2 Acciones de Inteligencia Artificial (IA) para Comprar en su Lugar

No cabe duda de que Nvidia (NASDAQ: NVDA) ha sido el símbolo de la revolución de la inteligencia artificial (IA) hasta ahora.

Las unidades de procesamiento gráfico (GPU) y Superchips de Nvidia son tan demandadas por empresas de infraestructura en la nube y startups como OpenAI que ha habido escasez generalizada y un aumento en los precios de componentes de Nvidia como el H100. Los productos de Nvidia han sido el corazón de la infraestructura informática que hace que aplicaciones como ChatGPT funcionen.

Pero Nvidia no tendrá este espacio para sí misma para siempre. La competencia está llegando de empresas como Advanced Micro Devices e Intel, así como de las grandes empresas tecnológicas que conforman una parte significativa de su base de clientes como Apple, Alphabet y Meta Platforms, que están trabajando en su hardware de IA para reducir su dependencia de Nvidia.

Nvidia no es una mala compra en este momento, pero hay cierto riesgo a la baja en la acción, ya que ha subido casi un 500% desde el inicio de 2023. Eso fue evidente cuando la acción cayó un 10% el 19 de abril poco más que por temores de una burbuja que estallaba en las acciones de IA.

Para los inversores que deseen una acción de IA que no esté en riesgo de una burbuja, sigan leyendo para ver dos que están bien posicionadas para un crecimiento a largo plazo.

Imagen de origen: Getty Images.

1. Microsoft

Microsoft (NASDAQ: MSFT) ha estado en el centro de atención de la IA desde que OpenAI lanzó ChatGPT. Tiene sentido. Después de todo, Microsoft es un socio cercano de OpenAI, habiendo invertido aproximadamente $13 mil millones en la startup, y la estrategia de IA de Microsoft depende en gran medida de los productos y colaboraciones de OpenAI.

A diferencia de una empresa de hardware como Nvidia, Microsoft tiene una amplia gama de formas de capitalizar el auge de la IA. Ha integrado tecnologías de inteligencia artificial generativa en productos como su servicio de infraestructura en la nube Azure, herramientas de repositorio de código GitHub, suite de Office de Microsoft, motor de búsqueda Bing y otros. La empresa ha implementado Copilot, que llama su herramienta de productividad impulsada por IA, en una variedad de productos, y el CEO Satya Nadella dijo en el informe de ganancias reciente de la empresa: “Microsoft Copilot y Copilot stack están orquestando una nueva era de transformación de la IA, impulsando mejores resultados comerciales en cada rol e industria.”

Es posible que Microsoft no tenga el crecimiento explosivo que ha tenido Nvidia, pero es difícil dudar de la credibilidad de IA de Microsoft dada su estrecha relación con OpenAI, su dominio del software empresarial y su diversificación en negocios como Windows, juegos y cómputo en la nube.

Los inversores aplaudieron el último informe de ganancias del gigante tecnológico, enviando la acción al alza después del cierre en horario extendido el jueves después de superar fácilmente las estimaciones en los ingresos y los resultados.

Historia continúa

Incluso si el crecimiento de Nvidia se ralentiza de repente, Microsoft debería ser un ganador en IA independientemente de lo que suceda en el sector de chips.

2. ServiceNow

ServiceNow (NYSE: NOW) no recibe mucha atención en el sector de la IA. La empresa es conocida por proporcionar una suite de software empresarial integral para gestionar servicios e operaciones de TI, así como áreas como servicio al cliente y recursos humanos. Pero es una de las mayores empresas de software en la nube, y está posicionándose cada vez más en inteligencia artificial.

ServiceNow ha estado utilizando tecnologías de IA más tradicionales como aprendizaje automático e inteligencia predictiva, pero también ha comenzado a incorporar IA generativa, utilizándola para su herramienta Now Assist, que ayuda a los usuarios a generar código para acelerar la creación y actualización de aplicaciones, y un controlador de IA generativa que puede ser utilizado para cosas como generación de contenido y análisis de sentimiento.

La IA generativa está surgiendo como un impulsor clave del crecimiento para la empresa, y el CEO Bill McDermott dijo: “La adopción de Gen AI siguió en aumento en el primer trimestre.”

Al igual que Microsoft, ServiceNow también está posicionado para crecer de diversas formas a partir de la IA, y la empresa históricamente ha sido un modelo de consistencia: ha aumentado sus ingresos en un 20% o más en cada trimestre desde su salida a bolsa en 2012 a medida que su rentabilidad ha mejorado constantemente.

Con la excepción de algunas correcciones temporales, ServiceNow ha sido un ganador constante en el mercado de valores también, y parece estar listo para seguir ganando a medida que sus ventajas competitivas solo se fortalecen a medida que gana escala.

Dónde invertir $1,000 ahora mismo

Cuando nuestro equipo de analistas tiene un consejo sobre una acción, puede valer la pena escuchar. Después de todo, el boletín que han dirigido durante dos décadas, Motley Fool Stock Advisor, ha más que triplicado el mercado.*

Acaban de revelar lo que creen que son las 10 mejores acciones para que los inversores compren ahora… y Microsoft está en la lista — pero hay otras 9 acciones que podrías estar pasando por alto.

Vea las 10 acciones

*Las ganancias de Stock Advisor a partir del 22 de abril de 2024

Randi Zuckerberg, exdirectora de desarrollo de mercado y portavoz de Facebook y hermana del CEO de Meta Platforms, Mark Zuckerberg, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Suzanne Frey, ejecutiva de Alphabet, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Jeremy Bowman tiene posiciones en Meta Platforms. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Advanced Micro Devices, Alphabet, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia y ServiceNow. The Motley Fool recomienda Intel y recomienda las siguientes opciones: llamadas largas de enero de 2025 $45 en Intel, llamadas largas de enero de 2026 $395 en Microsoft, llamadas cortas de enero de 2026 $405 en Microsoft y llamadas cortas de mayo de 2024 $47 en Intel. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

Olvida Nvidia: 2 Acciones de Inteligencia Artificial (IA) Para Comprar en Su Lugar fue publicado originalmente por The Motley Fool