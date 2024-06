2 Acciones de Inteligencia Artificial (IA) para Comprar Ahora que Podrían Hacerte Millonario

“Hemos visto muchas olas emocionantes de tecnología en nuestra industria: la nube, las redes sociales, lo móvil, pero esta ola de inteligencia artificial va a ser la más grande que alguien haya visto nunca.” – CEO de Salesforce, Marc Benioff

El auge de la inteligencia artificial (IA) se perfila como una oportunidad enormemente lucrativa para los inversores astutos. Aquí hay dos líderes en IA que están particularmente bien posicionados para ofrecer ganancias que construyan fortunas a sus accionistas en los próximos años.

1. Palantir Technologies

Marcas generadoras de modelos de IA como OpenAI reciben mucha atención, pero las mejores inversiones en IA probablemente sean las estrellas del análisis de datos que pueden utilizar la IA para ayudar a las empresas aprovechar al máximo sus datos. Palantir Technologies (NYSE: PLTR) ofrece tecnología de aprendizaje automático de élite y una nueva plataforma de IA innovadora que puede hacer exactamente eso.

Palantir permite a sus clientes extraer información valiosa de una variedad de fuentes de datos dispares en tiempo real. Sus herramientas son muy valoradas por el ejército de EE. UU. y múltiples agencias gubernamentales.

El 30 de mayo, la compañía ganó un contrato con un pedido inicial de $153 millones, y premios adicionales de hasta $480 millones, para poner su sistema operativo de IA a disposición de todo el Departamento de Defensa. Shannon Clark, jefe de crecimiento de defensa de Palantir, dijo que las herramientas permitirán a los comandantes “tomar mejores decisiones más rápido en todos los dominios a una escala sin precedentes”.

Su nueva Plataforma de Inteligencia Artificial (AIP) también es un éxito entre las empresas privadas. Por ejemplo, Tampa General, un destacado sistema de salud académico, eligió recientemente a AIP como su plataforma central de análisis y IA.

Es importante destacar que Tampa General atribuye a Palantir haber reducido el tiempo necesario para ubicar a los pacientes en un 83%. “Menos tiempo de espera para la ubicación y una estancia reducida no solo mejora la experiencia del paciente, nos da la oportunidad de tratar a más pacientes que necesitan atención”, dijo el CEO del Hospital Tampa General, John Couris, el 5 de junio.

Estos beneficios del mundo real están atrayendo a los clientes a Palantir. Sus ingresos aumentaron un 21% interanual a $634 millones en el primer trimestre, impulsados por un aumento del 69% en los clientes comerciales de EE. UU. Mejor aún, la ganancia neta fue impresionante, con $106 millones, marcando el sexto trimestre consecutivo de rentabilidad.

Sin embargo, la base total de clientes comerciales de Palantir se situó en solo 262 al 31 de marzo. Eso deja mucho espacio para la expansión, y Wall Street parece estar de acuerdo. Los analistas esperan que Palantir crezca sus beneficios en más del 85% anual durante la próxima media década.

2. Advanced Micro Devices

Nvidia (NASDAQ: NVDA) reina supremo entre los diseñadores de semiconductores de IA. Pero los compradores de chips están ansiosos por apoyar a un competidor. Ven la competencia como una forma de aumentar la oferta y mantener a raya los precios de los chips en alza.

Ingresa Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD). Este innovador fabricante de chips tiene un plan sólido para arrebatar cuota de mercado a Nvidia y convertirse en una fuerza en la pujante industria de la IA.

AMD prevé que sus ingresos de chips para centros de datos crecerán hasta aproximadamente $4 mil millones en 2024. Para ponerlo en contexto, la compañía generó ingresos totales de $22.8 mil millones en los últimos 12 meses. Pero eso es solo rascar la superficie de lo que pronto podrían convertirse en ventas relacionadas con la IA de AMD.

La CEO Lisa Su proyecta que la demanda de chips que pueden acelerar las cargas de trabajo de IA aumentará a $400 mil millones para 2027.

Grandes compradores de chips como Microsoft, Meta Platforms, Oracle y OpenAI aparentemente planean desplegar los nuevos aceleradores de IA de AMD en sus centros de datos, según CNBC.

AMD también está ayudando a llevar una ola de PCs habilitados para IA al mercado. Los procesadores de alto rendimiento de la serie Ryzen 8040 de la empresa tendrán un lugar destacado en los nuevos PCs habilitados para IA fabricados por HP y Dell.

Con estas oportunidades lucrativas en centros de datos y PCs habilitados para IA impulsando su crecimiento, se prevé que AMD aumente sus ganancias en más del 30% anual durante los próximos cinco años. Compre acciones hoy y podría obtener ganancias junto a esta aspirante a potencia de IA.

Randi Zuckerberg, ex directora de desarrollo de mercado y portavoz de Facebook y hermana del CEO de Meta Platforms, Mark Zuckerberg, es miembro del consejo de administración de The Motley Fool. Joe Tenebruso no tiene ninguna posición en ninguno de los valores mencionados. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Advanced Micro Devices, HP, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia, Oracle, Palantir Technologies y Salesforce. The Motley Fool recomienda las siguientes opciones: llamadas largas de enero de 2026 por $395 en Microsoft y llamadas cortas de enero de 2026 por $405 en Microsoft. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

2 Acciones de Inteligencia Artificial (IA) para Comprar Ahora que Podrían Hacerte Millonario fue publicado originalmente por The Motley Fool