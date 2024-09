2% menos desde junio, la historia dice que las acciones de inteligencia artificial harán esto a continuación

Para muchos inversores, Nvidia (NASDAQ: NVDA) ha surgido como la acción quintesencial de inteligencia artificial (IA). Esto se debe a que las unidades de procesamiento de gráficos (GPU) de la compañía son el estándar de la industria para acelerar tareas complejas en centros de datos, como el entrenamiento de modelos de aprendizaje automático y la ejecución de aplicaciones de IA.

Las acciones de Nvidia han aumentado un 780% desde que la aplicación de IA generativa ChatGPT se volvió viral a finales de 2022. Ese evento desencadenó una ola de gasto en infraestructura de IA que aún está ganando impulso, y Nvidia ha sido uno de los mayores beneficiarios. A su vez, la acción se ha convertido en un componente clave del mercado de IA.

Nvidia restableció su elevado precio en junio al llevar a cabo un desdoblamiento de acciones de 10 a 1. Desde entonces, las acciones han caído aproximadamente un 2%, pero la historia indica que las acciones de Nvidia podrían tener más espacio para caer.

Las acciones de empresas con desdoblamientos suelen superar al S&P 500

Por lo general, las empresas realizan desdoblamientos de acciones después de una apreciación sustancial del precio de las acciones, lo cual sugiere perspectivas de crecimiento convincentes y una ventaja competitiva. Las empresas que poseen esas cualidades tienden a generar rendimientos superiores para los accionistas.

De hecho, Bank of America revisó datos desde 1980 y encontró una correlación. Las empresas que dividieron sus acciones tuvieron un rendimiento promedio del 25.4% durante los 12 meses posteriores al anuncio del desdoblamiento. En comparación, el S&P 500 tuvo un rendimiento promedio del 11.9% durante el mismo período.

Esto es lo que podría significar: Nvidia anunció su último desdoblamiento de acciones después del cierre del mercado el 22 de mayo de 2024. Las acciones se negociaban a un precio ajustado por el desdoblamiento de $95 por acción. La historia dice que su precio de la acción aumentará un 25.4% a $119 para mayo de 2025. Pero las acciones ya se negocian a $119 por acción, lo que deja un margen nulo de potencial al alza (o a la baja) en los próximos ocho meses.

Nvidia ha tenido un desempeño pobre después de los desdoblamientos anteriores

También podemos hacer predicciones sobre el desempeño futuro de Nvidia al revisar datos específicos de la empresa. Por ejemplo, el fabricante de chips completó cinco desdoblamientos de acciones antes del más reciente. La tabla a continuación muestra cómo se desempeñaron las acciones durante los 12 y 24 meses siguientes a esos cinco desdoblamientos.

Fecha del Desdoblamiento

Rendimiento a 12 Meses

Rendimiento a 24 Meses

Junio de 2000

28%

(52%)

Septiembre de 2001

(72%)

(49%)

Abril de 2006

1%

(6%)

Septiembre de 2007

(70%)

(53%)

Julio de 2021

(4%)

145%

Promedio

(23%)

(3%)

Fuente de datos: YCharts.

Como se muestra arriba, Nvidia generalmente ha tenido un mal desempeño después de los desdoblamientos de acciones. El precio de sus acciones ha disminuido en un promedio del 23% durante los primeros 12 meses y aún estaba en baja en un promedio del 3% después de 24 meses.

Esto es lo que podría significar: Nvidia completó su desdoblamiento de 10 a 1 después del cierre del mercado el 7 de junio. Las acciones se negociaban a un precio ajustado por el desdoblamiento de $121 por acción. La historia dice que su precio de las acciones caerá un 23% a $93 para junio de 2025. Las acciones actualmente se negocian a $119 por acción, por lo que la baja implícita es del 22% en los próximos nueve meses.

Dicho esto, el rendimiento pasado nunca garantiza resultados futuros. Además, la mayoría de los desdoblamientos de acciones enumerados en la tabla tuvieron lugar dentro de los 12 meses de una recesión, por lo que Nvidia tenía pocas posibilidades de obtener rendimientos positivos. En el futuro, si Nvidia es una buena inversión dependerá de su desempeño financiero y de cuánto estén dispuestos a pagar los inversores para poseer acciones de la empresa.

Nvidia es el líder del mercado en chips de inteligencia artificial

Nvidia domina el mercado de las GPU de centros de datos, chips utilizados para acelerar cargas de trabajo como aplicaciones de IA. La compañía representó el 98% de los envíos de GPU de centros de datos en 2023, prácticamente sin cambios respecto al año anterior, y esas GPU representan más del 80% de los chips de IA.

Hay dos razones para esa dominancia. En primer lugar, Nvidia diseña las GPU más potentes que el dinero puede comprar, y el rápido desarrollo de productos mantiene sus GPU en la vanguardia en cuanto a rendimiento. En segundo lugar, Nvidia complementa sus chips con un sólido ecosistema de bibliotecas de software y herramientas para desarrolladores llamado CUDA. La plataforma CUDA simplifica la creación de aplicaciones aceleradas por GPU.

Según Grand View Research, las ventas de procesadores gráficos se proyectan que crecerán a una tasa anual del 27% hasta 2030, impulsadas por la proliferación del aprendizaje automático y la IA. Las ventas de Nvidia deberían aumentar a un ritmo similar, más o menos algunos puntos porcentuales. Sin embargo, las ganancias pueden crecer un poco más rápido debido a recompras de acciones y posibles expansiones de márgenes impulsadas por el poder de fijación de precios.

Wall Street pronostica que las ganancias ajustadas aumentarán un 35% anualmente hasta el año fiscal 2027 (que termina en enero de 2027). Ese consenso hace que la valoración actual de 54 veces las ganancias parezca tolerable. Los inversores deberían considerar comprar una pequeña posición en las acciones de Nvidia hoy, siempre que estén cómodos con la volatilidad y dispuestos a mantener sus acciones durante al menos tres a cinco años.

Bank of America es un socio publicitario de The Ascent, una empresa de Motley Fool. Trevor Jennewine tiene posiciones en Nvidia. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda a Bank of America y Nvidia. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

Actualización del Desdoblamiento de Acciones de Nvidia: Baja un 2% desde junio, la historia dice que las acciones de IA harán esto a continuación fue publicado originalmente por The Motley Fool