2 Acciones Principales Que Podrían Explotar en el Mercado alcista de 2024 y Más Allá

El mercado de valores ha sido un lugar notable para construir y mantener rendimientos significativos con el paso del tiempo. El rendimiento de tu cartera individual dependerá de cuánto inviertas, con qué frecuencia y dónde pongas tu dinero a trabajar.

Diversificar tu capital de inversión en una amplia gama de empresas e invertir de manera consistente cuando el mercado esté al alza y a la baja puede potenciar el rendimiento de tu cartera a lo largo de los años. Si tienes efectivo para invertir en acciones en este momento, aquí hay dos nombres destacados para considerar en el nuevo mercado alcista.

1. Fiverr

Fiverr (NYSE: FVRR) está operando aproximadamente un 5% por debajo de su valor de hace un año, a pesar de que su negocio sigue avanzando en un entorno operativo desafiante y mejora rápidamente su balance. El auge de la inteligencia artificial está cambiando muchas industrias, y el mundo freelance no es una excepción.

Aunque algunos pueden temer que herramientas y tecnologías como la inteligencia artificial generativa reemplacen la necesidad de talentosos freelancers, es probable que el futuro sea mucho más complejo. Estas herramientas están lejos de ser perfectas, y aunque algunas tareas pueden ser realizadas completamente por IA, muchas requieren la ayuda de la experiencia humana para entregar un producto final excepcional.

Fiverr está capitalizando esta visión. En el último año y medio, ha lanzado una serie de servicios impulsados por inteligencia artificial, que van desde un servicio de emparejamiento que ayuda a las empresas a encontrar al freelancer adecuado hasta nuevas categorías de trabajos enfocadas en la IA. La compañía también se ha centrado en ofrecer servicios más complejos, que pueden involucrar el uso de IA pero requieren de un freelancer humano experto para realizar el trabajo.

El crecimiento de los servicios complejos, que incluyen tareas como consultoría financiera, desarrollo de IA y desarrollo de aplicaciones móviles, está impulsando un crecimiento constante para Fiverr en un entorno competitivo. En la carta a los accionistas del primer trimestre, la gerencia destacó un auge en la cantidad de servicios de IA ofrecidos en la plataforma, que ahora incluyen ofertas como diseño de avatares de IA y aplicaciones personalizadas de GPT (Generative Pre-training Transformer). Hasta la fecha, Fiverr cuenta con 10,000 expertos en IA en su mercado.

En el frente financiero, Fiverr registró alrededor de $94 millones en ingresos en el primer trimestre de 2024, un aumento del 6% respecto al mismo período en 2023. También informó un beneficio neto de $0.8 millones, en comparación con una pérdida neta de $4.3 millones en el trimestre del año anterior. Esto sigue a 2023, en el que Fiverr entregó un beneficio neto anual cercano a los $4 millones, su primer año rentable como negocio.

Los compradores activos disminuyeron un 6% año tras año en el primer trimestre de 2024, pero el gasto por comprador en realidad aumentó un 8% respecto al período del año anterior. Además, la cohorte de compradores de alto valor de Fiverr (aquellos que gastan más de $500 por año) aumentó un 4% en el primer trimestre de 2024 en comparación con el año anterior.

Fiverr entregó un flujo de caja operativo de alrededor de $21 millones, un notable aumento del 57% respecto al año anterior. También sigue manteniendo su historial de altos márgenes brutos, reportando un 83.5% en el último trimestre, un aumento de 130 puntos básicos respecto a un año atrás. La tasa de comisión de Fiverr (la parte de cada transacción que hace Fiverr) totalizó el 32.3% al final del último trimestre, un aumento de 190 puntos básicos respecto al año anterior.

Aunque la compañía pueda enfrentar algunas dudas continuas de los inversores sobre su capacidad para desempeñarse en un ambiente pospandémico, hay múltiples señales verdes para este negocio. Eso podría presentar una oportunidad de compra convincente para aquellos con el horizonte de inversión apropiado.

2. Lyft

Las cosas parecen estar mejorando para Lyft (NASDAQ: LYFT). Las acciones de la aplicación de movilidad han subido un impresionante 76% desde su posición hace un año, y aproximadamente un 14% más desde el inicio de 2024. Eso es ligeramente más que el rendimiento del S&P 500 hasta ahora este año, ya que el índice está negociando al alza aproximadamente un 12% desde principios de enero.

Las mejoras en las ganancias y ventas, así como las cifras generales de fuerte crecimiento, parecen haber renovado el interés de los inversores en esta acción de viajes compartidos. Mientras tanto, números de flujo de efectivo cada vez más favorables, una rápida expansión en Canadá (su único mercado internacional en la actualidad) y un constante aumento en las reservas son todas señales verdes para este negocio.

El mercado de viajes compartidos sufrió significativamente durante lo peor de la pandemia. Empresas como Lyft han estado trabajando para recuperar una base financiera sólida después de este período, y a medida que la competencia en el espacio de viajes compartidos continúa intensificándose.

En 2023, Lyft informó que las reservas brutas y los pasajeros alcanzaron un máximo histórico. La compañía entregó más de 700 millones de viajes el año pasado, mientras que las reservas brutas aumentaron un 14% de 2022 a poco menos de $14 mil millones. Los ingresos también aumentaron un 8% a $4.4 mil millones.

Avanzando rápidamente hasta el trimestre más reciente, los primeros tres meses de 2024, las reservas brutas aumentaron un 21% año tras año a $3.7 mil millones. Lyft generó $1.3 mil millones en ingresos en el trimestre, un sólido aumento del 28% respecto al período del año anterior.

También entregó 188 millones de viajes en el trimestre de tres meses, un aumento del 23% año tras año. Los pasajeros activos, que son los pasajeros que realizan al menos un viaje en el trimestre con Lyft, mejoraron un 12% año tras año a 21.9 millones.

Aunque la compañía sigue operando con pérdidas netas según los principios contables generalmente aceptados (GAAP), esta cifra se redujo a $31.5 millones en comparación con $187.6 millones en el mismo trimestre de 2023. Lyft también generó $59.4 millones en ganancias ajustadas antes de intereses, depreciación y amortización (EBITDA), un aumento del 162% respecto al año anterior.

El primer trimestre de 2024 fue el segundo trimestre consecutivo en el que Lyft entregó flujo de caja libre positivo. Esa cifra totalizó $127 millones, después de la cifra del trimestre anterior de $14.9 millones. La gerencia también ha declarado que la compañía planea generar flujo de caja libre positivo para todo el año 2024. Hay mucho que gusta de hacia dónde se dirige esta acción, y los inversores a largo plazo podrían encontrar que este es un viaje que vale la pena tomar para una posición de compra y retención a largo plazo.

