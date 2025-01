2 Acciones de Salud para Comprar a Mansalva en Enero

Las acciones tienden a tener un buen desempeño en enero, pero esa no es una buena razón para invertir este mes. Los retornos sólidos no se logran en un único período de 30 días. En cambio, como saben los inversores a largo plazo, la clave es mantener acciones de excelentes empresas que puedan tener un buen desempeño a lo largo del tiempo. Hay muchos candidatos con ese efecto en el mercado. Consideremos dos en el sector de la salud: DexCom (NASDAQ: DXCM) y Exact Sciences (NASDAQ: EXAS). Analicemos por qué estas dos empresas valen la pena invertir en este momento.

DexCom es líder en el mercado de monitoreo continuo de glucosa (CGM), o dispositivos que ayudan a los pacientes con diabetes a rastrear sus niveles de glucosa en sangre. La empresa tuvo algunos problemas en 2024, incluido un crecimiento de ingresos más lento de lo esperado debido a problemas de elegibilidad de rebajas para los pacientes. Las acciones de DexCom cayeron en picada después de que publicara su informe de ganancias del segundo trimestre. Aunque han repuntado un poco, aún están significativamente por debajo de sus niveles anteriores a agosto.

Teniendo en cuenta las perspectivas a largo plazo de DexCom, es una buena oportunidad para invertir en la acción. La adopción de dispositivos CGM ha brindado un impulso a la empresa en el pasado, lo que ha llevado a un fuerte crecimiento de ingresos y ganancias. Estos dispositivos tienen ventajas significativas sobre los medidores de glucosa en sangre. Por ejemplo, los CGM pueden medir automáticamente los niveles de azúcar de los pacientes hasta cada cinco minutos, lo que les permite tomar decisiones de salud mejores a diario.

Los medidores de glucosa en sangre son operados manualmente y solo capturan los niveles de glucosa de los pacientes en un punto en el tiempo. No es de extrañar, entonces, que los CGM estén asociados con mejores resultados de salud. Además, DexCom todavía tiene mucho espacio en blanco en la industria. Incluso en los EE. UU., donde los CGM tienen una mayor penetración que en la mayoría de los otros países, el número de pacientes que utilizan CGM sigue rezagado con respecto a la población total cubierta por seguros. DexCom estima un mercado total de 25 millones de personas en EE. UU., una fracción mínima de la población mundial de diabetes.

También vale la pena mencionar que DexCom ha expandido más allá del tratamiento de aquellos con diabetes. Lanzó Stelo en 2024, que es una opción de CGM de venta libre que puede ser utilizada por personas con prediabetes. Por último, los dispositivos de DexCom son compatibles con plumas de insulina de terceros, bombas, etc. Eso le otorga a la empresa un efecto de red. Eso, combinado con la vasta trayectoria de crecimiento por delante, debería permitir a DexCom recuperarse de su reciente caída y ofrecer excelentes retornos a los inversores que se mantienen en el curso.

Por eso, la acción es una compra este mes.

Exact Sciences desarrolla pruebas innovadoras de diagnóstico de cáncer. La marca más popular de la empresa es Cologuard, una prueba en el hogar no invasiva para el cáncer colorrectal, la segunda causa principal de muerte por cáncer en el mundo. El cáncer colorrectal es altamente tratable cuando se detecta temprano, lo cual es una señal de que no se están realizando pruebas suficientes en pacientes elegibles. Los expertos en salud recomiendan pruebas de detección regulares para personas mayores de 45 años. Ese es el mercado objetivo de Exact Sciences.

Historia Continúa

Cologuard, aprobado por primera vez en 2014, se ha utilizado para evaluar a millones de pacientes, lo que ha llevado a un fuerte crecimiento de ingresos para la empresa. Sin embargo, Exact Sciences sigue siendo no rentable. En el tercer trimestre, los ingresos de la empresa aumentaron un 13% respecto al año anterior, a $709 millones. La compañía informó una pérdida neta por acción de $0.21 después de alcanzar el punto de equilibrio en el tercer trimestre de 2023. La buena noticia es que el año pasado, la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) aprobó una nueva y mejorada versión de Cologuard.

No solo funciona mejor que la iteración anterior, incluidos más verdaderos positivos y menos falsos negativos, sino que también es un 5% más barato de fabricar. Por lo tanto, gracias a este nuevo dispositivo, Exact Sciences podrá convencer a muchos médicos que hasta ahora se han mostrado reticentes a recetar Cologuard a sus pacientes. También ayudará a disminuir los costos y gastos de la empresa e impulsará la rentabilidad.

Quedan 60 millones de pacientes elegibles no examinados entre 45 y 85 años en EE. UU. Sin mencionar los diversos otros dispositivos que Exact Sciences está desarrollando, incluida una prueba potencial de cáncer múltiple. Exact Sciences podría generar un crecimiento de ingresos más sólido y volverse rentable en los próximos cinco años, lo que llevará a un fuerte desempeño en el mercado de valores para la empresa. Por lo tanto, Exact Sciences es una buena elección para los inversores de salud.

¿Alguna vez has sentido que te perdiste la oportunidad de comprar las acciones más exitosas? Entonces querrás escuchar esto.

En raras ocasiones, nuestro equipo de analistas expertos emite una recomendación de “Double Down” para empresas que creen que están a punto de despegar. Si te preocupa que ya hayas perdido la oportunidad de invertir, ahora es el mejor momento para comprar antes de que sea demasiado tarde. Y los números hablan por sí mismos:

Nvidia: si hubieras invertido $1,000 cuando duplicamos en 2009, ¡tendrías $341,656!*

Apple: si hubieras invertido $1,000 cuando duplicamos en 2008, tendrías $44,179!*

Netflix: si hubieras invertido $1,000 cuando duplicamos en 2004, ¡tendrías $446,749!*

En este momento, estamos emitiendo alertas de “Double Down” para tres empresas increíbles, y puede que no haya otra oportunidad como esta en mucho tiempo.

Ver 3 acciones de “Double Down” »

*Devuelve de Stock Advisor hasta el 13 de enero de 2025.

Prosper Junior Bakiny no tiene ninguna posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool recomienda DexCom y Exact Sciences y recomienda las siguientes opciones: llamadas largas de enero de 2027 de $65 en DexCom y llamadas cortas de enero de 2027 de $75 en DexCom. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

2 Acciones de Salud para Comprar a Mansalva en Enero fue publicado originalmente por The Motley Fool