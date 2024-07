2 Acciones de Inteligencia Artificial (IA) que cotizan por debajo de $30 y pueden impulsar tu cartera

El gigante de semiconductores Nvidia ha añadido $2.6 billones a su capitalización de mercado desde el comienzo de 2023, absorbiendo la mayor parte del valor creado por la industria de la inteligencia artificial (IA) hasta ahora.

Sin embargo, la inversora profesional Cathie Wood cree que las empresas de software eventualmente generarán $8 en ingresos por cada $1 gastado en chips de empresas como Nvidia, lo que podría crear una oportunidad sustancial para los inversores.

C3.ai (NYSE: AI) y Lemonade (NYSE: LMND) estaban desarrollando software de IA mucho antes de que la euforia se apoderara el año pasado. Las acciones de ambas compañías cotizan por debajo de los $30; aquí te explicamos por qué podrían impulsar significativamente tu cartera de acciones a largo plazo.

1. C3.ai

C3.ai fue la primera empresa de IA empresarial del mundo cuando fue fundada en 2009. Ahora cuenta con un portafolio de más de 40 aplicaciones de IA listas y personalizables utilizadas por empresas en 19 industrias diferentes, lo que les ayuda a obtener los beneficios de la tecnología sin tener que construirla desde cero.

Dow es un gigante de la fabricación de productos químicos que utiliza las aplicaciones de C3.ai para el mantenimiento predictivo. La IA monitorea el equipo de Dow para calcular la probabilidad de una falla, lo que permite a los ingenieros solucionar cualquier problema antes de que se vuelva crítico. Dow dice que C3.ai ha reducido su tiempo de inactividad en un 20%, lo que impacta directamente en el volumen de producción, los ingresos y la rentabilidad.

De manera similar, Georgia Pacific (que fabrica papel, empaques y materiales de construcción) ha implementado la plataforma de confiabilidad de C3.ai para monitorear más de 200 activos de producción grandes, con planes de expandir la asociación aún más. Georgia Pacific ya ha visto un aumento del 5% en la eficiencia del equipo, y la gerencia dice que los empleados ahora pasan el 80% de su tiempo resolviendo problemas en lugar de buscarlos.

C3.ai vende sus aplicaciones directamente a empresas, pero también las vende a través de su extensa red de asociaciones que incluye todas las principales plataformas en la nube como Microsoft Azure y Amazon Web Services. Esas asociaciones ofrecen las aplicaciones de C3.ai a sus clientes para brindarles más opciones de IA, y C3.ai obtiene el beneficio de acceder a un grupo mucho más grande de empresas.

En el reciente cuarto trimestre fiscal 2024 (finalizado el 30 de abril), C3.ai tuvo 487 compromisos de clientes, lo que representó un increíble aumento del 70% con respecto al período del año anterior, destacando la creciente demanda de IA en el mundo corporativo. Los ingresos de la compañía alcanzaron un récord de $86.6 millones durante el trimestre, marcando un aumento del 20%, su crecimiento más rápido en casi dos años. Según el pronóstico de la gerencia, el crecimiento de los ingresos podría acelerarse aún más hasta un 23% en el próximo primer trimestre fiscal 2025 (que finaliza el 31 de julio).

C3.ai cotiza a $28.55 por acción al cierre del 27 de junio, lo que representa un descuento del 82% respecto a su máximo histórico durante la fiebre tecnológica de 2020. Su valuación era completamente irrazonable en ese entonces, pero la compañía ha crecido consistentemente desde entonces, con más clientes y un portafolio de productos en expansión. Ahora podría ser un buen momento para invertir.

2. Lemonade

Lemonade ha desarrollado IA desde su fundación en 2015 con el objetivo de perturbar la industria de seguros, que está dominada por grandes compañías establecidas. Lemonade utiliza IA en todo su negocio; escribe cotizaciones de manera autónoma, paga reclamos, calcula primas e incluso identifica áreas donde la compañía no está rindiendo lo suficiente.

El chatbot de IA de Lemonade, Maya, puede escribir cotizaciones para posibles clientes en menos de 90 segundos a través del sitio web de la compañía. Su bot de IA, Jim, puede pagar reclamos en menos de tres minutos sin asistencia humana. Ese enfoque rápido y centrado en la tecnología para el servicio ayudó a Lemonade a atraer a más de 2 millones de clientes hasta ahora, y está adquiriendo con éxito cohortes más jóvenes en el rango de edad de 19 a 34 años, que históricamente han estado subaseguradas.

Internamente, los modelos de IA de Valor de Vida (LTV) de Lemonade utilizan grandes cantidades de datos para calcular la probabilidad de un cliente de presentar un reclamo, cambiar de aseguradora y comprar múltiples pólizas, para garantizar que cobre la prima más precisa.

Además, esos modelos ayudan a reducir costos. La relación de gastos ajustados por pérdidas (LAE) de la compañía — que mide el costo de administrar reclamos — es del 7.6%, mientras que el 10% es típico en la industria. De hecho, el libro de seguros de Lemonade ha crecido un 22% en el último año al mismo tiempo que la compañía redujo su fuerza laboral en un 11%, lo que destaca el poder de la IA.

During the first quarter of 2024 (ended March 31), Lemonade’s in-force premiums (the total value of all active policies) hit a record high of $794 million, representing an increase of 21.5% from the year-ago period. Its gross loss ratio (the percentage of its premiums paid out as claims) also fell eight percentage points to 79% and is now in the ballpark of the company’s long-term target of 75%.

Those metrics resulted in a record $119.1 million in revenue during Q1, up 25% from the year-ago period. Lemonade is still generating losses at the bottom line, but they are shrinking, and management expects the company to be cash-flow positive by the end of this year. However, pulling back on expenses could lead to slower revenue growth and delay an expansion beyond its five existing segments: renters, homeowners, life, pet, and car insurance.

Nevertheless, reaching profitability will be a key milestone that could give investors confidence in Lemonade’s ability to operate a thriving, sustainable business over the long term. Its stock closed at $16.46 on June 27, which was an 89% discount to its all-time high. Like C3.ai, Lemonade was swept up in the tech frenzy during 2021, and its valuation soared to unsustainable heights. With the company making clear progress since then, the steep drop could be a great opportunity to buy the stock.

John Mackey, ex CEO de Whole Foods Market, una filial de Amazon, es miembro del consejo de administración de The Motley Fool. Anthony Di Pizio no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Amazon, Lemonade, Microsoft y Nvidia. The Motley Fool recomienda C3.ai y recomienda las siguientes opciones: largas llamadas de enero de 2026 por $395 en Microsoft y cortas llamadas de enero de 2026 por $405 en Microsoft. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

2 Acciones de Inteligencia Artificial (IA) Que Cotizan Menos De $30 Y Que Pueden Impulsar Tu Cartera fue publicado originalmente por The Motley Fool