v3 necesitan más de 1.5 terabytes (TB) de memoria de video de alta velocidad (VRAM). Incluso los modelos más ligeros pueden manejarse desde una robusta computadora portátil, pero incluso el modelo DeepSeek v2 236B de menor calidad debe tener más de medio TB de memoria de video. Es difícil encajar esto en un único sistema, especialmente en una computadora portátil. Los módulos de RAM para laptops más grandes que se ofrecen hoy en día alcanzan los 48 gigabytes (GB), mientras que los servidores pueden obtener sus manos digitales en tarjetas de 256 GB.

Y eso es para un sistema de IA generativa que ahorra recursos. Modelos más ambiciosos como ChatGPT de OpenAI utilizan órdenes de magnitud más potencia de procesamiento, y memoria. Y estas soluciones de alto nivel no están desapareciendo. Recuerda, el sistema más ligero de DeepSeek es posible solo porque puede aprovechar el trabajo ya realizado por soluciones más robustas.

Así que las acciones de Micron cayeron junto con el diseñador de aceleradores de IA Nvidia (NASDAQ: NVDA) cuando DeepSeek llegó al escenario mundial en enero. De hecho, las acciones de Micron sufrieron un recorte más profundo que las de Nvidia. Y las acciones estaban indudablemente infravaloradas antes del descuento de DeepSeek.

Hoy en día, las acciones se están negociando a solo 9 veces las estimaciones de ganancias futuras, según Finviz. Estas estimaciones son aproximadamente un 50% más optimistas que la tasa de ganancias actual, frente a la cual Micro está operando con un múltiplo de 13x. Dado que la gerencia espera “un récord sustancial de ingresos” y una rentabilidad mucho mejor en el año fiscal 2025 recién iniciado, eso parece ser una suposición razonable.

Las ventas aumentaron un 84% año tras año en el último informe de ganancias mientras que la línea de fondo pasó de una pérdida sólida a una sólida ganancia neta. Micron está en camino de entregar un fuerte crecimiento en 2025, y el precio de las acciones aún no refleja esta realidad alcista.

Historia continuada

Intel es una historia diferente. El veterano de semiconductores está pasando por muchos cambios, perdiendo cuota de mercado frente a rivales de toda la vida como Nvidia y Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD), y llevando a cabo un costoso cambio de estrategia bajo un equipo de gestión interino. Es mucho, incluso para un innovador de clase mundial con bolsillos profundos.

Pero la situación de Intel es menos grave de lo que sugiere su gráfico de acciones. Las acciones de Intel se están negociando apenas por encima del valor en libros, una valoración que generalmente está reservada para empresas al borde de la bancarrota. Pero Intel no es nada de eso. Todavía es un fabricante líder de procesadores de sistemas de servidores y PC, sin mencionar su respetable línea Gaudi de aceleradores de IA. Y en los próximos cuatro o cinco años, su cambio de estrategia debería resultar en un negocio de fundición de chips de clase mundial ubicado principalmente en suelo estadounidense.

Esa es una posición prometedora. Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM) es el líder mundial en esta industria hoy en día. Su acción está valorada en casi 8 veces su enorme valor en libros. No estoy diciendo que Intel igualará esa proporción de valoración en unos años, pero ciertamente merece una cifra más alta que la proporción de saldo en liquidación que está recibiendo en la actualidad.

Sí, muchas cosas deberán salir bien a medida que Intel explore una estrategia muy diferente. Gran parte del éxito futuro de la empresa depende de encontrar el CEO adecuado para el acelerado giro estratégico en curso. Dicho esto, una leyenda de la industria del calibre de Intel no debería tener problemas para encontrar talento gerencial de primer nivel. ¿Quién no querría ser conocido como el líder que cambió la fortuna de Intel y creó una fábrica de chips estadounidense incomparable?

Así que Intel es una apuesta arriesgada, pero estoy contento de hacerla a este precio de acciones tan bajo. De hecho, compré más acciones de Intel hace un par de semanas y todavía estoy interesado en adquirir algunas más.

¿Alguna vez has sentido que te perdiste la oportunidad de comprar las acciones más exitosas? Entonces querrás escuchar esto.

En raras ocasiones, nuestro equipo de analistas expertos emite una recomendación de acciones “Double Down” para empresas que creen que están a punto de explotar. Si te preocupa que ya hayas perdido tu oportunidad de invertir, ahora es el mejor momento para comprar antes de que sea demasiado tarde. Y los números hablan por sí mismos:

Nvidia: si hubieras invertido $1,000 cuando duplicamos en 2009, ¡tendrías $360,040!*

Apple: si hubieras invertido $1,000 cuando duplicamos en 2008, ¡tendrías $46,374!*

Netflix: si hubieras invertido $1,000 cuando duplicamos en 2004, ¡tendrías $570,894!*

En este momento, estamos emitiendo alertas de “Double Down” para tres empresas increíbles, y puede que no haya otra oportunidad como esta en mucho tiempo.

Obtén más información »

*Rendimientos de Stock Advisor hasta el 3 de febrero de 2025

Anders Bylund tiene posiciones en Intel, Micron Technology y Nvidia. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Advanced Micro Devices, Intel, Nvidia y Taiwan Semiconductor Manufacturing. The Motley Fool recomienda las siguientes opciones: cortas de febrero de 2025 $27 calls en Intel. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

2 Principales Acciones Tecnológicas para Comprar en 2025 fue publicado originalmente por The Motley Fool