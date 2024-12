2 Inversiones de Servicios Públicos de Alto Rendimiento para Comprar Ahora mismo

El sector de servicios públicos se recuperó fuertemente en 2024, con el rendimiento promedio de las acciones de servicios públicos cayendo de alrededor del 3.6% a la tasa actual de alrededor del 2.8%. Aunque eso sigue siendo mejor que el 1.2% que obtendría del índice S&P 500, puedes obtener mucho más.

Por ejemplo, incluso después de un rally, Black Hills Corporation (NYSE: BKH) aún rinde aproximadamente un 4%. Y Brookfield Renewable (NYSE: BEP) (NYSE: BEPC) rinde hasta un 5.6%. Aquí te explicamos por qué cada una es una compra obvia para los inversores en busca de ingresos.

Cuando se trata de servicios públicos, Black Hills es tan tradicional como pueden ser. La empresa opera servicios públicos regulados de gas natural y electricidad, atendiendo a 1.3 millones de clientes en partes de Arkansas, Colorado, Iowa, Kansas, Montana, Nebraska, Dakota del Sur y Wyoming.

El gran objetivo es simplemente proporcionar energía confiable, nada más. Bueno, quizás además de recompensar a los inversores con un crecimiento de dividendos confiable, señalando que Black Hills es un Rey de Dividendos con más de cinco décadas de aumentos anuales de dividendos en su historial.

Además de ser uno de los pocos servicios públicos que han alcanzado el estatus de Rey de Dividendos, hay varias cosas que me gustan de Black Hills. Por ejemplo, las regiones en las que opera están experimentando un crecimiento de la población que es aproximadamente tres veces más rápido que el crecimiento de la población en general en los Estados Unidos.

Más clientes representan una doble ventaja, ya que significan más ingresos pero también ayudan a respaldar las solicitudes de más gastos de capital. Como servicio público regulado, Black Hills debe solicitar la aprobación del gobierno para sus tarifas y planes de gastos. En este momento, Black Hills tiene un plan de inversión quinquenal por valor de $4.3 mil millones. Eso es bastante grande, dado que la capitalización de mercado de la empresa es de $4.6 mil millones.

La combinación de crecimiento de la población y gastos se espera que ayude a Black Hills a aumentar sus ganancias entre un 4% y un 6% al año en el futuro previsible. Es probable que el crecimiento del dividendo se mantenga en línea con el crecimiento de las ganancias con el tiempo. Por lo tanto, obtienes un rendimiento de dividendos históricamente alto del 4% y obtienes aproximadamente un 5% de crecimiento de dividendos, lo que combinado sugiere un rendimiento total de alrededor del 9%. No está mal para un pequeño e aburrido servicio público.

La próxima inversión no es técnicamente un servicio público, aunque genera y vende electricidad. Brookfield Renewable es uno de los mayores propietarios y operadores de energía limpia del mundo, vendiendo energía a compañías y servicios públicos bajo contratos a largo plazo.

Es un poco único en el sentido de que los inversores pueden comprar una clase de participación en sociedad con un rendimiento del 5.6% o una clase de participación corporativa con un rendimiento del 4.6%. Representan la misma entidad; la diferencia de rendimiento está relacionada con la demanda de la estructura corporativa (a menudo se prohíbe a los inversores institucionales poseer sociedades).

Brookfield es realmente un lugar central para la inversión en energía limpia. Su cartera incluye energía hidroeléctrica, solar, eólica y nuclear y almacenamiento, y sus operaciones abarcan América del Norte, América del Sur, Europa y Asia.

Lo que es un poco único aquí es que Brookfield Renewable es gestionado por Brookfield Asset Management, un gran administrador de dinero institucional con una larga historia de inversión en activos de infraestructura a escala global. Brookfield Renewable es, básicamente, una forma de invertir junto a Brookfield Asset Management.

Lo que eso significa en términos prácticos es que la cartera de Brookfield Renewable se gestiona activamente. Le gusta comprar activos cuando están baratos, mejorarlos (recapitalizándolos y mejorando sus operaciones) y luego venderlos si puede obtener un buen precio. Luego repite el proceso. Sí, hay construcción desde cero, pero incluso allí, se aplica el mismo enfoque de inversión oportunista. Brookfield Renewable es básicamente lo contrario de Black Hills aburrido.

Dicho esto, los inversores han sido bien recompensados en el frente de dividendos en Brookfield Renewable. La administración tiene como objetivo un crecimiento anual de la distribución del 5% al 9%, con una tasa en las últimas dos décadas de alrededor del 6%. Suma el 6% al rendimiento de dividendos del 5% más o menos, y obtienes aproximadamente un 11%, un poco más alto que el rendimiento a largo plazo que generalmente esperan los inversores del mercado de valores.

Para ser justos, una inversión en Brookfield Renewable probablemente conlleva un poco más de riesgo que un servicio público regulado como Black Hills. Pero dado el cambio continuo hacia la energía limpia, parece que hay una larga pista de crecimiento por delante. En general, el equilibrio riesgo/recompensa parece estar inclinado a favor de los inversores aquí.

Ni Black Hills ni Brookfield Renewable son tan atractivos como lo eran después del rally de servicios públicos. Pero eso no debería disuadirte de mirar estas dos inversiones de alto rendimiento. Siguen siendo atractivas si estás tratando de maximizar los ingresos que genera tu cartera hoy y te gustaría beneficiarte del crecimiento de dividendos a lo largo del tiempo.

Reuben Gregg Brewer tiene posiciones en Black Hills y Brookfield Renewable Partners. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Brookfield Asset Management. The Motley Fool recomienda Brookfield Renewable y Brookfield Renewable Partners. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

2 Inversiones de Servicios Públicos de Alto Rendimiento Fáciles de Comprar Ahora fue publicado originalmente por The Motley Fool