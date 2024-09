2 Acciones Monstruosas para Mantener durante los Próximos 20 Años

Encontrar marcas de consumo emergentes mientras son relativamente desconocidas puede ser una estrategia de inversión muy gratificante. El mercado de valores presenta estas oportunidades a los inversores todo el tiempo. Solo tienes que prestar atención a qué marcas están comprando las personas con más frecuencia.

Aquí hay dos marcas de rápido crecimiento que podrían hacer que los inversores ganen una pequeña fortuna en los próximos 20 años.

1. Grupo Cava

Los inversores que se subieron al tren de Chipotle Mexican Grill, McDonald’s o Starbucks en sus primeros años de crecimiento están en una posición privilegiada hoy en día. Grupo Cava (NYSE: CAVA) es la última acción de restaurante de alto vuelo que vale la pena apostar a largo plazo.

Hay muchas cadenas de hamburguesas, bistec, pizza, italiana, china y mexicana, pero no hay muchos establecimientos en los Estados Unidos con un menú enfocado en la cocina mediterránea. La cocina se ve como una alternativa saludable y sofisticada en un mar de las mismas opciones de siempre. Es por eso que Cava ha experimentado un impresionante tráfico de clientes este año en un entorno desafiante de gasto del consumidor, lo que ha impulsado aumentos de dos dígitos en las ventas en las mismas tiendas.

Un crecimiento sólido ha enviado la acción hasta un 185% en el último año, pero todavía no es tarde para comprar. El crecimiento del 35% interanual de los ingresos de Cava está a la par con el crecimiento de Chipotle en sus primeros años como empresa pública. Una inversión de $10,000 en Chipotle en 2006 habría crecido a $634,000 hoy, y Cava está siguiendo un camino de crecimiento similar.

Cava tiene una gran cantidad de crecimiento por delante. Su ingreso trimestral de $231 millones es una fracción de los $2.9 mil millones de Chipotle. A Chipotle le llevó casi dos décadas expandirse a su tamaño actual. Cava se encuentra actualmente en 25 estados de EE. UU. y acaba de abrir en Chicago con la respuesta de clientes más sólida que el negocio haya visto hasta la fecha.

Es importante destacar que Cava está aumentando su base de tiendas a un ritmo de alrededor del 8% al 9% por año, pero la administración se está expandiendo de manera disciplinada. Registró una ganancia neta de $19 millones el último trimestre. La compañía será más rentable a medida que se expanda por todo EE. UU., y eso debería respaldar más máximos para la acción de Cava.

2. On Holding

La industria de ropa deportiva ha sido otro mercado receptivo para ganadores monstruosos en el mercado de valores. Una inversión de $10,000 en Nike hace 44 años ahora valdría $7.7 millones con dividendos reinvertidos. Los inversionistas podrían tener una segunda oportunidad para obtener ganancias como esta, porque On Holding (NYSE: ONON) está creciendo actualmente a un ritmo similar al de Nike en la década de 1980.

On es una de las marcas de ropa más populares en este momento. Hubo 66 atletas patrocinados por On en los Juegos Olímpicos de París este año. Al igual que Nike, On genera la mayor parte de sus ventas a partir de zapatillas de rendimiento, un segmento que creció un 28% interanual en términos de moneda constante el último trimestre.

On está viendo un fuerte crecimiento en todos los diferentes estilos de zapatillas para correr que ofrece, pero la gerencia señaló que su zapatilla para todo el día Cloudtilt está volando de los estantes. La marca acaba de lanzar su nueva zapatilla Cloudsurfer Next a un precio relativamente bajo que la gerencia espera que amplíe su mercado potencial.

La popularidad de las zapatillas On, especialmente entre los atletas, muestra el potencial de la marca para beneficiarse de las asociaciones. Esto es similar a cómo Nike construyó su marca. Ya ha experimentado un aumento significativo en la conciencia de marca gracias a una asociación con la actriz y cantante Zendaya, que tiene un gran seguimiento en las redes sociales.

Nike no tenía la ventaja de las redes sociales hace 40 años, por lo que On podría ver crecer su marca a un ritmo más rápido de lo que lo hizo Nike. En ese sentido, los analistas esperan que la compañía crezca ganancias a una tasa anualizada del 34% en los próximos años, lo que debería respaldar retornos estelares para los inversionistas.

