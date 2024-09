2 Acciones Tecnológicas Con Más Potencial Que Cualquier Criptomoneda

Es difícil superar el potencial de crecimiento de las criptomonedas. La fundadora de Ark Invest, Cathie Wood, por ejemplo, cree que Bitcoin tiene un potencial alcista a largo plazo de más del 2.000%. Sin embargo, algunas acciones tienen tanto espacio para crecer como las criptomonedas. Si estás buscando maximizar tu potencial alcista, estas dos acciones son para ti.

Esta acción de inteligencia artificial ha sido un cohete

Ninguna lista de acciones con un gran potencial alcista estaría completa sin mencionar a Nvidia (NASDAQ: NVDA). Pocos inversiones han subido tan rápidamente como el fabricante de chips. Una inversión de $1,000 hecha hace cinco años ya valdría más de $26,000. Sin embargo, los analistas de Wall Street aún creen que hay más del 30% de ganancias por venir en los próximos 12 meses. Dado que la capitalización de mercado de Nvidia es ahora de alrededor de $2.6 billones, puede ser difícil imaginar cómo entregará mayores ganancias en el corto plazo. Pero hay varias razones para ser optimista.

El mismo catalizador que ha hecho que la acción de Nvidia se dispare no solo estará presente durante las próximas décadas, sino que debería fortalecerse significativamente con el tiempo. En muchos sentidos, la historia de Nvidia aún está en sus primeras etapas. Esto se debe a que la mayor fuente de crecimiento de la empresa es el rápido aumento de las tecnologías de inteligencia artificial que dependen de sus unidades de procesamiento de gráficos (GPUs) de alta gama para funcionar.

Han pasado los días en que la situación financiera de Nvidia estaba dictada por los juegos y pequeños casos de uso. Hoy en día, hay una carrera armamentística por los componentes que permiten la investigación e innovación en inteligencia artificial, y Nvidia tiene los productos que todos quieren.

Según estimaciones de BIS Research, el gasto de la industria de inteligencia artificial en semiconductores totalizó alrededor de $15 mil millones el año pasado. Pero el gasto ya ha aumentado drásticamente en 2024, proporcionando un viento de cola que ha más que duplicado los ingresos de Nvidia en los últimos 12 meses.

Se espera que el gasto aumente en casi un 32% en los próximos años, con muchas más perspectivas de crecimiento más allá de eso. Nvidia tiene una participación de mercado estimada del 90% en GPUs de inteligencia artificial, lo que la coloca en posición de capturar la mayor parte de esta tendencia de crecimiento a largo plazo. Nvidia también se beneficiará directamente del aumento de la criptomoneda, ya que diseña específicamente muchas de sus GPUs para la minería de criptomonedas.

¿Cuál es la única categoría que podría superar todo el valor de la industria de las criptomonedas? La inteligencia artificial. Y en ese ámbito, Nvidia es la acción en la que apostar.

Diversifica tu cartera con esta empresa de tecnología financiera

La capitalización de mercado de Nvidia probablemente evitará que suba otro 1,000% en el corto plazo. Pero hay una acción de tecnología financiera que tiene el potencial de hacerlo: Nu Holdings (NYSE: NU).

La mayoría de los inversores nunca han oído hablar de Nu, a pesar de que tiene una capitalización de mercado de casi $70 mil millones. Esto se debe a que el banco opera exclusivamente en América Latina, y la única forma de acceder a sus servicios es a través de teléfonos inteligentes. Su estrategia revolucionó la industria bancaria en América Latina hace una década. En lugar de construir y operar costosas sucursales físicas, Nu ofrecía sus servicios directamente a los consumidores en línea. Esto redujo los costos, lo que le permitió competir agresivamente en precio y ofertas.

Además, permite a Nu innovar más rápido que la competencia. Cuando la empresa lanzó su plataforma Nu Cripto — un servicio que permite a las personas comprar, vender y transar en varias criptomonedas — logró 1 millón de usuarios en cuestión de meses. Innovaciones como esta ayudan a explicar cómo Nu ha pasado de tener prácticamente cero clientes hace una década a tener más de 100 millones hoy en día.

Pero Nu está lejos de haber terminado de crecer. Hay más de 650 millones de personas en América Latina, y Nu ha demostrado su capacidad para penetrar en los mercados rápidamente. Más de la mitad de todos los adultos brasileños son ahora clientes de Nu, y Nu ha replicado su estrategia en nuevos mercados como México y Colombia.

Los analistas esperan un crecimiento de ventas de alrededor del 44% este año, seguido de otro 30% en 2025, y hay una buena probabilidad de que Nu mantenga tasas de crecimiento de dos dígitos durante la próxima década y más allá. Esta es una historia a largo plazo, pero Nu tiene el potencial de igualar o superar el rendimiento de la mayoría de las principales criptomonedas.

¿Deberías invertir $1,000 en Nvidia en este momento?

Antes de comprar acciones de Nvidia, considera lo siguiente:

El equipo de analistas de Motley Fool Stock Advisor acaba de identificar lo que creen que son las 10 mejores acciones para que los inversores compren ahora… y Nvidia no está entre ellas. Las 10 acciones que hicieron la lista podrían producir ganancias enormes en los próximos años.

Considera cuando Nvidia hizo esta lista el 15 de abril de 2005… si hubieras invertido $1,000 en el momento de nuestra recomendación, ¡tendrías $630,099!

Stock Advisor ofrece a los inversores un plan fácil de seguir para el éxito, que incluye orientación sobre cómo construir una cartera, actualizaciones regulares de los analistas y dos nuevas selecciones de acciones cada mes. El servicio Stock Advisor ha cuadruplicado el rendimiento del S&P 500 desde 2002*.

Consulta las 10 acciones »

*Rendimientos de Stock Advisor hasta el 3 de septiembre de 2024

Ryan Vanzo no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Nvidia. The Motley Fool recomienda Nu Holdings. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

2 Acciones Tecnológicas Con Más Potencial Que Cualquier Criptomoneda fue publicado originalmente por The Motley Fool