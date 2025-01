2 Acciones de Warren Buffett para Comprar a Manos Llenas y 1 para Evitar

El éxito de Warren Buffett como inversor significa que la cartera de acciones dentro de Berkshire Hathaway recibe mucha atención. Aunque siempre debes tomar tus propias decisiones de compra y venta, hay un par de acciones interesantes dentro del vehículo de inversión de Buffett que vale la pena considerar hoy. La lista incluye Chevron (NYSE: CVX), Coca-Cola (NYSE: KO) y American Express (NYSE: AXP). Aquí te decimos cuáles probablemente valen la pena comprar y cuál es mejor evitar.

Chevron es una de las empresas energéticas integradas más grandes del mundo. Esto significa que su negocio abarca todo el espectro del sector, desde el upstream (producción de petróleo y gas natural) hasta el midstream (tuberías) y todo el camino hasta el downstream (productos químicos y refinación). Esto proporciona cierto equilibrio a los resultados financieros de la compañía, ya que cada segmento de la industria se desempeña de manera ligeramente diferente.

El resultado final es que, para una empresa energética, los picos y valles de Chevron no son tan extremos como lo serían si solo trabajara en el upstream. Esto lo convierte en una opción sólida para inversores a largo plazo que buscan invertir en el sector energético.

Ayudando a la empresa está uno de los balances más sólidos del sector, con una ratio de deuda a capital muy baja de 0,17x.

La verdadera atracción en este momento es el dividendo. Para empezar, el rendimiento es del 4,3%. Y ese rendimiento está respaldado por un dividendo que ha sido incrementado anualmente durante más de tres décadas. Dicho esto, el rendimiento promedio en el sector energético es alrededor del 3,3%, lo que sugiere el bajo rendimiento que está experimentando la acción de Chevron en este momento.

Algo de esto está relacionado con una adquisición que no está dando los resultados esperados. Algo está ligado a los resultados comerciales mediocres de Chevron frente a los bajos precios de la energía. Sin embargo, si tienes un horizonte de inversión a largo plazo, este pilar de la industria probablemente valga la pena comprar hoy. Recolectar un rendimiento superior al promedio de la industria mientras esperas tiempos mejores no es exactamente algo terrible.

