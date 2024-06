2 consejos inusuales para obtener la mayor cantidad de nutrientes de los alimentos que aumentan la inmunidad

Los expertos dicen que debes tratar de fortalecer tu sistema inmunológico sin importar la temporada, y la dieta es una forma importante de lograrlo.

La salud intestinal puede contribuir al estado de tu sistema inmunológico, Kim Shapira, una dietista y terapeuta nutricional, le dice a CNBC Make It.

Shapira recomienda estas “formas rápidas de reparar tu intestino” y potenciar tu inmunidad:

Comer alimentos ricos en omega-3 como semillas de lino, semillas de chía, semillas de cáñamo y pescado grasoIncluir porciones diversas de frutas y verduras en tu dietaTomar un probiótico de buena calidadAñadir alimentos fermentados a tus comidasOptar por alimentos ricos en antioxidantes como la vitamina A, C, D, E y K (incluyendo setas, semillas, espárragos, bayas o naranjas)Apuntar a comer cereales integrales ricos en fibra

Pero Shapira señala que no solo se trata de lo que comes sino también de cómo lo comes. Aquí tienes dos consejos que tiene para obtener la mayor cantidad de nutrientes de los alimentos que consumes.

2 consejos poco comunes para obtener la mayor cantidad de nutrientes de los alimentos que potencian la inmunidad

1. Oler tu comida primero

“Una cosa que recomiendo encarecidamente es que huelas tu comida antes de empezar a comerla”, dice Shapira.

Oler tu comida hace que se forme saliva en tu boca, lo cual es una señal para tu cuerpo de que es hora de digerir, agrega.

“Si estás comiendo y no estás generando esa saliva, estás perdiendo valiosas enzimas digestivas, y no podrás obtener toda la nutrición de los alimentos que estás consumiendo”, dice Shapira.

Esto es cierto incluso cuando estás comiendo alimentos con alto valor nutricional, señala.

2. Masticar tu comida más tiempo de lo que piensas que necesitas

“Lo siguiente que recomiendo encarecidamente es masticar tu comida más tiempo de lo que crees necesario”, dice Shapira.

“Nuestros dientes son nuestra primera forma de digestión mecánica. Es cómo descomponemos los alimentos y las fibras en los alimentos para poder obtener la nutrición desde adentro”.

Cuando tragas la comida, básicamente debería estar en estado líquido, agrega.

Cuando no masticas tu comida el tiempo suficiente, o evitas masticar por completo, “en realidad estás perdiendo toda la nutrición dentro de los alimentos”, dice Shapira.

¿Quieres ser un comunicador exitoso y seguro? Realiza el nuevo curso en línea de CNBC “Conviértete en un Comunicador Efectivo: Domina la Oratoria”. Te enseñaremos a hablar de forma clara y segura, a controlar tus nervios, qué decir y qué no decir, y técnicas de lenguaje corporal para causar una gran primera impresión. ¡Regístrate hoy y usa el código EARLYBIRD para obtener un descuento introductorio del 30% hasta el 10 de julio de 2024!

Además, suscríbete al boletín de CNBC Make It para recibir consejos y trucos para tener éxito en el trabajo, con el dinero y en la vida.