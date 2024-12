2 Gigantes de Energía de Alto Rendimiento para Comprar Ahora por Menos de $500

Si hay algo que los inversores pueden esperar al invertir dinero en el sector energético, es volatilidad. El petróleo y el gas natural, como commodities, tienen una larga historia de movimientos de precios rápidos, a menudo dramáticos.

Es por eso que los inversores que observan el sector probablemente deberían considerar quedarse con las empresas más grandes y mejores, lo que generalmente significa gigantes energéticos integrados como Chevron (NYSE: CVX) y TotalEnergies (NYSE: TTE). Aquí está por qué estas dos acciones destacan hoy para los inversores en busca de altos rendimientos.

Hay empresas con rachas más largas de aumentos anuales de dividendos en su haber, pero hay que dar crédito donde es debido. Los 37 aumentos anuales consecutivos de dividendos de Chevron son impresionantes, dada la naturaleza altamente volátil de la industria en la que opera. Las acciones se pueden adquirir por mucho menos de $500 cada una, y el rendimiento del dividendo es muy respetable, del 4.1%. Para comparar, el S&P 500 está rindiendo solo 1.2%, y la acción promedio del sector energético tiene un rendimiento de solo el 3.1%.

Respaldando ese rendimiento superior al promedio hay una empresa energética con una cartera ampliamente diversificada, que abarca los segmentos upstream (producción de energía), midstream (tuberías) y downstream (productos químicos y refinación) de la industria. Además, su cartera de activos está distribuida por todo el mundo.

En conjunto, esta diversificación ayuda a suavizar los picos y valles por los que atraviesan los precios de la energía de manera regular. Chevron también tiene uno de los balances más sólidos, con una relación de deuda a capital de 0.17 veces. Eso sería bajo para cualquier empresa, pero importante para darle margen a la administración para asumir apalancamiento para financiar el negocio (y el dividendo) durante los declives de la industria energética.

Chevron no está funcionando al máximo en este momento. Está teniendo problemas para cerrar su adquisición de Hess, que tiene relaciones comerciales con algunos de los principales competidores de Chevron. Y aunque la producción aumentó un 7% interanual en el tercer trimestre de 2024, el retorno sobre el capital empleado (un marcador clave de rendimiento de la industria) cayó ligeramente, y los bajos precios de la energía afectaron los resultados financieros.

Pero eso es normal en la industria energética, señalando que Chevron aumentó un poco el apalancamiento para poder mantener el negocio funcionando como de costumbre. Si la historia sirve de guía, Chevron superará la turbulencia que enfrenta, seguirá recompensando a los inversores con un dividendo en crecimiento y expandirá su negocio con el tiempo.

Si buscas una acción energética de alto rendimiento que pueda sobrellevar los altibajos del sector, Chevron probablemente sea una de las mejores opciones disponibles. Pero ¿qué pasa si estás mirando hacia el futuro y crees que la energía limpia jugará un papel cada vez más importante en el mercado energético global? Chevron no está invirtiendo tanto en este espacio, por lo que puede que no funcione para ti.

TotalEnergies, sin embargo, está invirtiendo en el sector, con su división de energía integrada (donde se encuentran sus inversiones en energía limpia) representando un 10% sustancial del ingreso operativo ajustado del segmento durante los primeros nueve meses de 2024.

No es realmente único que TotalEnergies esté invirtiendo en cosas como la energía solar y eólica. Los pares europeos BP y Shell han estado haciendo lo mismo. Pero ambos redujeron sus dividendos cuando anunciaron su intención de cambiar hacia la energía limpia. Y desde entonces ambos han dado marcha atrás en sus compromisos con la energía limpia en cierto grado.

TotalEnergies no redujo su dividendo y no ha vacilado en su compromiso con la energía limpia. Si acaso, la empresa ha estado acelerando sus planes.

Con alrededor del 90% de los ingresos operativos aún vinculados a los sectores del petróleo y gas, TotalEnergies sigue siendo en gran medida una empresa energética. Pero para los inversores que buscan cubrir un poco sus apuestas energéticas, dado que la energía limpia está desplazando lentamente fuentes de energía más sucias como el petróleo, TotalEnergies es probablemente la mejor opción entre los grandes del petróleo integrados. Y viene con un rendimiento del 5.8%. (Los inversores estadounidenses tendrán que pagar impuestos extranjeros sobre esos ingresos, pero podrán reclamar una parte de vuelta para el 15 de abril.) El precio de la acción de la empresa es incluso más bajo que el de Chevron.

Dada la naturaleza volátil de los precios del petróleo, la mayoría de los inversores no deberían tratar de buscar grandes ganancias en el sector o, peor aún, intentar predecir la dirección que tomarán los precios de las materias primas. Es mucho mejor poseer empresas bien administradas que sean lo suficientemente fuertes como para resistir los altibajos de la industria. Chevron y TotalEnergies han demostrado que pueden hacerlo. Una diferencia clave entre ellos en este momento es que TotalEnergies ofrece un poco de cobertura de energía limpia, si eso es algo en lo que estás interesado.

Reuben Gregg Brewer tiene posiciones en TotalEnergies. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Chevron. The Motley Fool recomienda BP. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

2 Gigantes Energéticos de Alto Rendimiento para Comprar Ahora por Menos de $500 fue publicado originalmente por The Motley Fool