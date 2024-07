2 Acciones Fenomenales para Comprar en la Baja

Muchos inversores desean elegir acciones que superen el rendimiento promedio de los índices del mercado. Para lograr ese objetivo, puede ser ventajoso comprar acciones de valores de crecimiento prometedores cuando están en oferta.

Aquí hay dos acciones de crecimiento que recientemente retrocedieron desde sus máximos y tienen prospectos fenomenales para rendimientos por encima del promedio. Estas compañías están bien posicionadas en sus respectivas industrias, cuentan con productos innovadores, finanzas sólidas y planes de crecimiento estratégicos que podrían impulsar un valor significativo a largo plazo.

1. Advanced Micro Devices

Las acciones de las principales empresas de semiconductores recientemente retrocedieron debido a preocupaciones de que la administración Biden esté considerando restringir los productos importados del extranjero que utilizan tecnología estadounidense. Las principales acciones de chips estaban operando a la baja en las noticias, incluida Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD), que actualmente cotiza un 22% por debajo de su máximo reciente.

Aunque los controles de exportación podrían afectar las ventas a corto plazo, no impedirán la avalancha de demanda de chips avanzados utilizados en centros de datos y en la capacitación de modelos de inteligencia artificial (IA). Esta es una oportunidad lucrativa para AMD.

Los analistas han elevado significativamente sus previsiones de ganancias en el último año. Los ingresos de centros de datos de AMD están acelerando, aumentando un 80% interanual el último trimestre, impulsados por sus nuevos chips de centro de datos MI300. Estos chips de alto rendimiento tienen precios de venta y márgenes más altos que los chips utilizados en PC de consumo, lo cual es favorable para la rentabilidad a largo plazo de AMD.

AMD vende productos semiconductores en una variedad de mercados, incluidos consumidores, infraestructura de comunicaciones, aeroespacial y defensa, y automotriz, pero las aplicaciones de centros de datos y IA son cada vez más importantes para el negocio. Después de casi duplicar el último trimestre en comparación con el año anterior, los ingresos de centros de datos ahora representan casi la mitad de los ingresos totales de AMD. Esto ha aumentado desde el 25% en el año fiscal 2022, reflejando un sólido crecimiento en las ventas de productos de centros de datos de AMD.

Con los analistas proyectando un crecimiento de las ganancias anualizado del 43%, las acciones de AMD deberían recuperarse y brindar retornos que superen al mercado en los próximos años.

2. HubSpot

Las acciones de HubSpot (NYSE: HUBS) han bajado después de que la matriz de Google, Alphabet, se retirara de las conversaciones de adquisición. La empresa matriz de Google había considerado una posible operación a principios de este año, y la especulación sobre esta negociación informada llevó significativamente al alza el precio de las acciones de HubSpot. La caída correctiva brinda a los inversores una gran oportunidad para comprar acciones de una empresa líder de software de gestión de clientes con excelentes perspectivas de crecimiento.

La plataforma de HubSpot facilita a las empresas atraer más clientes, aumentar el tráfico web y convertir clientes potenciales en ventas, entre otros usos. Tiene más de 215,000 clientes a nivel global, en su mayoría pequeñas y medianas empresas, y su número de clientes sigue creciendo a un ritmo saludable. Si bien el gasto en software empresarial se está debilitando debido a las incertidumbres en la economía, el crecimiento de los ingresos de HubSpot aún parece sólido con un aumento del 23% interanual el último trimestre.

La caída reciente de las acciones significa que los inversores están obteniendo un mejor valor por las acciones. El crecimiento de los ingresos de HubSpot en el último año ha reducido el múltiplo precio-ventas de las acciones a un 10.6 más razonable, en comparación con un múltiplo de ventas más caro de 14 hace un año.

Se proyecta que el mercado de software de gestión de relaciones con los clientes crecerá a una tasa anual del 10% hasta 2029, alcanzando un valor de $146 mil millones, según Statista. HubSpot ya está creciendo más rápido que esa proyección, lo que indica que puede obtener una mayor participación de mercado. Además, un mayor crecimiento de los ingresos debería conducir a una rentabilidad saludable, ya que los analistas esperan que HubSpot logre un crecimiento anualizado de las ganancias del 25% a largo plazo.

Por estas razones, las acciones de HubSpot deberían seguir siendo una inversión rentable para los inversores a largo plazo. Aquellos que buscan capitalizar su reciente caída pueden encontrar este un momento oportuno para ingresar o ampliar sus posiciones.

Suzanne Frey, una ejecutiva de Alphabet, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. John Ballard tiene posiciones en Advanced Micro Devices. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Advanced Micro Devices, Alphabet y HubSpot. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

2 Acciones Fenomenales para Comprar en la Baja fue publicado originalmente por The Motley Fool