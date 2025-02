2 Impresionantes Acciones de Dividendos del S&P 500 con Descuentos del 40% al 70% para Comprar y Mantener por Siempre

A todos los inversores les encantan sus dividendos, pero simplemente mirar el rendimiento de dividendos de una acción puede resultar engañoso. Después de todo, una acción con un rendimiento alto podría sugerir que se avecina un recorte del dividendo, que el negocio puede estar en declive, o que existen otros riesgos, como una alta deuda. Sin embargo, a veces, las grandes caídas en las acciones de dividendos pueden convertirse en oportunidades masivas de generación de ingresos si el negocio se recupera y continúa aumentando su pago a largo plazo.

Las siguientes acciones de dividendos golpeadas, que han caído entre un 40% y un 70% desde sus máximos, están sufriendo los efectos secundarios de la pandemia y el aumento de las tasas de interés. Sin embargo, los vientos en contra de la inflación podrían estar amainando. Además, cada empresa recientemente trajo de vuelta a un ex CEO exitoso de su retiro para ayudar a dirigir sus recuperaciones. Por lo tanto, ambas podrían ser enormes oportunidades de ingresos.

A primera vista, Dollar General (NYSE: DG) parecería ser una acción resiliente. La empresa es el minorista más grande de EE. UU. en términos de número de tiendas, con más de 20,500 tiendas de formato pequeño que venden productos básicos a bajo precio en pueblos pequeños de Estados Unidos. Eso parece ser un negocio que podría resistir tiempos difíciles.

Sin embargo, el período post-pandémico ha sido desafiante. Después de que los cheques de estímulo de la era COVID-19 se agotaron y la inflación aumentó, los consumidores principales de Dollar General sintieron una presión financiera aguda. Esto llevó a un gran aumento en los robos en las tiendas, o “menguante”, que ha mermado los márgenes. Es importante destacar que el 60% de las ventas de Dollar General provienen de hogares que ganan menos de $30,000 al año, y el 80% de sus tiendas están en comunidades con menos de 20,000 habitantes.

Como resultado, el crecimiento de los ingresos se ha desacelerado, y las ganancias han caído de casi $11 en lo más alto de la pandemia a solo $6.07 en los últimos 12 meses. Las acciones están más de un 71% por debajo de sus máximos de 2022.

Aun así, esos $6.07 cubren el dividendo de $2.36 de la empresa casi tres veces, con un rendimiento del 3.15% a este precio de la acción. Las acciones se cotizan a solo 12.5 veces las ganancias en lo que podría ser un número de ganancias cíclicas, bajo.

Con esa baja valoración, no se necesitaría mucho para que la acción vuelva a funcionar. Mientras tanto, las cosas están empezando a mejorar. Todd Vasos, quien fue CEO durante el ascenso de Dollar General desde 2015 hasta 2022, regresó como CEO en octubre de 2023 para darle la vuelta a la empresa. Aunque ha sido lento, las ventas en tiendas comparables ahora son positivas, un 1.3% en el último trimestre (finalizado el 1 de noviembre).

Vasos parece estar implementando una estrategia de volver a lo básico, tomando medidas para limitar la merma a través de la capacitación y otras medidas, y persiguiendo una estrategia modesta de expansión de tiendas. La administración proyecta la apertura de 575 nuevas tiendas en 2025, que es una expansión sólida pero pequeña sobre la base de las 20,500 tiendas de la compañía. En cambio, Vasos se está apoyando en 2,000 remodelaciones completas de tiendas antiguas y 2,250 remodelaciones incrementales de tiendas más nuevas para elevar la experiencia del cliente.

Aunque Dollar General afirma tener espacio para otras 12,000 tiendas en EE. UU., es probablemente algo bueno que Vasos se esté concentrando en actualizar las tiendas más antiguas para impulsar las ventas y los beneficios en tiendas comparables. Obtener más apalancamiento en cada tienda será clave para este esfuerzo de recuperación y proporcionaría más beneficios para impulsar la expansión de unidades con el tiempo.

El gigante de los microcontroladores Microchip Technology (NASDAQ: MCHP) ha sido un ganador a largo plazo en el espacio de los semiconductores, pero recientemente ha caído fuertemente en medio de una grave desaceleración de los chips para autos e industriales. Aunque las acciones han subido alrededor del 20% desde su último mínimo, siguen estando un 42% por debajo de los máximos históricos. A medida que las acciones caían el año pasado, el rendimiento de dividendos de Microchip ha subido al 3.15%.

La situación del CEO de Microchip refleja la de Dollar General. El CEO de toda la vida, Steve Sanghi, que se convirtió en CEO de Microchip en 1991 y lo convirtió en el gigante que es hoy, se retiró en 2021. Sin embargo, después de la desaceleración post-pandémica, se le pidió a Sanghi que regresara al puesto de CEO y retomó el timón en noviembre de 2024.

Los chips de microcontroladores y analógicos de Microchip estaban en una demanda ultra alta en la era post-pandémica, cuando todos estaban comprando casas, electrodomésticos y autos. Esto permitió a Microchip subir los precios y hacer que los clientes se comprometieran a comprar productos con un año o más de anticipación. Debido a que Microchip mantuvo a los clientes en contratos a largo plazo durante la escasez, sus ventas y ganancias se mantuvieron algo resilientes incluso cuando las tasas de interés comenzaron a subir. Sin embargo, la empresa está pagando por esto ahora, ya que la demanda ha disminuido y sus clientes se han quedado con mucho inventario.

Por lo tanto, las ventas de Microchip han caído completamente, incluso por debajo de donde estaban en 2019, la última gran desaceleración de chips industriales. Esa es una caída muy extrema, ya que las empresas de semiconductores suelen hacer máximos y mínimos más altos en cada ciclo subsiguiente. Esto muestra lo graves que fueron las interrupciones de la era COVID y cómo están afectando a los negocios incluso cinco años después de que la pandemia de COVID azotara el mundo.

Sin embargo, eventualmente comenzará el próximo ciclo alcista. La reciente desaceleración de chips industriales comenzó a mediados de 2022, y todavía estamos atrapados en ella a principios de 2025. Eso es un ciclo bajista de semiconductores muy largo. La mayoría de los principales actores han estado enviando menos productos de los que demanda el mercado final a medida que los clientes agotan su inventario, por lo que incluso si no hay una gran recuperación en los mercados finales, los ingresos de Microchip deberían mejorar desde los niveles actuales.

Mientras tanto, desde su regreso, Sanghi ha emprendido un estudio integral y en profundidad del negocio actual y presentará los hallazgos el 3 de marzo. Con un plan de recuperación articulado, ese evento podría avivar el optimismo en la acción.

