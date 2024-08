2 Acciones del Nasdaq para Comprar Antes de que se Disparen hasta un 226% Según Analistas Selectos de Wall Street.

El Nasdaq Composite es un índice amplio y centrado en la tecnología que sigue el rendimiento de las más de 3.000 acciones que cotizan en su bolsa. A principios de julio, el índice alcanzó un nuevo máximo histórico, marcando su sexto cierre récord consecutivo y el 27 hasta ahora este año. Después de esa épica racha, el Nasdaq está tomando un merecido respiro, cayendo alrededor de un 11% desde su pico en los precios recientes. Esto tiene a algunos inversores preguntándose si el rally ha perdido fuerza. Wall Street está opinando y cree que todavía hay más alza por delante.

El analista de inversiones de XM, Marios Hadjikyriacos, se encuentra entre los alcistas. “Los mercados de valores están disfrutando de lo mejor de todos los mundos, impulsados por una economía estadounidense resiliente y la especulación de que los recortes de las tasas de la Fed están a la vuelta de la esquina, lo que ayuda a justificar las valoraciones estiradas”, escribió. El analista de UBS, Mark Haefele, coincide, diciendo: “Los máximos históricos a menudo generan preocupación entre los inversores de que los mercados han alcanzado su punto máximo. Tales preocupaciones no están respaldadas por la historia”, escribió en una nota a los clientes.

Aquí hay dos acciones del Nasdaq que aún tienen mucho espacio para crecer y podrían dispararse hasta un 226%, según selectos analistas de Wall Street.

Nvidia: Potencial al alza del 83%

La primera acción del Nasdaq con un montón de potencial es Nvidia (NASDAQ: NVDA). El especialista en semiconductores ha sido uno de los mayores ganadores tempranos de la revolución de la inteligencia artificial (IA) al proporcionar los chips que hacen posible la tecnología. Las unidades de procesamiento gráfico (GPU) de Nvidia ya eran el estándar de oro para los videojuegos, los centros de datos y las ramas anteriores de la IA. El advenimiento de la IA generativa a principios del año pasado envió las ventas de la compañía y el precio de sus acciones a la estratosfera.

Los resultados más recientes de Nvidia ayudan a ilustrar por qué. Para su primer trimestre fiscal de 2025 (finalizado el 28 de abril), los ingresos récord de $26 mil millones aumentaron un 262% interanual, mientras que las ganancias por acción (EPS) de $5,98 se dispararon un 629%. Su segmento de centros de datos, que incluye chips para centros de datos y otras aplicaciones de IA, registró ingresos de $22,6 mil millones, un incremento del 427%.

A pesar de las ganancias en el precio de las acciones de más de un 600% desde principios del año pasado (hasta el momento de escribir esto), Wall Street sigue firmemente detrás de Nvidia. El analista de Rosenblatt, Hans Mosesmann, tiene un precio objetivo más alto de la calle de $200 y una calificación de compra en las acciones. Esto representa un potencial al alza del 83% en comparación con el precio de cierre del jueves.

Mosesmann cree que la cartera de productos del fabricante de chips no recibe suficiente crédito. “Vemos que las series Hopper, Blackwell y Rubin de Nvidia están impulsando la cuota de mercado ‘value’ en uno de los ciclos de productos de silicio/plataforma más exitosos del Valle del Silicio”, escribió Mosesmann.

El analista no es el único alcista en Nvidia. De los 58 analistas que ofrecieron una opinión sobre la acción en junio, 53 la calificaron como compra o compra fuerte, y ninguno recomendó vender.

Algunos inversores pueden verse desanimados por la valoración de Nvidia, pero esa vista es miope. A los precios actuales, la acción se está vendiendo por solo 34 veces las ganancias futuras, pero la tasa de crecimiento de Nvidia ilustra por qué ese premium es muy merecido.

Mobileye: Potencial al alza del 226%

La segunda acción del Nasdaq con un gran potencial por delante es Mobileye Global (NASDAQ: MBLY). La gran mayoría de los ingresos de la compañía provienen del sistema avanzado de asistencia al conductor (ADAS) que pioneros hace más de 20 años. Esa movida fue certera, ya que Mobileye controla aproximadamente el 70% del mercado, esperando aumentar su participación al 75% para 2026.

Sin embargo, la mayor oportunidad es la potencial adopción más amplia de los sistemas de vehículos autónomos, mejor conocidos como coches autónomos. Varias empresas de alto perfil, incluidas Waymo de Alphabet, Tesla y Baidu han desplegado tecnología de autoconducción, aunque la mayoría de estos sistemas aún no están listos para Primetime. Sin embargo, el año pasado, Mobileye fue nombrada líder de la industria en tecnología de vehículos autónomos en dos informes separados emitidos por Guidehouse Insights y ABI Research.

Dicho esto, la irregularidad del negocio de Mobileye ha enviado a muchos inversores de ocasión a la línea de banda, y ahí radica la oportunidad. Para 2024, la dirección está pronosticando ingresos de $1,6 mil millones en el punto medio de sus previsiones, lo que representa una disminución de aproximadamente el 27% interanual. Como resultado, la acción ha perdido más del 60% de su valor en lo que va de año. Cuando Mobileye presentó sus resultados a principios de esta semana, citó una desaceleración en la producción de automóviles en la segunda mitad, principalmente en China, para la reducción de sus proyecciones. El CEO Amnon Shashua señaló rápidamente que sus previsiones representan un “escenario de peor caso”, lo que sugiere que cualquier mejora en la trayectoria de su negocio podría enviar la acción al alza. Dicho esto, está claro que siguen existiendo desafíos.

Un analista de Wall Street parece mantenerse firme en sus decisiones. A pesar de una ola de reducciones en el precio objetivo, el analista de Citi, Itay Michaeli, no ha actualizado su orientación después de los resultados, manteniendo una calificación de compra en las acciones de Mobileye, con un precio objetivo de $53 (hasta la fecha de redacción de este contenido). Esto representa un potencial al alza del 226% en comparación con el precio de cierre del jueves. El analista califica los resultados del primer trimestre como “alentadores”, con posibles ganancias de clientes que representan catalizadores potenciales para el resto de este año. Continúa diciendo que la tesis subyacente “sigue estando muy intacta”.

Muchos en Wall Street parecen estar de acuerdo. De los 27 analistas que cubrieron la acción en junio, 23 la calificaron como compra o compra fuerte, y ninguno recomendó vender.

Finalmente, a solo 7 veces las ventas futuras, Mobileye tiene un precio atractivo, dada la oportunidad. Incluso una recuperación modesta en su negocio podría enviar la acción a nuevas alturas.

