2 Principales Acciones de Inteligencia Artificial para Comprar en Enero

La inteligencia artificial (IA) ha creado enormes oportunidades para las empresas de tecnología, ya que la utilizan para ofrecer nuevos productos y servicios. Goldman Sachs estima que las empresas invertirán $1 billón en inversiones en IA generativa en los próximos años en sus esfuerzos por mantenerse al día unas con otras.

Todo ese gasto impulsará a algunas de las principales empresas de IA del mundo, acelerando su crecimiento en un impulso que podría durar muchos más años. Pero ¿cuáles serían las mejores para invertir ahora que el mercado de IA toma forma? Aquí hay dos acciones de IA que deberían estar entre tus principales contendientes.

Broadcom (NASDAQ: AVGO) es un importante jugador en el mercado de IA gracias a sus circuitos integrados específicos de aplicación (ASIC), muchos de los cuales se están utilizando ahora en la infraestructura de centros de datos de IA. A medida que las empresas expanden los modelos de IA, necesitan centros de datos capaces de manejar un procesamiento cada vez más sofisticado. Gigantes tecnológicos como Alphabet y Meta ya confían en el hardware de Broadcom para ayudar a proporcionar la potencia de procesamiento que sus software de IA demandan.

Tanto las ventas como los beneficios de Broadcom ya se están beneficiando de esta creciente demanda de chips avanzados para centros de datos. Sus ventas aumentaron un 44% en su año fiscal 2024 a $51.5 mil millones, y su ingreso neto no-GAAP aumentó un 29% a $23.7 mil millones. Más específicamente, los ingresos de IA de la empresa aumentaron un 220% a más de $12 mil millones.

Es probable que Broadcom tenga más crecimiento por delante a medida que aumenten las necesidades de las empresas de procesadores de IA. Por ejemplo, en octubre, Broadcom supuestamente comenzó a trabajar en el diseño de un chip de IA para el creador de ChatGPT, Open AI. Y el equipo directivo de Broadcom dijo en la última llamada de ganancias que, según los planes que ya han establecido sus grandes clientes, para 2027 tendrán un mercado direccional de mercado de aproximadamente $60 a $90 mil millones para sus aceleradores de IA personalizados y hardware de redes.

Actualmente, Broadcom cotiza a un precio/ingresos adelantado de 38.1, que es bastante caro en comparación con el precio/ingresos adelantado del S&P 500 de 23.8. Pero con Broadcom ya beneficiándose de la demanda de IA y con más gastos en camino, es probable que aún tenga más potencial de crecimiento.

Otro enfoque que puedes tomar para invertir en la tendencia de IA es comprar acciones de Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM), también conocido como TSCM, que fabrica aproximadamente el 90% de los chips más avanzados del mundo.

Esa dominancia ha llevado a un crecimiento significativo para la empresa recientemente. En el tercer trimestre, sus ventas aumentaron un 39% a $23.5 mil millones y las ganancias aumentaron un 54% a $1.94 por depósito American Depositary Receipt (ADR). Muchas de las empresas tecnológicas más importantes están utilizando la fabricación avanzada de TSMC para fabricar los mejores procesadores de IA posibles, aprovechando su capacidad para producir chips de nodo de proceso de 3 nanómetros (nm) – y su comercialización planeada de chips de nodo de proceso de 2nm en 2025.

Si tienes dudas sobre invertir en un fabricante de chips de IA en lugar de un fabricante de software de IA, considera que el CEO de Nvidia, Jensen Huang, quien también tiene mucho en juego en el juego de la IA, estima que las empresas de tecnología gastarán $2 billones en los próximos cinco años para construir centros de datos de IA. Incluso si solo se acercan relativamente a esa estimación, la IA representa una enorme oportunidad para TSCM en los próximos años.

Taiwan Semiconductor cotiza actualmente a un precio/ingresos adelantado de solo 22.8, que es mucho más barato que muchos de los pares de la empresa en el campo de la IA y también más bajo que el ratio promedio del S&P 500. Entre el precio relativamente barato de las acciones de TSMC y su posición líder en la fabricación de chips de IA, agregar sus acciones a tu cartera ahora y mantenerlas a largo plazo podría resultar ser una jugada inteligente.

Randi Zuckerberg, ex directora de desarrollo de mercado y portavoz de Facebook y hermana del CEO de Meta Platforms Mark Zuckerberg, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Suzanne Frey, ejecutiva de Alphabet, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Chris Neiger no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Alphabet, Goldman Sachs Group, Meta Platforms, Nvidia y Taiwan Semiconductor Manufacturing. The Motley Fool recomienda Broadcom. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

2 Principales Acciones de Inteligencia Artificial para Comprar en Enero fue publicado originalmente por The Motley Fool