2 Acciones de Inteligencia Artificial (IA) que se unirán al club de los $3 billones

Avances tecnológicos en la última década han dado nueva vida al mercado de la inteligencia artificial (IA), permitiendo a las empresas finalmente comenzar a cumplir con conceptos teorizados décadas atrás. El lanzamiento del ChatGPT de OpenAI a finales de 2022 destacó lo lejos que había llegado la IA, obligando a expertos y al público a replantearse lo que creían posible con la tecnología.

Como resultado, innumerables empresas cambiaron su enfoque a la IA y ya han disfrutado de enormes ganancias en la industria. Como proveedor líder de chips de IA, las acciones de Nvidia han subido un 770% desde el inicio de 2023, convirtiéndose en el primer fabricante de chips en superar una capitalización de mercado de $3 billones. Para referencia, su capitalización de mercado era de $360 mil millones en enero de 2023.

Nvidia ha demostrado el vasto potencial de crecimiento de la IA, lo que podría permitir que otras empresas hagan lo mismo. Los desarrolladores apenas han rascado la superficie de lo que es posible con la IA, lo que indica que la tecnología tiene mucho más que ofrecer en los próximos años.

Por lo tanto, aquí hay dos acciones de IA que predigo se unirán al club de los $3 billones.

1. Advanced Micro Devices: Expandiendo sus capacidades de IA con una próxima adquisición

Las acciones de Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) han subido considerablemente desde el auge de la IA que comenzó a principios de 2023, con su precio de acciones subiendo un 141%. Sin embargo, gran parte de ese tiempo se ha dedicado a reestructurar su negocio para competir mejor en la floreciente industria, con ganancias mostrando recientemente aumentos significativos en la IA.

La empresa presentó sus ganancias del segundo trimestre de 2024 a principios de este mes. Los ingresos aumentaron un 9% año tras año, mientras que los ingresos operativos se dispararon un impresionante 647%. Gran parte de ese crecimiento fue impulsado por su segmento de centros de datos centrado en la IA, que representaba aproximadamente el 50% de los ingresos totales del trimestre y vio un aumento de las ventas netas del 115% año tras año.

AMD explicó que su segmento de centros de datos se benefició de un “rápido aumento de los envíos de GPU AMD Instinct y un fuerte crecimiento en las ventas de CPUs de 4ta Gen AMD EPYC”. El negocio más grande y lucrativo de la empresa es ahora la IA. Su éxito ha ayudado a impulsar el flujo de efectivo libre un 81% en lo que va del año, fortaleciendo las capacidades para seguir reinvirtiendo en su negocio.

Mientras tanto, AMD tiene mucho más por venir. El 19 de agosto, se anunció que la empresa ampliará su portafolio de chips de IA adquiriendo el constructor de servidores ZT Systems. Según la CEO de AMD, Lisa Su, el movimiento permitirá al fabricante de chips probar y lanzar más rápidamente sus últimas unidades de procesamiento gráfico (GPU) de IA a la escala necesaria para gigantes de la nube como Azure de Microsoft. AMD espera que la compra impulse las ganancias para finales de 2025, haciéndola más competitiva con Nvidia.

La capitalización de mercado de AMD actualmente se sitúa en $253 mil millones. Sin embargo, el ascenso meteórico de Nvidia en los últimos años demuestra lo que es posible para los fabricantes de chips. Podría tomar más tiempo, pero la trayectoria actual de crecimiento de AMD podría fácilmente llevarla a alcanzar ese hito de $3 billones en los próximos años.

2. Alphabet: Superando a sus rivales

Alphabet (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG) es el rey de la consistencia, conocido por ofrecer un crecimiento de acciones y ganancias confiable. El flujo de efectivo libre de la empresa ha aumentado constantemente un 113% a $61 mil millones en los últimos cinco años gracias a un negocio tecnológico dominante e inversiones regulares en industrias de alto crecimiento como la IA.

Amazon y Microsoft han acaparado gran parte de la atención en la IA este año como los nombres más grandes en computación en la nube. Mientras tanto, la tercera mayor participación de mercado de Alphabet en la industria inicialmente hizo que los inversores dudaran de su capacidad para ponerse al día. Sin embargo, la empresa ha avanzado de manera prometedora con su plataforma Google Cloud.

El precio de las acciones de Alphabet ha subido un 19% en lo que va del año, superando a los rivales de la nube de IA Amazon y Microsoft. Mientras tanto, Google Cloud ha superado a Amazon Web Services (AWS) y Azure de Microsoft durante dos trimestres consecutivos. En el segundo trimestre de 2024, los ingresos de Alphabet aumentaron un 14% año tras año, impulsados por impresionantes ganancias de Cloud.

En este período, las ventas de Google Cloud aumentaron un 29% en comparación con el año anterior. En contraste, los ingresos de AWS y la división de la nube de Microsoft aumentaron un 19% año tras año. La fuerte inversión en nuevos modelos de IA como Gemini ha expandido las capacidades de IA de Alphabet y le ha permitido ofrecer más herramientas generativas en sus diversos servicios.

La capitalización de mercado de Alphabet de $2 billones la convierte en la cuarta empresa más valiosa del mundo, justo detrás de Apple, Microsoft y Nvidia, que han superado todos la marca de $3 billones. La empresa Google ha aumentado a una tasa anual promedio de aproximadamente el 36% en los últimos cinco años. Sin embargo, la IA podría hacer que la empresa supere esa tasa de crecimiento en la próxima mitad de la década, con las reservas de efectivo y el poder de la marca para prosperar en el mercado en crecimiento. Lograr una capitalización de mercado de $3 billones podría estar a la vuelta de la esquina para Alphabet.

Predicción: 2 acciones de Inteligencia Artificial (IA) que se unirán al club de los $3 billones fue publicado originalmente por The Motley Fool