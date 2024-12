2 Acciones que podrían crear riqueza generacional duradera

El mercado de valores ofrece la oportunidad de invertir tus ahorros en las mejores empresas del mundo. Invertir en un grupo de acciones de crecimiento bien elegidas puede allanar el camino para una jubilación feliz. Aquí hay dos acciones de crecimiento de calidad que pueden hacer crecer exponencialmente tus ahorros en las décadas venideras.

Invertir en marcas familiares suele ser una decisión inteligente. Si eres uno de los millones de miembros Prime que compra regularmente en Amazon (NASDAQ: AMZN), ya entiendes por qué es un gran negocio. Ha utilizado su amplia selección, precios competitivos y envío rápido para capturar su parte del mercado global de comercio electrónico de $6 billones, lo que se ha traducido en retornos de construcción de riqueza para los accionistas en los últimos 20 años. El tamaño de esa oportunidad sugiere que Amazon puede seguir creciendo durante mucho tiempo.

No es demasiado tarde para comenzar a invertir en Amazon. Las acciones se han más que duplicado en los últimos cinco años y siguen alcanzando nuevos máximos a medida que la empresa mejora su rentabilidad y escala su negocio de servicios en la nube. En el tercer trimestre, Amazon dijo que sus ventas netas crecieron un 11% sobre el trimestre del año anterior, mientras que los menores costos ayudaron a impulsar un aumento del 55% en el ingreso neto.

Mientras tanto, el negocio de servicios en la nube de Amazon continúa ganando nuevos negocios de organizaciones que migran sus sistemas de datos de servidores locales a la nube. Amazon Web Services (AWS) ofrece a los clientes todo lo que necesitan para aprovechar la tecnología de inteligencia artificial (IA), que está ayudando a las empresas a optimizar procesos e innovar más rápido para sus clientes. La IA es una de las principales razones por las que AWS ha reportado un crecimiento acelerado de ingresos este año y debería seguir siendo un impulsor clave de los retornos de las acciones, ya que AWS genera la mayor parte de las ganancias de Amazon.

Las acciones de Amazon pueden ofrecer retornos anualizados de dos dígitos durante varios años más. Aún está persiguiendo un mercado de comercio electrónico en crecimiento, mientras que se espera que el mercado de la nube pública alcance un valor de $1.8 billones para 2029, según Statista.

Roku (NASDAQ: ROKU) es otro nombre familiar para los más de 85 millones de hogares que utilizan la plataforma de transmisión. La acción era cara antes de un año brutal para el mercado publicitario en 2022, lo que llevó a resultados financieros débiles para la plataforma de TV conectada impulsada por anuncios de Roku. Pero esos vientos en contra ya han pasado, y con la acción cotizando a una valoración con descuento, los inversores pueden comprar acciones a precios que pueden subestimar su oportunidad de crecimiento a largo plazo.

Se espera que el mercado publicitario total crezca un 8% este año para alcanzar los $990 mil millones, según GroupM. Más de este gasto en publicidad se está desplazando a plataformas de medios digitales. GroupM estima que el mercado de publicidad en TV conectada aumentará un 20% este año a $38 mil millones. Roku está creciendo aproximadamente en línea con esa estimación, con ingresos un 16% más altos año tras año en los primeros nueve meses de 2024.

A pesar del repunte en el mercado publicitario, la acción todavía ha bajado un 64% en los últimos tres años. El ratio precio/ventas (P/S) de la acción de 2.8, es razonable si la empresa continúa mejorando los márgenes. El EBITDA ajustado de la empresa mejoró a más del 9% en el tercer trimestre, frente al 4.8% del año anterior.

A medida que Roku continúa aumentando el número de hogares en su plataforma y escala su negocio publicitario, la acción podría ofrecer rendimientos sobresalientes en la próxima década y más allá.

¿Alguna vez has sentido que perdiste la oportunidad de comprar las acciones más exitosas? Entonces querrás escuchar esto. En raras ocasiones, nuestro equipo de expertos emite una recomendación de acciones de “Doble apuesta” para empresas que creen que están a punto de despegar. Si te preocupa que ya hayas perdido la oportunidad de invertir, ahora es el mejor momento para comprar antes de que sea demasiado tarde. Y los números hablan por sí mismos:

Nvidia: si hubieras invertido $1,000 cuando nos doblamos en 2009, ¡tendrías $369,349!*

Apple: si hubieras invertido $1,000 cuando nos doblamos en 2008, ¡tendrías $45,990!*

Netflix: si hubieras invertido $1,000 cuando nos doblamos en 2004, ¡tendrías $504,097!*

En este momento, estamos emitiendo alertas de “Doble apuesta” para tres compañías increíbles, y puede que no haya otra oportunidad como esta en un futuro cercano.

Vea 3 acciones de “Doble apuesta” »

* Rendimientos de Stock Advisor hasta el 2 de diciembre de 2024

John Mackey, ex CEO de Whole Foods Market, una filial de Amazon, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. John Ballard no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Amazon y Roku. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

2 acciones que podrían crear riqueza generacional duradera fue publicado originalmente por The Motley Fool