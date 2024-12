2 ETFs de Inteligencia Artificial (IA) para Comprar con Confianza en 2025

La inteligencia artificial (IA) fue el tema dominante en el mercado de valores en 2024. Hubo actuaciones destacadas de ciertas acciones de chips de IA, acciones de software de IA e incluso acciones de energía, ya que los centros de datos hambrientos de energía hicieron que la demanda de electricidad se disparara.

Según Morgan Stanley, solo cuatro de las empresas de tecnología más grandes del mundo podrían gastar un total combinado de $300 mil millones en el desarrollo de IA el próximo año. Como resultado, es probable que siga siendo la historia principal en el mercado de valores a lo largo de 2025.

Pero elegir a los ganadores y perdedores individuales no será fácil. La acción de Advanced Micro Devices subió un 50% en los primeros meses de 2024, sin embargo, está en camino de terminar el año con una caída del 10%. Predecir esa secuencia de eventos habría sido imposible hace 12 meses, especialmente porque AMD es ahora un proveedor líder de chips de IA.

Por lo tanto, la mayoría de los inversores podrían estar mejor comprando fondos cotizados en bolsa (ETF) centrados en IA en su lugar, que pueden ofrecer exposición diversificada a esta revolución tecnológica.

Es común que los ETF tengan cientos o incluso miles de acciones individuales, pero dado que la industria de IA todavía está en sus primeras etapas, la mayoría de los ETF en este espacio solo tienen unas pocas docenas de nombres. Como resultado, están altamente concentrados, y los inversores solo deberían comprarlos como parte de una cartera equilibrada de otros fondos y acciones individuales.

Dicho esto, los inversores deberían buscar ETF de IA con una exposición diversa a la industria. En otras palabras, un buen ETF mantendrá acciones en empresas de hardware de IA como Nvidia, empresas de software de IA como Microsoft e incluso empresas que implementan IA en sus negocios tradicionales, como Meta Platforms o ServiceNow.

Aunque es probable que la IA genere una cantidad significativa de valor, las anteriores oleadas tecnológicas (como Internet) nos han enseñado que la volatilidad es parte del camino: algunas empresas tendrán un gran éxito, mientras que otras fracasarán por completo. Al poseer una parte de cada segmento de IA, los inversores pueden maximizar sus posibilidades de generar retornos positivos de manera constante.

Aquí te explicamos por qué el ETF Roundhill Generative AI and Technology (NYSEMKT: CHAT) y el ETF iShares Future AI and Technology (NYSEMKT: ARTY) podrían ser dos de los mejores ETF de IA que los inversores pueden llevar al nuevo año.

Este es un fondo de IA fundamental, ya que su único objetivo es invertir en empresas que desarrollan la infraestructura, plataformas y software que impulsan hacia adelante la revolución de la IA.

El ETF solo tiene 50 acciones, y es relativamente top-heavy porque sus cinco posiciones más grandes representan el 26,6% del valor total de su cartera:

Acción Weighting del Portafolio del ETF Roundhill

1. Nvidia 7.69%

2. Alphabet 5.75%

3. Microsoft 5.34%

4. Meta Platforms 4.16%

5. Taiwan Semiconductor Manufacturing 3.67%

Fuente de datos: Inversiones de Roundhill. Los pesos de la cartera son precisos a partir del 23 de diciembre de 2024 y están sujetos a cambios.

Ese grupo de cinco acciones es diversificado por sí mismo. Nvidia y Taiwan Semi cubren el lado del hardware de IA, Alphabet y Microsoft están apostando fuerte en el software de IA, y Meta está integrando la IA en sus redes sociales de Facebook e Instagram.

Fuera de sus cinco principales posiciones, el ETF Roundhill posee varias otras acciones populares de IA como Palantir Technologies, Oracle y Apple. También tiene pequeñas posiciones en Vistra Energy y Constellation Energy, que han firmado importantes acuerdos con empresas tecnológicas para suministrar electricidad a sus centros de datos de IA.

El fondo se estableció solo en 2023, así que no tiene un historial de rendimiento muy largo para que los inversores lo analicen. Sin embargo, ha generado un rendimiento impresionante del 38% en 2024, superando tanto al S&P 500, que sube un 24%, como al Nasdaq-100, que sube un 31%.

El ETF tiene una ratio de gastos del 0,75%, que es la proporción del fondo deducida cada año para cubrir los costos de gestión. Eso es relativamente alto, incluso para un fondo muy especializado. La mayoría de los ETF de bajo costo emitidos por Vanguard tienen ratios de gastos de menos del 0,1%, e incluso el ETF de iShares (del que hablaré a continuación) tiene una ratio de gastos de solo el 0,47%.

Esa podría ser la única desventaja de poseer el ETF de Roundhill. Sin embargo, ciertamente compensó su alto costo en 2024 gracias a su increíble rendimiento, y ese podría ser el caso nuevamente en 2025 si las acciones de IA siguen en alza.

El ETF de iShares se estableció en 2018 con un enfoque en robótica e IA, pero cambió su nombre y su objetivo en agosto de 2024. Ahora tiene como objetivo invertir en la cadena de valor completa de empresas en la carrera de la IA, incluyendo aquellas que construyen infraestructura de IA, desarrollan IA generativa, proporcionan servicios de IA, y más.

Al igual que el ETF de Roundhill, este fondo también tiene solo 50 acciones. Sus cinco principales posiciones representan el 23,4% del valor total de su cartera, y cada una de ellas opera en el segmento de hardware de IA:

Acción Weighting del Portafolio del ETF de iShares

1. Broadcom 5.69%

2. Arista Networks 4.73%

3. Nvidia 4.50%

4. Advanced Micro Devices 4.29%

5. Vertiv Holdings 4.19%

Fuente de datos: iShares. Los pesos de la cartera son precisos a partir del 23 de diciembre de 2024 y están sujetos a cambios.

Broadcom y Arista Networks suministran equipos de redes de centros de datos, lo que ayuda a los operadores a optimizar su infraestructura. Sin embargo, Broadcom también fabrica aceleradores de IA, que son chips personalizados de centros de datos que algunas gigantes tecnológicas están utilizando como alternativa a las unidades de procesamiento gráfico (GPU) de Nvidia.

Advanced Micro Devices, por otro lado, es un competidor directo de Nvidia en el mercado de GPU de centros de datos. Además, es un proveedor líder de chips de IA para computadoras personales, lo que podría ser un importante motor de crecimiento para la empresa en los próximos años a medida que más cargas de trabajo de IA se procesen en el dispositivo.

El ETF de iShares está un poco más diversificado si miras más allá de sus cinco principales posiciones. Tiene una participación en muchos de los favoritos de IA como Palantir, Amazon, Alphabet, Microsoft y Meta Platforms.

Dado que el ETF de iShares reestructuró su cartera solo el 12 de agosto de este año, su historial de rendimiento es extremadamente corto. Sin embargo, ha subido un 24% desde entonces, que es casi el doble de la ganancia entregada por el S&P 500 en el mismo período de tiempo. Sin embargo, un período de cuatro meses no es suficiente para sacar conclusiones reales.

De todas formas, este parece ser un gran ETF para comprar en 2025 basado en la calidad de su cartera; si la IA sigue siendo el tema dominante en el mercado de valores el próximo año, debería tener un buen rendimiento.

Dos ETF de Inteligencia Artificial (IA) para Comprar con Confianza en 2025 fue publicado originalmente por The Motley Fool