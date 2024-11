2 Principales Acciones de Inteligencia Artificial (IA) para Comprar Ahora mismo.

El mercado alcista en Wall Street persiste, ayudado por acciones como Nvidia y Microsoft, que están registrando resultados tremendos gracias al auge de la inteligencia artificial (IA). Saber cuándo invertir con el mercado cerca de sus máximos históricos es difícil. Muchas personas creen que el mercado alcista continuará con una próxima administración percibida como favorable para los negocios e inversiones de Big Tech en IA. Se espera que estas empresas inviertan $250 mil millones en gastos de capital el próximo año. Y, como se muestra a continuación, los ingresos de la IA podrían superar los $820 mil millones para el año 2030.

Esto no significa que las acciones seguirán subiendo; siempre hay riesgos. Discutiré estrategias de compra en un mercado alcista a continuación. Pero primero, aquí hay dos compañías muy diferentes que podrían ofrecer excelentes retornos a largo plazo.

El número de centros de datos hiperscale (de más de 100,000 pies cuadrados) superó los 1,000 este año, y la predicción es que al menos 120 se pondrán en funcionamiento anualmente en el futuro previsible. Estos centros masivos, algunos de más de 1 millón de pies cuadrados, necesitan infraestructura como servidores. Dell (NYSE: DELL) es líder en el mercado en esta área. El Grupo de Soluciones de Infraestructura de Dell registró ingresos récord el último trimestre, $11.6 mil millones, con un crecimiento del 38%. Las ventas totales de la compañía aumentaron 9% a $25 mil millones para el trimestre.

Dell cree que su mercado potencial en IA será de $124 mil millones y su mercado total de infraestructura de $265 mil millones para el 2027. Los recientes acontecimientos en su competidor Super Micro Computer probablemente signifiquen que Dell capturará aún más de este mercado de lo esperado anteriormente. Supermicro está sufriendo las consecuencias de un informe corto, la presentación tardía de informes financieros y la renuncia de sus auditores. Sus luchas públicas beneficiarán a su competencia. Como evidencia, los analistas han estado ocupados elevando sus objetivos de precio de Dell este mes.

Wells Fargo elevó su objetivo de $140 a $160 por acción, mientras que Morgan Stanley elevó su objetivo de $136 a $154. Los objetivos están entre un 7% y un 11% por encima del precio actual; sin embargo, si Dell continúa dominando el mercado de servidores, es probable que los analistas los vuelvan a subir. Los accionistas también se benefician de un programa de dividendos y recompra de acciones que devolvió $1 mil millones combinados el último trimestre. Dell espera aumentar su dividendo en un 10% anual al menos hasta el año fiscal 2028. La oportunidad de IA, las luchas de los competidores y los crecientes objetivos de precios hacen de Dell una acción tentadora de poseer durante los próximos años.

Pasando de una compañía que suministra centros de datos a una que los construye, encontramos a Amazon (NASDAQ: AMZN). Por ejemplo, ha comenzado la construcción de un centro de datos de $11 mil millones de Amazon en Indiana. Estos centros son clave para aumentar la capacidad de procesamiento y almacenamiento de Amazon Web Services (AWS).

Algunas personas todavía piensan en Amazon como una empresa de productos, pero AWS es el motor principal del éxito de Amazon. El segmento representó el 60% de los $60.5 mil millones en ingresos operativos de Amazon en los últimos 12 meses. Registró un margen operativo extremadamente impresionante del 38% el último trimestre en comparación con el 5% de los otros dos segmentos combinados.

Como se muestra a continuación, el flujo de efectivo operativo de Amazon explotó con mucha ayuda de AWS.

AMZN Cash from Operations (TTM) datos de YCharts

Las acciones de Amazon cotizan por debajo de sus promedios de cinco años en función de las ventas, el flujo de efectivo operativo por acción y las ganancias, una rareza en el mercado actual de máximos históricos.

Entonces, ¿cuál es la mejor manera de invertir en un mercado alcista desenfrenado? Invertir en la cima de un mercado es arriesgado, pero es importante no intentar sincronizar el mercado. Solo porque los principales índices estén cerca de máximos históricos no significa que no puedan subir más. Aquí hay dos estrategias para mitigar el riesgo.

Primero, considera el promedio del costo en dólares: acumular acciones durante varios meses. Esto te permite aprovechar las caídas en el precio de las acciones y limitar el riesgo de comprar en la cima del mercado. O considera una estrategia de “comprar la caída”. El mercado experimenta con frecuencia correcciones (caídas mayores al 10%); sin embargo, no hemos experimentado ninguna en 2024, aunque hubo una en 2023, cuatro en 2022 y cinco en 2020. Como decidas invertir, considera Dell y Amazon para tener una parte del mercado de IA.

